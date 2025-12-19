アベイル、「福袋まつり」を12/20（土）より開催！お楽しみがギュッと詰まったバラエティ豊かな福袋をご用意

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、しまむらグループの全国のカジュアル＆シューズ『アベイル』店舗にて、「アベイル福袋まつり」を12月20日（土）より開催することをお知らせいたします。ぜひこの機会にお近くのアベイル店舗へお越しください。

■「アベイル福袋まつり」を開催！

12/20(土)より、「アベイル福袋まつり」を開催します。ウェアや雑貨、靴下までバラエティ豊かな福袋をご用意しています。そのほか、バイヤーが厳選したお買い得アイテムの販売も予定しています。また、12/20（土）14：00からはタイムジャックセール、12/21（日）は日替わりセールを実施します。

●福袋（一例）

・Sanrio characters ハローキティ福缶5点セット 税込5,500円

・仮面ライダー電王ハッピーバッグ5点セット 税込5,500円

・Sanrio characters 福缶7点セット 税込3,300円

・ズートピア２デザインソックスパック6点セット 税込1,100円

●12/20（土）14：00 タイムジャック商品（一例）

・レディースリバーシブルブルゾン 税込1,980円

・メンズ裏起毛ジップパーカ 税込990円

・メンズ裏起毛ジョガーパンツ 税込990円

●12/21（日）限定 日替わり商品（一例）

・レディースニットプルオーバー 税込990円

・メンズボアプルオーバー 税込770円

・メンズ手袋各種 税込330円

■アベイルオリジナルノベルティをプレゼント！

12/20（土）より、店舗で税込3,000円以上お買い上げのうえ、アベイルアプリの会員証をご提示いただいたお客様を対象に、アベイルオリジナルの「ペン立て＋スマホスタンド」をプレゼントします。なくなり次第終了となります。

■アベイル公式アプリ・SNSはこちら

https://www.shimamura.gr.jp/sns/#avail

■お近くの店舗はこちらから検索

https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1

■しまむらグループのオンラインストア『しまむらパーク』

https://www.shop-shimamura.com/

■お問い合わせ先

＜取材・広報に関すること＞ 広報室 shimamurapress@shimamura.gr.jp

＜その他のお問い合わせ＞ 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）