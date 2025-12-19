【平和堂】平和堂イメージキャラクター「はとっぴー」だいすき！プロジェクト第1弾　平和堂イメージソング「かけっことびっこ」カラオケを12月22日(月)より、JOYSOUNDにて配信開始

株式会社平和堂

株式会社平和堂（本社：滋賀県彦根市、代表取締役社長執行役員ＣＥＯ：平松正嗣）は、平和堂イメージキャラクター「はとっぴー」の新たな活用として、「はとっぴーだいすき！プロジェクト」を開始します。プロジェクトでは、SNSで話題のイラストレーター「かわのまきこ」さんとのコラボレーション企画として、かわのさんが描くはとっぴーの動画や漫画などのコンテンツ化を行い、店頭販促物やイベントだけでなく活躍の場をデジタル領域へと広げ、お客様との接点をこれまで以上に増やすことで、はとっぴーの認知度・好意度向上を目指します。

平和堂イメージキャラクター「はとっぴー」は、2013年のデビュー以降、店舗イベントへの参加、チラシや店内装飾をはじめ、平和堂のPR活動に貢献してきました。幅広い年代のお客様から親しみを感じていただいている一方、「思い入れがない」「よく知らない」と感じる方（※）もいらっしゃることから、このたび「はとっぴーだいすき！プロジェクト」を立ち上げました。プロジェクトの取り組みの一つとして、SNSで話題のイラストレーター「かわのまきこ」さんにはとっぴーの作画を手掛けていただき、動画や漫画などのデジタルコンテンツにすることで、若年層との新たなタッチポイントを創出します。企業のIP（知的財産）活用が増えるなか、「はとっぴー」が平和堂を代表するキャラクターとして、より多くのお客様に親しみを感じていただけるような企画を展開してまいります。

かわのさんとのコラボレーション企画の第一弾として、12月22日(月)より、カラオケJOYSOUNDにて、平和堂イメージソング「かけっことびっこ」の平和堂公式映像バージョンの配信を開始します。演奏中の映像には、かわのさんが手がける「はとっぴー」が登場し、平和堂での「はずむ心のお買い物♪」を表現した動画が流れます。なお、この動画は平和堂公式SNS（YouTube、Instagram、X）でもお楽しみいただくことができます。年末年始の集まりにみんなで歌えばきっと心がはずむ、「かけっことびっこ」をお楽しみください。

※平和堂HOPアプリで実施したお客様アンケート結果より

■「かけっことびっこ」カラオケ概要

・配信開始日：2025年12月22日(月)

・配信先 ：通信カラオケ「JOYSOUND」シリーズ

配信対象機種※1…X1/MAX/MAX2/MAX GO/響/響II

・楽曲名 ：かけっことびっこ<<平和堂公式映像>>※2

・歌手名 ：平和堂イメージソング

・曲番号 ：718741

※1 【JOYSOUND X1】など、JOYSOUNDの後ろに機種名を入れて呼称します

※2 ・対象機種でもブロードバンド接続されていない場合は配信されません。店舗の回線トラブルなどにより、配信予定日に歌えない場合もあります。

・JOYSOUND運営のカラオケでも、家庭用カラオケ（ゲーム機やパソコンで行うもの）や携帯電話向けサービス（着うた等含む）への配信はされません。

・回線の状況や機種により、通常配信(一般映像のもの)が配信される場合があります。

JOYSOUNDホームページ

https://www.joysound.com/web/

・かけっことびっこカラオケ動画イメージ

■平和堂イメージソング「かけっことびっこ」とは

平和堂創業20周年（1977年）を記念して制作された「かけっことびっこ」は、平和堂の店内BGMとして長年使用しており、親しみやすい歌詞と軽快なメロディが幅広い世代のお客様に馴染みのある歌としてご認識いただいております。創業65周年を迎えた2022年には、滋賀県出身アーティスト・西川貴教さんに歌唱いただいたことでさらに多くのお客様に知っていただくきっかけとなりました。また吹奏楽用の楽譜制作により、BGMとして聴くだけではなく演奏や歌唱いただく機会が増えたこと、また、カラオケでも歌いたいというお客様のお声があったことから、このたびカラオケバージョンを制作しました。

■平和堂イメージソング「かけっことびっこ」サイト

「かけっことびっこ」の音源や吹奏楽譜を無料でダウンロードしていただけます。

https://www.heiwado.jp/info/song

・平和堂公式SNS: https://www.heiwado.jp/contents/service/sns-info/

■かわのまきこさんプロフィール

岐阜県高山市出身。現在は東京都を拠点に活動するイラストレーター。

ゆるくてシュールなキャラクター表現を得意とし、日常のちょっとした違和感や可笑しみを独自のタッチで描く。代表作である「餃子のぎょざ・ぎょざお」「点心フレンズ」をはじめ、キャラクターコンテンツの制作や各地のイベントへの参加など、多方面で精力的に活動中。作品を通して、思わずクスッと笑えるような世界観をお届けします。

【WEBサイト】https://gyozao.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/gyozao.gyozao

■「はとっぴーだいすき！プロジェクト」開始の背景

2025年夏にHOPアプリを通じて2,000名のお客様に「はとっぴー」の認知度や好意度に関するアンケートを実施したところ、「はとっぴー」のことを知っていると回答した人は約7割でした。そのうち半数以上の方が「好き」と回答した一方、約4割の方が「どちらでもない」と回答し、その理由として「思い入れがない」「よく知らない」という意見が多数を占めました。より多くの方に「はとっぴー」に関心を持っていただき、平和堂に親しみを感じていただきたいとの思いから、これまでの着ぐるみや店内装飾などリアルでの活動のみならず、SNSをはじめとしたデジタル領域にも活動の幅を広げるために「はとっぴープロジェクト」を始動し、「かわのまきこ」さんの手によってやわらかなタッチの「はとっぴー」が新しく登場しました。この新たな「はとっぴー」は、今回の「かけっことびっこ」カラオケ動画に続いて、2026年1月よりHOPアプリおよび公式SNSでスタート予定の４コマ漫画「今日も平和に・はとっピース！」をはじめ、当社公式ホームページ、SNS、HOPアプリ、店頭サイネージなどデジタル領域にて活動する予定です。

【当リリースに関する注意事項】

・記載されている内容は、全てリリース時点での情報に基づきます。

・使用しているパース、イラスト、写真、ロゴ、サイン、地図等はイメージですので、実際とは異なる場合があります。

・都合により予告なく内容やスケジュールを変更する場合がありますので、予めご了承ください。

以上