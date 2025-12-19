瀬戸焼の万能鍋「マルチダッチオーブンSETO」第２弾がMakuakeにて本日より先行割引販売開始！料理好きのリクエストに応えた 22cmサイズが登場【レンジ調理や冷蔵保存もOK】

UEBITO

日本の技術や伝統を活かした製品をプロデュースするTSUMUGURU（UEBITO/東京都台東区、代表：植田泰弘※愛知県豊田市出身）は、瀬戸焼製の万能鍋「マルチダッチオーブンSETO」の第２弾となる２２cmサイズを、応援購入サイトMakuakeにて本日より先行割引にて販売開始いたしました。

時短調理も本格調理も１台で可能なマルチダッチオーブンSETO で、是非日常の料理体験を「手軽に美味しく」変えてみませんか。

応援購入サイトMakuake販売ページ：https://www.makuake.com/project/mdseto22/(https://www.makuake.com/project/mdseto22/)

「マルチダッチオーブンSETO」の魅力

瀬戸焼耐熱セラミックスを使用した遠赤外線効果で美味しく調理

マルチダッチオーブンSETOは、瀬戸焼の耐熱セラミックスを使用することにより、誰でも簡単に本格調理が可能になります。

90％を超える遠赤外線効果を発揮し、食材の旨みを活かした調理が可能です。

煮、焼、炊、蒸など、さまざまな調理が可能

また、耐熱耐冷機能により、電子レンジ調理や冷蔵冷凍保管もできるため、時短調理や作り置きにも使用できます。

料理好きからの声に応えた第２弾

当初は料理の苦手な方でも「手軽に本格調理を」と企画した商品ながら、実際には料理好きな方からご好評をいただきました。

また、もう少し大きいとさらに使いやすいと言う声を複数いただき、レンジや冷蔵庫にも収まり機能を発揮できる大きさというバランスを加味し、 22cmサイズが誕生しました。

＊瀬戸焼の匠の技で実現！超軽量設計。

マルチダッチオーブンSETO 22cm重さ約1.5kgの超軽量設計

鉄鍋や土鍋など、本格調理器具に多い、「重い」と言う悩みを改善。

瀬戸焼の職人による素材の選定と微細な厚みの構造により、 22cmサイズ名がら重さは約1.5kgと言う軽量化を実現しました。

日常的にキッチンでも使いやすい仕様です。

＊耐熱耐冷性能により調理→保存→再加熱まで１台で

マルチダッチオーブンSETOは、瀬戸焼の職人が独自に混ぜ合わせた天然の陶土や鉱石が原料です。

また釉薬にも最大限こだわることにより、急な熱の変化にも耐える構造です。

土の密度を高くすることで機能性アップ

そのため、さまざまな熱源で使用が可能になります。

直火だけでなく、電子レンジやトースター、魚焼きグリルの使用もOK。

電子レンジも使用できるため時短料理も可能に

さらに、作った料理をそのまま冷蔵庫や冷凍庫に入れて保存することも可能です。

冷蔵保存して再加熱も可能

＊耐熱セラミックス製で、面倒なお手入れは不要！

通常の食器のように洗える

鉄鍋や土鍋などのように、シーズニングや目止めなどの手入れが不要、食器用洗剤の使用、金属タワシの使用もOK。食洗機にも対応しています。

＊美味しさの秘訣は遠赤外線＆蓋の溝

旨味の籠った水蒸気が鍋内で循環

瀬戸焼セラミックスが誇る高い遠赤外線効果と蓄熱性能で、“熱ウマふわトロ”な料理を実現。さらに、蓋に溝があることで、素材の旨味や香りが凝縮された水蒸気が還元されます。

蓋の内側に溝を作製蓋はグリルプレートとしても使用可能

蓋はスキレットやグリルプレートとしても使用可能で、さまざまな調理が可能です。

「マルチダッチオーブンSETO」商品概要

素材 ：瀬戸焼 耐熱セラミックス（陶磁器）

生産国 ：日本

耐熱耐冷 ：±350℃のテストをクリア

備考 ：直火可、電子レンジ可、オーブン可、冷蔵冷凍可、食洗機可、空焚き可、シーズニング不要、金属たわし可、食器用洗剤可

※IHは使用不可

※揚げ物調理は不可

Makuakeプロジェクト概要

《プロジェクト名》

【煮焼炊蒸レンジOK】時短も本気も１台で！熱うまふわトロ本格調理！瀬戸焼万能鍋

《プロジェクト実施期間》

2025年12月19日（金）～1月30日（金）

《プロジェクトサイト》

アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」

https://www.makuake.com/project/mdseto22/

《一般販売予定価格》

36,300円 (税込み)

《リターン内容》

即決先着割 30％OFF 25,410円 (税込)

超特別早割 28％OFF 26,130円 (税込)

2台早割 32％OFF 49,360円 (税込）

他

※各リターン共なくなり次第終了

TSUMUGURU(ツムグル)について

TSUMUGURUは、日本の技術や伝統を活かした製品をプロデュース、販売まで手掛けるブランドです。代表の植田は、瀬戸焼の産地である瀬戸市の隣町愛知県豊田市生まれです。

植田は19歳で俳優を目指し上京し。俳優としてテレビ、映画、CMなどに出演する一方、一人暮らしをする中で食には常に困る環境に。コンビニ食やインスタント食品に頼りながら自分のことにエネルギーを注ぐ日々を過ごしてきました。

一方で、多額の負債に悩むなどの挫折や苦しみを経験する中で、世の中に貢献できることをと言う想いを抱くようになりました。

小さい頃から縁のあった瀬戸焼の窯元との出会いにより、マルチダッチオーブンSETOをプロデュースすることになりました。

TSUMUGURUの製品が、使用される方の日々のささやかな笑顔につながれば幸いです。

TSUMUGURUは今後も日本技術を活かしながら人々の心を豊かにする商品のプロデュースを手掛けてまいります。

【お問い合わせ先】

実行者：UEBITO

担当者：植田泰弘

連絡先：info@uebito.com