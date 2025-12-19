【来場登録開始！】 マーケ・営業などフロント部門向けの総合展｜マーケティング・セールス World @幕張メッセ

エバーリッジ株式会社

マーケティング・セールス World @幕張メッセ

来場登録はこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/entry/marketing-sales-tokyo


この度、マーケティング・セールス World 実行委員会は、


マーケ・営業などフロント部門向けの総合展「マーケティング・セールス World(https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-tokyo)」を



2026年2月4日(水)～6日(金) の3日間、幕張メッセにて開催いたします。



本展では、業務の効率化・生産性向上をしたい企業のマーケティング・営業推進・営業・


広告・販促・CS・CX・EC担当などが、最新の製品やサービスを比較検討したり、


豪華講師陣によるセミナーで最新トレンドを学ぶことができます。



まずは、特典多数の来場登録から！


ご予約ではないため、まだご予定が分からない方もお気軽にご登録ください。



豪華特別講演も無料で聴講可能！




特別講演詳細はこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/seminar/marketing-sales-tokyo



＼ 大好評！ご友人紹介キャンペーン実施中 ／

Amazon ギフトカード500円分を 「あなた」と「紹介した方」のお二人に進呈！


詳細はこちら(https://www.bizcrew.jp/referral/2026-spr-tokyo-bkmsw)





---＜展示会概要＞-------------------------------------------------------


マーケティング・セールス World 2026 春 東京


【構成展】


　マーケティング支援 EXPO　　販促支援 Week


　広告支援 EXPO　 　　　　　　営業支援 Week 　　　 　


　CS・CX支援 EXPO 　　　　EC通販支援 EXPO


　フロントオフィス業務改革 EXPO


　展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-tokyo


会　期：2026年2月4日(水)～2月6日(金) 10時～17時


会　場：幕張メッセ4～7ホール


主　催：マーケティング・セールス World 実行委員会


---------------------------------------------------------------------------