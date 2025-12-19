テラードラマ、オリジナルショートドラマ作品『この恋は嘘から始まります』の独占配信を12月19日より開始
株式会社テラーノベル（本社：東京都港区、代表取締役社長：蜂谷宣人）は、ショートドラマプラットフォーム「テラードラマ」（ https://teller.jp/short-drama/ ）において、オリジナル作品『この恋は嘘から始まります』をローンチし、2025年12月19日より独占配信を開始します。
配信概要
配信プラットフォーム：テラードラマ（ https://teller.jp/short-drama/ ）
配信開始日：2025年12月19日（金)
ショートドラマ作品について
この恋は嘘から始まります
「出会いは偶然？それとも20年越しの運命の出会い？」
彼氏に浮気され失恋したばかりのジュエリーデザイナーの愛美。彼女の前に現れた謎の男・拓也との出会いが、人生を180度変えてしまう。
彼との奇妙な「恋人契約」から始まる、夢のようで波乱に満ちた日々。
すれ違い、傷つけ合いながらも、どうしようもなく強く惹かれ合う二人。
時を超えて結ばれる奇跡の愛の物語で、ときめきと感動が止まらない、王道シンデレラ・ラブストーリーが今、始まる。
出演者
・高橋愛美 役：尾台彩香
・大倉拓也 役：堀海登
・大倉達也 役：KOH
・加藤静香 役：西村歩乃果
・橘美咲 役：梶川愛美
・川村翔 役：大岩世奈
・伊藤桃子 役：遠乃おと
予告編を再生する（IGが開きます） :
https://www.instagram.com/reel/DSZqVuGj5dI/?igsh=MWQzcnlhYmRieTdh
本編を再生する :
https://teller.jp/short-drama/series/10vs0satk7g1b-8236652150?episodeId=video-1v2hqe0dt5syx-8237267438
「テラードラマ」について
■ サービス名：テラードラマ
■ サービスページ：https://teller.jp/short-drama
■ サービス開始日：2025年3月
■ 利用料金：基本無料
＜App Store ダウンロードページ＞
URL https://apps.apple.com/jp/app/id6742331391
＜Google Play ストアダウンロードページ＞
URL https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.teller.drama&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.teller.drama&hl=ja)
株式会社テラーノベル（Teller Novel Inc.）
テラーノベルは小説プラットフォーム『テラーノベル』を起点とし、マンガパブリッシング事業やショートドラマプラットフォーム『テラードラマ』を展開するエンタメIPカンパニーです。
「日本の創作文化を産業に」をパーパスに掲げ、日本のクリエイターが創作した物語を世界に届け、次世代のヒットIPを創出するための取り組みを行っています。
今後もさらなるメディアミックス化を通じて次世代のクリエイターの活動を支援してまいります。
・主な事業内容：プラットフォーム事業、パブリッシング事業、ライセンス事業
・本社所在地：東京都港区芝大門１丁目１－２３
・代表者：蜂谷宣人
・コーポレートサイト：https://teller.jp/corp
・お問い合わせ：https://teller.jp/corp#contact
*ショートドラマ共同製作や小説、マンガパブリッシングにおけるパートナーシップにご関心がある企業様におかれましては、上記までお問い合わせください。
