あの子が“切り替え”られないのはなぜ？　気持ちが切り替えられない子への支援を特集。『PriPriパレット２・３月号』12月22日発売

12月22日（月）発売の『PriPriパレット２・３月号』では、気持ちの切り替えが苦手な子への対応を大特集！ そのほか、小学校へ子どもの育ちを引き継ぐポイント、ひといちばい敏感な子「HSC」への理解と関わり方についても取り上げます。

♦特集１. 特性別 気持ちをサッと“切り替え”られる支援術

気持ちや行動が切り替えられない子を前にしたとき、「あそびをやめない」「かんしゃくを起こす」などの行動に目が行きがちですが、その背景には子ども一人ひとり異なる理由があり、必要な支援も様々です。“切り替え”を難しくする特性を「見通しが持てない」「不安が強い」「言語理解に課題がある」「集中しすぎる」「感情のコントロールが苦手」「感覚過敏がある」の６つのタイプに分け、それぞれに応じた支援のポイントを解説します。

♦特集２. 新一年生がイキイキと過ごせる 引き継ぎガイド

子どもたちがイキイキとその子らしく学校生活をスタートするためにできることは？

就学前のこの時期に知りたい、園での育ちを引き継ぐ際に心がけたいポイントをまとめました。子どもの「好き」や「得意」といった、学びに向かう際のきっかけになることを、就学先の先生に伝わりやすくする就学支援シートの書き方、子どもが生活しやすくなる支援グッズを紹介します。

♦特集３. ひといちばい敏感な子「HSC」

“繊細ちゃん”ということばを聞いたことがありますか？

「救急車のサイレンや友だち同士のトラブルを見聞きして怖がる」「集団のなかでひときわ緊張している」など生まれつき繊細な気質をもつHSC（ハイリー・センシティブ・チャイルド）。

共感力が高く、物事に感情移入しやすい、大きなストレスや恐怖心を抱えやすいなどの特性を正しく理解し、子どもが安心できる関わり方を紹介します。

♦『PriPriパレット』とは？

保育業界で唯一！ 発達障害など「困った」を抱える子のための保育専門誌

障害理解、視覚支援、保護者支援など、多岐にわたる発達支援のテーマを網羅。“今”知りたい情報を、写真やイラストをたっぷりに、わかりやすくお届けします。保育の現場はもちろん、児童発達支援、保護者の方にも購読いただいています。毎号、コピーやダウンロードができる特別付録１.絵カードなどの支援ツール ２.めいろ・ぬりえ・点つなぎなどのあそび教材 ３.個別の指導計画＆おたより文例つき！

♦刊行概要 『PriPriパレット 2026 2・3月号』

■発売日：2025年12月22日 (月）

■価格：2,000円 (税込)

■発行：株式会社世界文化ワンダーグループ

■発行・発売：株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10155165.html

https://www.amazon.co.jp/dp/4418251529