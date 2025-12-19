宿泊施設向け人手不足を手厚く支援する「MISE-demo コンシェルジュ」提供開始

株式会社タッグ

次世代の商環境づくりを手がける事業「MiraiLab」を展開する株式会社タッグ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：湯本健司）は、おもてなしの接客が求められる宿泊施設業界向けに、バーチャル接客ソリューション「MISE-demo コンシェルジュ」の提供を開始いたします。

本サービスは、来店者とまるで対話しているかのような自然なコミュニケーションを実現するバーチャルヒューマン型のデジタルコンシェルジュです。人手不足や接客品質のばらつきといった課題に対応し、安心感と均質なサービスを兼ね備えた、次世代の接客体験を提供いたします。

MISE-demoが実現する新しい宿泊施設のカタチ

MISE-demo コンシェルジュ ＜ナビゲート版＞

商品情報や施設案内をスタッフの代わりに対話形式で提供し、接客感覚での情報提供を実現します。

◇導入におけるメリット

1.AIコンシェルジュの接客支援による人手不足の解消

フロントや施設の人手不足を解決。

2.多言語対応

表情豊かな最大500体のAIコンシェルジュによる最大40か国語の言語対応が可能。インバウンド対応に強い支援。

3.貸し切り風呂、カラオケなどの館内アクティビティーの予約/案内の代行

フロント業務や予約センターのスタッフの業務負担を軽減いたします。

4.FAQの自動案内

よくある問い合わせ内容を案内することでフロント業務や予約センターの業務負担を軽減いたします。

⇒スタッフの業務負担軽減により本来のお客様への「おもてなし」へ注力が可能となり、顧客満足度アップが期待されます

MISE-demo コンシェルジュ ＜コマース版＞

ナビゲート機能に加え、デジタルサイネージ上での商品購入を可能にし、新しい店頭販促を支援します。

◇導入におけるメリット

1.お土産オンライン販売機能

『MISE-demoコマースプラン』で、お客様のお部屋からもお土産などの商品購入が可能になります。

お客様は移動せずにゆっくりと商品を選べる為、購買率のアップや商品への満足度が期待できす。

滞在中だけでなく、チェックアウト後の"取りこぼし"を減らし、営業時間外でも施設の売上機会を逃しません。商品配送も簡単で、お客様の手荷物も減らせます。

2.リコメンド販売機能

商品やプランが決めきれないお客様へも好みをヒアリングしながら最適な選択肢を優しく推奨し、スタッフ不在時の案内や売り上げ機会を支えます。

例えばレストランなどの料飲部門ではリコメンド機能によりお客様へオススメの「お食事」「アルコール飲料」等をお客様に合わせてご提案することが可能です。

3.効果測定ツール

MISE-demoコンシェルジュは「Google Analytics」と連携が可能です。

エンドユーザーの行動データを取得し、MISE-demoにどのくらい興味を持たれたか等の効果測定を行えます。

◇主な集計項目：クリックポイントタッチ数/アクセス時間帯/アクセス地域/端末別比率など

⇒オンラインコマース対応でタイミングによる購買機会を逃さずに利益最大化に貢献します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Eb5Hr4pd0qs ]

MISE-demo宿泊施設編

SIGNAGE TYPE

43インチのタッチモニターを採用した、設置しやすいシンプルデザイン

TABLE TYPE

OTHER TYPE

卓上タブレットタイプ

MISE-demoが選ばれる理由

1.導入し易い価格帯と、運用開始まで最短2ヶ月

2.スタッフの負担軽減

3.お客様の満足度の向上

4.省人化による人件費の削減

貴社様の施設での効果的な活用方法も是非一緒に考えさせて頂きます。

お気軽にお問い合わせ下さいませ。

お待ち申し上げております。

株式会社タッグ

株式会社タッグはお陰さまで創業48年を迎えました。ショッピングセンター・百貨店・駅ビルなどの大型商業施設内の物販店舗サービス業店舗、カフェやレストランといった飲食店舗、コンセプトショップなどのデザイン・設計・施工をはじめ、近年はデジタルを活用した新しい売り方・買い方・魅せ方のご提案をしております。

⏩ 問い合わせ先

企業名 : 株式会社タッグ

住 所 : 〒101-0021 東京都千代田区外神田2-19-12

T E L : 03-5256-1930

Email : info@tug-group.com

コーポレートサイト ： https://www.tug-group.com/(https://www.tug-group.com/)

※本プレスリリースに掲載している画像は全てイメージです。実際のものと異なる場合がございます。