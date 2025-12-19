ママ医師たちの過半数が成長期の我が子に飲ませたい！サプリって？【GPCワン・プレミアム】

株式会社クラウディア

株式会社クラウディア(https://www.claudia.co.jp)（本社所在地：東京都港区、代表取締役社長：林えり子）は、子どもをもつ女性医師および女性看護師・薬剤師1,011名を対象に、「子どもの成長」に関する調査を実施しました。

同年代の子どもとの体格差や健診結果に不安を感じる一方で、成長期には「栄養バランス」や「睡眠」が重要と考えられていること、また母乳にも含まれる生体成分「GPC（グリセロホスホコリン）」が、子どもの成長サポートに期待されていることが明らかになりました。

調査概要：「子どもの成長」に関する調査

【調査期間】2025年12月4日（木）～2025年12月5日（金）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

【調査人数】1,011人

【調査対象】調査回答時に

１.子どもがいる女性医師

２.子どもがいる女性看護師・薬剤師

と回答したモニター

【調査元】株式会社クラウディア（https://www.claudia.co.jp/）

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

◆子どもの成長が気になるのは「同年代との体格差」と「健診の結果」

はじめに、子どもの成長について、どのような場面で「気になる」と感じることが多いですか？と聞いたところ、子どもの成長について「特に気になる場面はない」と答えたのは約4人に1人（24.1％）に留まり、約4割が“同年代の子どもとの体格差”（40.6％）、約4割が“健診結果”（37.6％）をきっかけに成長の遅れや伸び悩みを意識していることが分かりました。

周囲の子どもとの比較や、数字として突きつけられる健診結果は、医療従事者の立場であってもやはり大きな関心事となっているようです。

次に、成長期の子どもの発育に影響を与えるのは、どの要素だと考えますか？と質問したところ、

「栄養バランス」（65.4％）と「睡眠」（52.9％）が突出して高く選ばれました。

医療的知識をもつ母親たちだからこそ、「何をどれだけ食べるか」だけでなく「バランス」の重要性

成長ホルモン分泌にも関わる「睡眠の質・量」 を強く意識している様子がうかがえます。

一方で、「運動」「遺伝」も一定数挙がっており、生活環境全体を含めて総合的に成長を捉えていることが分かります。

◆「GPCが必要量入ったサプリを子どもに飲ませたい」が過半数も！

GPC（グリセロホスホコリン）が母乳などに含まれる生体成分であることで安心感は高まりますか？という質問には７割以上が高まると回答。

成長ホルモンの分泌を活発にさせたり、神経伝達物質を生成する性質がありながら、もともと体内・母乳に存在する生体成分ということが、医療従事者にとっても大きな安心材料になっていることが分かります。

また、「GPC」が1日の必要量が入った「売上げ日本一の販売実績をもつサプリ」を子どもに飲ませてみたいと思いますか？という問いに、過半数が賛同。

生体成分の安心感×売上げ実績がお母さんたちに支持されたようです。

◆アメリカで必須栄養素の「コリン」が摂取できるメリットもママたちは実感

「GPC」を摂ることで「コリン」が摂取できるメリットをどのように感じますか？という質問にも65%以上が肯定的な回答をしました。

1998年にアメリカで必須栄養素と制定された「コリン」は「GPC」の約40%を占めることも医療従事者たちに高く評価されているようです。

「GPC」が神経伝達物質「アセチルコリン」の前駆体として知られていることについて、医療従事者としてどのように感じますか？という問いにも７割以上が関心をもつ回答に。

「GPC」が、健やかな認知機能の維持や学習・記憶との関連で研究されていることから、

「成長期の子どもの“脳の発達”」という文脈でも、医療従事者として注目している人が多いと考えられます。

◆ママ医師たちは科学的なサポートに意欲的

カルシウムやアルギニンなどの栄養素と比較して、母乳由来の生体成分であるGPCについて、栄養素の一つとして関心を持ちますか？という質問には、「とても関心がある」「やや関心がある」を合わせると、 70.4％が“関心を持つ”と回答。

成長期に重要視される栄養素としてよく知られる「カルシウム」や「アルギニン」と並び、

母乳由来の生体成分であるGPCも“成長期の選択肢のひとつ”として捉えられていることがうかがえます。

最後に「GPCのような特定の研究分野で注目される栄養素を含む食品が手軽に入手できるようになったら、子どものために活用したいと思いますか？」.と質問したところ、65.9％が“子どものために活用したい”と回答しました。

医療従事者として科学的な視点を持ちながらも、「エビデンスに基づいた栄養素であれば、自分の子どもにも取り入れたい」という“母親としての本音”が表れた結果と言えます。

◆まとめ：医療従事者ママが考える「子どもの成長」とGPCの可能性

本調査により、子どもを持つ女性医師・女性医療従事者は、

・同年代との体格差や健診結果を通じて、日常的に子どもの成長に不安を抱いていること

・成長期には「栄養バランス」と「睡眠」を最重要視していること

・母乳にも含まれる生体成分GPCに対して、

１.成分としての安全性・親和性

２.コリン摂取の手段としてのメリット

３.アセチルコリン前駆体としての研究的な関心を高く評価していること

・研究データが整えば、家庭だけでなく医療現場でも「成長サポート栄養素」として扱いたいと考えて いることが明らかになりました。

株式会社クラウディアは、こうした医療従事者ママたちの“現場の声”を大切にしながら、

子どもの健やかな成長と、将来の学びやすさ・考えやすさを支える栄養サポートに取り組んでまいります。

株式会社クラウディアについて

株式会社クラウディア（https://www.claudia.co.jp/）は、一流の科学者や医師、大学教授らと連携し、欧米で効果が検証されている素材・成分をいち早く日本に導入し、商品開発を行っています。

現在もっとも注力しているのが、母乳にも含まれる成分「GPC（グリセロホスホコリン）」です。

GPCは、成長ホルモン分泌をサポートし、神経伝達物質「アセチルコリン」の材料にもなることから、海外ではアルツハイマー型認知症や加齢による記憶力低下、学習機能などの領域で研究が進められています。

日本では2010年に食品区分となり、サプリメントなどを通じて手軽に取り入れられるようになりました。

近年は大豆からGPCを製造する技術も確立され、植物性由来の原料として、子どもから大人まで幅広い世代での活用が期待されています。

当社は今後も、「GPC」が持つ可能性を追求し、日本の美容と健康、そして子どもたちの健やかな成長に貢献してまいります。

