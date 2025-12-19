米グラミー・ミュージアム「グローバル・スピン・ライブ」で「Plot Twist」のステージを披露…米現地のTV・ラジオ・ウェブコンテンツまで席巻…K-POPシーンに新たなパラダイムを提示！

TITAN CONTENT[写真提供=Global Spin Live]

グループ・AtHeartが、アメリカのグラミー・ミュージアムに進出し、精力的な活動の頂点を迎えた。AtHeartは本日（19日）、アメリカ・グラミー・ミュージアム（GRAMMY Museum）の「グローバル・スピン・ライブ（Global Spin Live）」に出演し、「Plot Twist」の新たなパフォーマンスを披露した。「グローバル・スピン・ライブ」は、グローバルアーティストにスポットを当てるグラミー・ミュージアムの人気パフォーマンスシリーズである。世界を舞台に活躍するK-POPを代表するアーティストたちが出演してきた中で、AtHeartの出演は、グローバル市場における確かな上昇トレンドを実感させる。

公開された映像には、LAの街並みを背景に、AtHeartがデビュー曲「Plot Twist」の英語バージョンのパフォーマンスを披露する姿が収められている。

楽曲の“反転”する展開と感情の流れに合わせ、力強さとしなやかさを兼ね備えた群舞で強烈な印象を残した。幻想的な表情演技で没入感を最高潮に高め、AtHeartならではのユニークな魅力を最大限に引き出している。

このようにAtHeartは、ニューヨークとLAを行き来する大規模なアメリカ現地プロモーションを展開し、成功的なグローバル進出への青信号を打ち上げた。デビュー後最短期間で、米FOX5チャンネルの人気TV番組「Good Day New York」、アメリカ最大級のラジオ局102.7 KIIS FMの「iHeart KPOP with JoJo」に出演し、グローバルK-POPシーンに新たなパラダイムをもたらした。

特にAtHeartは、海外有数のメディアから「2025年に最も注目すべきK-POPグループ」に選ばれた評価にふさわしく、アメリカ現地のTV番組、ラジオ、メディア、グラビアなど多方面にわたる全方位的な活動を通じて、グローバルステージでの存在感をさらに確固たるものにしている。

【Watch Next-Gen K-Pop Group AtHeart Drop A High-Energy Performance Of "Plot Twist" | Global Spin】

https://www.youtube.com/watch?v=ZouaaAc1-WE

◆ 2026年1月10日（土）‘Plot Twist’ ONLINE EVENT開催決定！

詳細：https://atheart.jp/contents/329391

AtHeart 日本公式サイト：atheart.jp(https://atheart.jp)