この恋、ずっと見守りたい！青春BLレーベル『BeLuck文庫』2025年12月20日(土)に新刊が発売！！

小説投稿サイト「野いちご」「ベリーズカフェ」「ノベマ！」を運営するスターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：菊地修一）は『BeLuck文庫』の新刊を2025年12月20日(土)より全国書店にて発売開始いたします。

■BeLuck文庫 新刊情報 https://novema.jp/bookstore/beluck/202512(https://novema.jp/bookstore/beluck/202512)

『陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい』

著者：椿ゆず、イラストレーター：ほわこ

価格：759円（本体690円+税10％）、ISBN：978-4-8137-1849-9

【あらすじ】 赤面症のぼっち男子・鈴木は、ある日同じクラスの陽キャイケメン・芹沢に、趣味で書いていた妄想小説を読まれてしまう。絶対バカにされる！と焦っていたら、予想外にベタ褒めされて…？それ以来、なにかと芹沢に絡まれ遊びに誘われるように。「なんで俺!?」と戸惑う間もなく、どんどん距離を詰められてしまい ――「俺、鈴木のこと逃がすつもりないから」気づけば芹沢のペースに乗せられ…超急接近!?「ちゃんと受け取ってよ、俺の気持ち」「信じろって。鈴木だけが、大好きだから」ノンストップ執着攻BL！

『生意気ルームメイトが懐いてくれない』

著者：木原あざみ、イラストレーター：ハシモトミツ

価格：825円（本体750円+税10％）、ISBN：978-4-8137-1848-2

【あらすじ】 明るく人懐っこい高校生・夏が通う男子校の寮には、同室になった後輩の面倒を見る『ブラザー制度』がある。ルームメイトを楽しみにしていた夏だったが、現れたのは生意気すぎる後輩で!?「俺とは仲良くしないほうがいいですよ」冷めた態度で一線を引いてくる依人だけど、なぜか放っておけなくて…。「俺が先輩のこと好きなのわかってます？」あれ？もしかして距離の詰め方まちがえた!?「俺だから駄目なのか、男だから駄目なのかを知りたい」かわいくないけどかわいい後輩と過ごす、寮生活の行く末は――!?

『一番うしろの席にいる奴とは、前世で一生を添い遂げました』

著者：モト、イラストレーター：bov

価格：792円（本体720円+税10％）、ISBN：978-4-8137-1851-2

【あらすじ】 「どうも、前世でツガイだった者です」平凡男子代表・千春は入学式で同じクラスの翔真を見た瞬間、2人が前世でふくろうの夫婦だったことを思い出す。イケメンで女子から大人気な翔真と、現世では良い友人同士になれたら…。そう思ったのに、翔真は俺の匂いをかいできたり、お菓子を口まで運んできたり、やたらと世話を焼きたがる。これって本能？それとも…？「見守るだけなんて、もう無理だ」執着心丸出しのモテ男子×ど平凡ピュア男子。2人は現世でも結ばれるのか!?尊さMAXなピュアきゅんBL！

『君と同じ気持ちになるその日まで』

著者：兎束作哉、イラストレーター：いくたはな

価格：792円（本体720円+税10％）、ISBN：978-4-8137-1850-5

【あらすじ】 「これってパパ活ですか？先輩」陽キャで少し世間知らずな高校生・小春は、興味本位で初対面の男性とゲーセンデートをしていた。運悪くその現場を、ダウナー系ひねくれイケメン後輩・冬城に撮られ「ゲームで勝てたら消す」と脅されて!?後輩のくせに生意気な態度に初めはムカついたけど、少しずつ冬城の孤独さが自分と重なり…？「俺と一緒にいて楽しい？」「先輩って、寂しがり屋で、酷い人ですね」いつの間にか、お互いの隣が自分達の居場所になっていき――。最高純度の放課後青春BL！

