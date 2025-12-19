【福岡大学】eスポーツとリアルスポーツを融合したイベントを展開（12/21）

福岡大学

福岡大学は、令和7年度スポーツ庁委託事業「大学スポーツ資源を活用した地域振興モデル創出支援事業」に採択され、e スポーツとリアルスポーツを融合させた新しいスポーツ体験の場づくりを進めています。

今回は、エイワ産業主催のサッカー教室イベントとコラボし、アビスパ福岡所属の選手とプロeスポーツチーム「QT DIG∞」（キューティーディグ）所属の選手による「eFootballTM」（コナミデジタルエンタテインメント発売のサッカーゲーム）の対戦を行います。リアルとバーチャルを融合させたサッカー特別企画です。

前半のプログラムでは、福岡大学サッカー場にて、地域の子どもたちがアビスパ福岡のプロ選手と交流するサッカー教室を実施します。プロ選手からアドバイスを受けられる貴重な機会で、子どもたちはサッカーの楽しさに触れることが期待されます。

後半のプログラムでは、アビスパ福岡の選手と、QT DIG∞の選手による「eFootballTM」エキシビションマッチを実施します。サッカーを舞台に、リアルとデジタルという異なるフィールドで活躍する両者が対戦する、本イベントならではの企画です。

フィールドで活躍する選手と、ゲーム内で高度な戦術操作を行う選手が真剣勝負を展開し、勝敗だけでなく、選手の戦術や動き、トークイベントなども見どころです。子どもたちは、リアルとeスポーツ双方の“観るスポーツの面白さ” “やるスポーツの面白さ”を体験します。リアルとeスポーツの両選手が直接対戦するこの試みは全国でも珍しく、スポーツの新しい可能性を切り開く注目のイベントです。

- 日時12月21日（日） 13時00分 ～ 15時30分（雨天時は内容を変更して831教室で行います）- 会場サッカー教室 福岡大学サッカー場（福岡市城南区七隈八丁目19-1）eスポーツ対戦 福岡大学8号館 831教室 ※キャンパスマップはこちら(https://www.fukuoka-u.ac.jp/aboutus/facilities/map.html)- 対象地域の小学生約100人（保護者100人程度）- ゲストアビスパ福岡 永石拓海選手、橋本悠選手（本学卒業生）、金明輝監督QT DIG∞ Ricky選手（プロeスポーツ選手）- スケジュール13:00 開会挨拶13:10 サッカー教室(アビスパ福岡選手との交流)14:30 サッカー教室終了 ～831教室へ会場移動～14:45 eスポーツイベント(プロeスポーツ選手とアビスパ福岡選手の対戦）15:30 eスポーツイベント終了- 協力株式会社エイワ産業 株式会社QTnet 株式会社戦国 アビスパ福岡株式会社福岡大学サッカー部

【お問い合わせ先】

福岡大学 社会連携センター事務室

電話：092-871-6631（代）（内線：2042） 平日8：50～16：50

Mail： koyu*adm.fukuoka-u.ac.jp ※メールを送る時は、*を＠に変えてください。