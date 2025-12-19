採用を「コスト」から「戦略投資」へ。LUF株式会社、人的資本経営時代の新常識「経営KGIと採用KPIを連動させる実践ガイド」を無料公開！

LUF株式会社ダウンロードはこちら！ :https://luf.co.jp/contents/wp-50

LUF株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：堀尾 司）は、人的資本経営に取り組むすべての企業に向けて、経営目標（KGI）と採用KPIを完全に連動させ、”入社後の活躍”までを可視化する新しい採用KPI設定・運用ガイドを無料で公開したことをお知らせします。

採用支援や人事向け学習プラットフォーム「CANTERA ACADEMY」運営で得た知見を基に、採用活動を企業の競争力向上に直結させるための具体的な手法を解説します。

■資料公開の背景：「人的資本経営」と「採用活動」の乖離という課題

経済産業省が「人材版伊藤レポート」で示すように、人的資本経営は今や企業価値向上の必須要素です。

しかし多くの企業では、経営が掲げる人的資本戦略と、現場の採用活動で追うKPI（応募数、採用数など）が乖離しているという課題が存在します。

この乖離は、「採用した人材が定着・活躍しない」「採用活動の投資対効果を経営層に説明できない」といった問題を引き起こし、企業の成長を阻害する要因となり得ます。

こうした課題を解決するには、採用を単なる”人員補充”と捉えるのではなく、経営戦略の一部として位置づけ、KGI（経営目標）から逆算した一貫性のあるKPIを設定・運用することが不可欠です。

この変革を支援すべく本資料を公開するに至りました。

■本資料で解説する「新・採用KPI」のポイント

本資料では、従来のKPI設定から脱却し、採用を企業の競争力向上に繋げるための新しい5STEPと6つのポイントを具体的に解説しています。

【新しいKPI設定 5STEPの概要】

・KGI設定と活躍データの活用： 経営目標と現場のハイパフォーマーデータを接続

・採用目標設定とペルソナ再定義： 活躍データから本当に必要な人材像を再定義

・採用フローの明確化と歩留まり設定： 候補者体験（CX）の視点を組み込む

・KPIの設定とCX指標の組み込み： 「質」を測る指標をKPIに設定

・効果検証とフィードバック： 現場部門を巻き込み、リアルタイムで改善

【このような経営者・人事責任者、担当者様におすすめです】

・人的資本情報の開示に向けて、採用活動と経営戦略の連動性を高めたい方

・採用コストはかかっているが、事業成果への貢献度が見えづらいと感じている方

・早期離職や入社後のミスマッチに課題を抱えている方

・データに基づいた戦略的な採用活動へとシフトしたい方

・人事向け学習プラットフォーム「CANTERA ACADEMY」で体系的な学びを得たい方

【CANTERA（カンテラ）ACADEMY 3つの特徴】

- 企業の垣根を超えたコミュニティCANTERA ACADEMYで学び合う会員同士は、CANTERAというコミュニティに属し、企業間の垣根を越えたイベントに参加できます。業界を超えてHRパーソンがつながることで、1社ごとにおける人事の水準を高め、より効果的な学びの実現を可能としています。定期開催されているライブイベントやリアルイベントなどを通じ、他社人事とカジュアルに議論し合う中で、新たな気付きを得て頂けるような機会を提供しています。- 学習の効果性の高さへのこだわりCANTERA ACADEMYの活用で、人事についての学びをゼロから設計する必要がなく、自主学習の範囲で基礎から学ぶことができます。また、効率よく成長いただく為に、移動時間や休憩時間などで受講できるように、5分程度の短い動画で学習できる「マイクロラーニング」をコンセプトにサービスを設計してます。- オンライン学習プラットフォーム「UMU」からの全面サポートにより、AIを活用した学習を実現CANTERA ACADEMYは、世界203の国と地域で100万社以上で導入をされている、AIで企業の業績を向上させる学習プラットフォーム「UMU」から全面サポートを受け、運営をしております。動画コンテンツ内でも、AIや最新の技術を活用した学習スタイルを実現しています。また、インプットのみならず、受講生同士でコメントをしあい、意見交換ができる学習デザインが施されています。結果的に最小の時間投資で、最大の学習効果をリターンとして得られ、多忙な人事組織の生産性向上に寄与しています。

■会社概要

会社名： LUF（ラフ）株式会社

所在地：〒 105-0012 東京都港区芝大門1丁目2-14 H1O浜松町401

代表者：代表取締役 堀尾 司

設立年月： 2022年7月4日

資本金： 2000万円

HP： https://luf.co.jp

