ASAP SYNERGY × MINAMI
株式会社JIDAI（本社：東京都港区、代表取締役：下田健太郎）は、“脳内覚醒”をテーマとしたシナジードリンクブランド「ASAP SYNERGY（エイサップ シナジー）」と、SNS総フォロワー数570万人超を誇るインフルエンサー MINAMI とのコラボレーションによる限定コラボ缶【全3種】を、2025年12月19日（金）より発売いたします。
本商品は、全国のPPIH系列店舗（ドン・キホーテ、アピタなど ※ピアゴ除く）およびASAP SYNERGY公式オンラインショップにて展開されます。
▽コラボ特設サイト
https://asap-synergy.com/minami/
――――――――――――――――――
■ “強くなる”より、“整える”覚醒へ
ASAP SYNERGY × MINAMI コラボレーションの世界観
――――――――――――――――――
ASAP SYNERGYは、従来のエナジードリンクが前提としてきた「肉体覚醒」
「強い刺激」「一時的な高揚感」から距離を取り、
・潜在能力を引き出す
・脳内覚醒
・身体に負担をかけない
・思考や感性が自然に整う
という、新しい“覚醒のかたち”を提案してきました。
今回のMINAMIとのコラボレーションでは、
美容・セルフケア・心身のバランスを大切にする価値観と、
ASAP SYNERGYの「シナジー＝相乗効果」という思想を掛け合わせ、
日常にそっと寄り添い、自然に前を向くための
「やさしいシナジードリンク」を、
コラボプロジェクト全体のテーマに据えています。
――――――――――――――――――
■ 商品ラインナップ（全3種）
――――――――――――――――――
本コラボでは、全3種類のコラボ缶デザインを展開します。
・撮り下ろしMINAMI実写ビジュアル缶：2種
・初お披露目となるMINAMIキャラクタービジュアル缶：1種
――――――――――――――――――
１. ASAP SYNERGY × MINAMI
シナジードリンク - AWAKEN -
――――――――――――――――――
フレーバー名：AWAKEN（アウェイクン）
※撮り下ろしMINAMI実写ビジュアル缶
・シュガーフリー／カフェインフリー
・ムクナ抽出物 63mg
・L-アルギニン 550mg
・enXtra(R) 150mg 配合
ASAP SYNERGYを象徴する“脳内覚醒”フレーバー。
カフェインに頼らず、天然由来成分enXtra(R)、ムクナ、アルギニンを組み合わせることで、集中力や思考の巡りを穏やかに引き上げます。
――――――――――――――――――
２. ASAP SYNERGY × MINAMI
シナジードリンク - YO-GRAFRU - A
――――――――――――――――――
※撮り下ろしMINAMI実写ビジュアル缶
※MINAMIコラボ限定フレーバー
※読み方：ヨゥグレフル
・シュガーフリー／カフェインフリー
・L-アルギニン 550mg
・GABA 62mg
・ビフィズス菌 30億個 配合
やさしいヨーグルトの甘さに、ほんのり香るグレープフルーツ。
まろやかで飲みやすく、シュガーフリーでヘルシーな味わい。
ビタミンB₆・B₁2・葉酸、ビフィズス菌30億個を配合し、美容と腸内環境をサポート。
さらにL-アルギニンとGABAが、ホルモンバランスや自律神経のゆらぎにもアプローチします。
――――――――――――――――――
３. ASAP SYNERGY × MINAMI
シナジードリンク - YO-GRAFRU - B
――――――――――――――――――
※初お披露目となるMINAMIキャラクタービジュアル缶
※MINAMIコラボ限定フレーバー
※読み方：ヨゥグレフル
フレーバーおよび成分設計は２.と同一。
本コラボを機に初公開となるMINAMIキャラクターを缶全面にあしらった、ファン必見のデザインです。
――――――――――――――――――
■ ASAP限定・撮り下ろしコラボムービー公開中
――――――――――――――――――
今回のコラボレーションにあわせ、ASAP SYNERGY限定の撮り下ろしムービーも制作。
MINAMI公式TikTokアカウントにて公開されています。
本コラボの世界観を映像で表現したスペシャルムービーとなっておりますので、ぜひチェックしてください。
MINAMI公式TikTok（コラボムービー）
https://www.tiktok.com/@minami.0819/video/7582936487512018197
――――――――――――――――――
■ 各種キャンペーン・限定グッズについて
――――――――――――――――――
本コラボでは、
・オリジナルグッズ付きセット販売
・PPIH系列店舗限定キャンペーン
・レシート抽選キャンペーン
・X（旧Twitter）フォロー＆リポストキャンペーン
・LINE公式アカウント連動キャンペーン
など、複数の企画を同時展開予定です。
キャンペーン詳細・対象商品・実施期間などは、
コラボ特設サイトにてご確認ください。
https://asap-synergy.com/minami/
――――――――――――――――――
■ MINAMI プロフィール
――――――――――――――――――
SNS総フォロワー数570万人越えのティーンを代表するインフルエンサーとして、SNSを中心に活動中。
主な出演実績は、『2020年山梨チャンネルPRリーダー』（山梨県庁）、『ワールドビジネスサテライト（WBS NEXT）』（テレビ東京）、『関西コレクション2025 A/W』、『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 A/W』など。
2023年LAND MUSIC/WARNER MUSIC JAPANから1st Single『繋いだ手』でメジャーデビュー。2024年にはZepp3会場でのワンマンライブも開催。
――――――――――――――――――
■ ASAP SYNERGYとは
――――――――――――――――――
ASAP SYNERGYは、
「元気の前借りではない、潜在能力の起爆剤」
をコンセプトにした次世代ドリンクブランドです。
シュガーフリー／カフェインフリーでありながら、美味しさと機能性の両立を追求。
すべての人が自分らしいリズムで創造性を発揮できる社会を目指しています。
――――――――――――――――――
■ 商品概要
――――――――――――――――――
商品名：ASAP SYNERGY × MINAMI シナジードリンク
内容量：250ml
価格：希望小売価格 198円（税抜）
発売日：2025年12月19日（金）
販売先：全国のPPIH系列店舗（ドン・キホーテ、アピタなど ※ピアゴ除く）、公式オンラインショップ
公式サイト：https://asap-synergy.com
――――――――――――――――――
■ 本件に関するお問い合わせ
――――――――――――――――――
株式会社JIDAI
Mail：info@jidaiinc.co.jp
公式サイト：https://asap-synergy.com
コーポレートサイト：https://jidaiinc.com
(C)MINAMI
(C)2025 ASAP SYNERGY