インヴェンティットの「ART PASS」が京都市京セラ美術館の「京都市京セラ美術館メンバーシップ」の管理システムに採用されました

インヴェンティット株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木敦仁、以下インヴェンティット）が提供する、美術館・博物館向けチケット販売・入場管理サービス「ART PASS（アートパス）」が、京都市京セラ美術館（所在地：京都府京都市）のチケット販売・入場管理システムとして活用されています。さらにこのたび、同館が運用する「京都市京セラ美術館メンバーシップ」の管理についても、追加で「ART PASS」が導入されることとなりました。

＜オンラインもオフラインも。進化したメンバーシップ制度へ＞

京都市京セラ美術館は「京都市京セラ美術館メンバーシップ」のデジタル化に取り組んでいたため、すでに導入いただいている「ART PASS」の機能を拡張し、メンバーシップ管理を同じサービス上で行うことをご提案いたしました。

入会後、即時にQRコード会員証を発行。QRコードを提示するだけで特典展覧会への入場や割引の適用ができるため、来館者の利便性の向上が期待されます。スマートフォンをご利用されない来館者の方には、窓口でQRコード入りのプラスチックカードを発行する運用を並行して行い、オンライン・オフラインどちらにも配慮した仕組みを実現しました。

また、メンバーシップの利用状況を即座に把握できるようになることで、美術館側では運営判断や広報施策に活用できるデータが蓄積され、会員制度全体の価値向上にもつながることが期待されています。

インヴェンティットならびに「ART PASS」は、今後も美術館様、博物館様、そして施設のご利用者様の体験価値向上を目指して邁進してまいります。

＜「ART PASS」の特徴＞

「ART PASS」は、美術館・展覧会に特化したチケット販売サービスです。展覧会主催者様や美術館様、博物館様、その他関係者の皆さまの多様なニーズに対応できるよう設計されており、

- 時間指定チケットの販売- 予約日時の変更- 多言語対応- グッズ付きチケットの販売- メルマガ配信によるマーケティング施策

など、施設運営を支える機能を幅広く備えています。

インヴェンティットが培ってきたIoT・M2M・MDMの技術を活かし、システムを通じて利用者様の利便性向上を目指しながら、日々サービス改善に取り組んでまいります。

＜インヴェンティット会社概要＞

インヴェンティットは、リモート管理技術を核としたソリューションベンダーです。

デバイス管理サービスの企画・開発・販売を行う「mobiconnect」事業と、美術館・博物館向けチケット販売・入場管理サービス「ART PASS」事業など、IoTソリューションの企画・開発・販売を行っています。

＜心地よい「見守り」をあらゆる人に。人と機械がつながり、優しさあふれる世界をつくっていく。＞をVisionに、社会・企業課題の解決に貢献してまいります。

社名 ： インヴェンティット株式会社

東京本社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目3番1号 新宿アイランドウイング5階

大阪オフィス：〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町16-1 Ｈ¹Ｏ梅田茶屋町804

設立 ： 2007年6月12日

資本金 ： 1億円

代表者 ： 代表取締役社長 鈴木 敦仁

URL ： https://www.yourinventit.com/(https://www.yourinventit.com/)

