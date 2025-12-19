¥Õー¥É¥í¥¹ºï¸º¤Î¤¿¤áºÒ³²ÍÑÈ÷Ãß¿©ÎÁÉÊ¤ò´óÉÕ¤·¤Þ¤·¤¿
MS&AD¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹ ¥°¥ëー¥×¤Î»°°æ¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÏÂ¼ Î´Ç·¡¿
URL¡§https://www.mitsui-direct.co.jp/¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÆþÂØÍ½Äê¤ÎºÒ³²ÍÑÈ÷Ãß¿©ÎÁÉÊ¡Ê´¥¥Ñ¥ó¡¢¥¸¥åー¥¹Åù¡Ë¤ò³ô¼°²ñ¼ÒÁ´¹ñ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤»Ô¾ì¤Ë´óÉÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó´óÉÕ¤·¤¿ºÒ³²ÍÑÈ÷Ãß¿©ÎÁÉÊ¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñÅù¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¡¢¿©ÎÁ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õー¥É¥í¥¹¤òºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¶¯¤¯¤Æ¤ä¤µ¤·¤¤¡×´ë¶È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£¸å¤â¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡¥´óÉÕ¤·¤¿ºÒ³²ÍÑÈ÷Ãß¿©ÎÁÉÊ
´¥¥Ñ¥ó¡¢¥«¥ìー¥»¥Ã¥È¡¢ÌîºÚ¥·¥Á¥åー¡¢ÌîºÚ¥¸¥åー¥¹Åù840¿ÍÊ¬
£²¡¥´óÉÕÀè
¡Ê£±¡ËÌ¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼ÒÁ´¹ñ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤»Ô¾ì
¡Ê£²¡ËÂåÉ½¼Ô¡§¹â¶¶¡¡¹¬É§
¡Ê£³¡Ë»ö¶È³µÍ×¡§À¸³èº¤µç¼Ô¤äÊ¡»ã»ÜÀßÅù¤Ø¤Î»Ù±ç³èÆ°¡¢ÉÔÍÑÉÊ¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¡¦ÈÎÇä¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë»ö¶È
´óÉÕ¤·¤¿ºÒ³²ÍÑÈ÷Ãß¿©ÎÁÉÊ¤Î°ìÉô
»°°æ¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò
²ñ¼ÒÌ¾¡§»°°æ¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½ ¡§¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²ÏÂ¼ Î´Ç·
ËÜ¼Ò ¡§¢©112-0004 ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú2ÃúÌÜ5ÈÖ1¹æ
Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.mitsui-direct.co.jp/
ÀßÎ©¡§1999Ç¯6·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Â»³²ÊÝ¸±¶È
»°°æ¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÂ»ÊÝ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ²ÃÆþ¤¬¤Ç¤¤ë¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¡Ö¶¯¤¯¤Æ¤ä¤µ¤·¤¤¥¯¥ë¥Þ¤ÎÊÝ¸±¡×¤ò¼è¤ê°·¤¦Â»³²ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶¯¤¯¤Æ¤ä¤µ¤·¤¤¡×¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á»°°æ¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÂ»ÊÝ¤¬¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È¤¢¤ê¤¿¤¤¿Í³Ê¡É¤òÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤Ç¸øÊ¿¤Ç¡¢ËÜ²»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÎ©¾ì¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤ë»ÑÀª¤¬¤¢¤ê¡¢¿´¤«¤é¿Ô¤¯¤»¤ë¤³¤È¡£¿ÆÀÚ¤ÇÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ï¼é¤Ã¤Æº¹¤·¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¡£
¡Ö¶¯¤¯¤Æ¤ä¤µ¤·¤¤¡×Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î»ëÅÀ¤ËÅ°ÄìÅª¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¶¯¤¤»×¤¤¡¢·è°Õ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£