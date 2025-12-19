アベイル、「福袋まつり」を12/20（土）より開催！お楽しみがギュッと詰まったバラエティ豊かな福袋をご用意

写真拡大 (全2枚)

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋　維一郎）は、しまむらグループの全国のカジュアル＆シューズ『アベイル』店舗にて、「アベイル福袋まつり」を12月20日（土）より開催することをお知らせいたします。ぜひこの機会にお近くのアベイル店舗へお越しください。


■「アベイル福袋まつり」を開催！



12/20(土)より、「アベイル福袋まつり」を開催します。ウェアや雑貨、靴下までバラエティ豊かな福袋をご用意しています。そのほか、バイヤーが厳選したお買い得アイテムの販売も予定しています。また、12/20（土）14：00からはタイムジャックセール、12/21（日）は日替わりセールを実施します。


●福袋（一例）


・Sanrio characters ハローキティ福缶5点セット　税込5,500円


・仮面ライダー電王ハッピーバッグ5点セット　税込5,500円


・Sanrio characters 福缶7点セット　税込3,300円


・ズートピア２デザインソックスパック6点セット　税込1,100円



●12/20（土）14：00　タイムジャック商品（一例）


・レディースリバーシブルブルゾン　税込1,980円


・メンズ裏起毛ジップパーカ　税込990円


・メンズ裏起毛ジョガーパンツ　税込990円



●12/21（日）限定　日替わり商品（一例）


・レディースニットプルオーバー　税込990円


・メンズボアプルオーバー　税込770円


・メンズ手袋各種　税込330円


■アベイルオリジナルノベルティをプレゼント！



12/20（土）より、店舗で税込3,000円以上お買い上げのうえ、アベイルアプリの会員証をご提示いただいたお客様を対象に、アベイルオリジナルの「ペン立て＋スマホスタンド」をプレゼントします。なくなり次第終了となります。



■アベイル公式アプリ・SNSはこちら


https://www.shimamura.gr.jp/sns/#avail



■お近くの店舗はこちらから検索　　　　　　　　　


https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1　　　　



■しまむらグループのオンラインストア『しまむらパーク』


https://www.shop-shimamura.com/



■お問い合わせ先


＜取材・広報に関すること＞　広報室 shimamurapress@shimamura.gr.jp


＜その他のお問い合わせ＞　　代表電話　048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）