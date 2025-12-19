株式会社サイバー・バズがTechTrainのダイレクトスカウトを導入し、学生の“キャラクター理解”を起点にした新しい採用へ

株式会社TechBowl

「テクノロジーを支える、全ての人のターミナルに。」を掲げるTechTrain（株式会社TechBowl 本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：小澤 政生、以下「TechTrain」）は、株式会社サイバー・バズ（本社：東京都渋谷区）が新卒エンジニア採用において当社のダイレクトスカウトサービス「DirecTrain」を導入した事例を公開しました。

サイバー・バズでは、スキルだけでは見えにくい学生の“人柄”や“姿勢”を理解したいという採用方針のもと、TechTrainのエンジニアタイプ診断や事前情報に基づくスカウト設計を活用。初の本格的なスカウト採用でありながら、相性の良い学生との継続的な接点構築に成功しています。

本リリースでは、導入の背景や実際の効果、そして採用担当者の声を紹介します。

■ サイバー・バズがTechTrainのダイレクトスカウトを導入

株式会社サイバー・バズでは、新卒エンジニア採用においてTechTrainのダイレクトスカウトサービスを活用し、学生の“キャラクターを理解する”採用プロセスを実現しています。

TechTrainでは、学生のスキルだけでなく、学習姿勢・志向性・人物像など“キャラクターが見える情報”をもとにスカウト設計を行うことができます。採用担当者の工数削減と、面談前の深い理解を両立するプラットフォームとして評価されています。

■ 導入企業が語る3つの価値（note記事より抜粋）

サイバー・バズの採用担当者へのインタビューでは、以下のような声が挙がりました。

1. 「スキルだけでは分からない学生の人柄が理解できる」

エンジニアタイプ診断やプロフィール情報により、学生の姿勢や価値観が事前に把握でき、スカウト精度が向上。

2. 「伸びしろ層の学生とも深い会話ができる」

ハッカソン参加歴・学会発表・長期インターンなど、取り組みの背景が可視化され、経験値の高い学生だけでなく、これから力を伸ばす層にも適切に向き合えるようになった。

3. 「従来の採用手法に比べて接点の質が向上した」

限られた時間でも中身のある面談ができるようになり、継続的かつ安定した学生との接点づくりにつながった。

■ 導入の詳細インタビューは note で公開中

本記事で紹介した声の詳細は、下記noteにて全文を読むことができます。

https://note.com/techbowl/n/n25a6bc1834c3?app_launch=false

株式会社サイバー・バズ

2006年に創業、2019年にマザーズ上場（現グロース市場）。現在「コミュニケーションを価値に変え、世の中を変える。」というミッションのもと、インフルエンサーを主軸としたソーシャルメディアマーケティング事業を展開。「インフルエンサーサービス」「SNSアカウント運用」「インターネット広告販売」などSNS周辺領域のソリューションを一気通貫で提供。

■ カスタマーサクセス担当 山本より

TechTrainダイレクトスカウト カスタマーサクセス 山本

TechTrainのダイレクトスカウトにおけるカスタマーサクセス（CS）は、採用市場の知識に加えて、プラットフォーム上で得られる「学生の生の声」を支援に活かしています。

日々の対話から得られる 「刺さるスカウト文」や「不安を感じやすいポイント」 などの温度感を、求人票やスカウト文の改善に反映しています。

企業と学生の双方の視点を行き来しながら、ミスマッチの少ない採用体験の実現を目指し、今後も伴走してまいります。

■ TechTrainのダイレクトスカウトとは

TechTrainのダイレクトスカウトサービスは、学生の技術力や取り組みを“翻訳”して伝える「GitHubよめるくん」や、現役エンジニアによる第三者評価など、採用担当者が学生の人物像を深く理解できる仕組みを搭載したスカウトプラットフォームです。

詳細は「TechTrain法人向けページ(https://business.techtrain.dev/#hr)」よりご確認ください。

⬛︎ TechTrain について

テクノロジーを支える、全ての人のターミナルに。

2019年5月にサービスを開始。全国各地のエンジニアにご利用いただき、開始から6年でユーザー数12,000名を突破。現在70社150名を超えるITエンジニアが、メンターとして実務に基づいた開発手法をアドバイスしています。

法人向け

TechTrain 企業研修(https://business.techtrain.dev/#training)

エンジニア職の方はもちろん、営業、マーケティングなどさまざまな職種の方に向けたITスキル研修を提供するサービスです。

TechTrain 技術支援(https://business.techtrain.dev/#techsupport)

弁護士、社労士、主治医のように、経営者のITに関するお困りごとをいつでも相談できる、ITスペシャリスト。IT技術に深く精通した技術者たちが貴社の技術課題に “バンソウ” するDX支援サービスです。

TechTrain 採用支援(https://business.techtrain.dev/#hr)

エンジニアを採用したい組織の皆様を強力にご支援するサービスです。エンジニアに寄り添ってきたからこそできる、現場のエンジニアが「この人いいですね」と唸る採用を実現します。

TechTrain 学校支援(https://education.techtrain.dev/)

大学、専門学校、高等専門学校を中心に、学校教育と並行してご利用いただく学習・就職支援サービスです。

個人向け

TechTrain(https://service.techtrain.dev)

ITスキルを身につけたい方、IT業界でキャリアを構築したい方のために、成長機会と活躍機会を提供する学びとキャリアの支援プラットフォームサービスです。CxO、VPoX、シニアクラスのエンジニア・PM・デザイナーのメンターが150名以上在籍。プロダクト作りのプロたちのナレッジから作られた学びのコンテンツから、キャリア支援サービス、またそんな一流の人材とのメンタリングサービスを提供しています。

株式会社 TechBowl

社 名 ： 株式会社TechBowl

代 表 ： 小澤 政生

設立日 ： 2018年10月

資本金 ： 100,000,000円 (資本準備金含む)

事業内容： インターネットサービス業

所在地 ： 東京都千代田区神田神保町2-32-5 神保町フロント4F

HP ： https://techbowl.co.jp/

