次世代LP運用でCVRを最大化する「極予測Swipe」の提供を開始

株式会社CyberACE(サイバーエース)

株式会社サイバーエース（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西島大、以下「当社」）は、次世代LP運用サービス【極予測Swipe（キワミヨソクスワイプ）】の提供を開始しました。スマートフォン時代の「スワイプ型LP」とAIによる「事前予測」「高速検証」を組み合わせた本サービスは、従来のLP運用における「改善点の特定しづらさ」や「検証の遅さ」といった課題を解決し、クライアントのコンバージョン率（CVR）の向上を支援いたします。

■開発の背景

近年、Google広告のP-MAXやMeta広告のASC配信に代表されるように、インターネット広告媒体におけるAIによる運用の自動化が急速に進展しています。このような環境下で広告成果を最大化するためには、媒体運用の最適化に加え、ユーザーを確実にコンバージョンへと導く「ランディングページ（以下LP）」の最適化が最も重要なポイントとなります。

しかし、従来のLP運用においては「改善点が特定しづらい」「修正や検証に時間とコストを要する」といった課題がありました。当社はこれらの課題を解決し、スピーディーな検証サイクルでクライアントの事業成長に貢献するため、本サービスの開発にいたりました。

■本サービスについて

本サービスは、以下の3つの強みを掛け合わせることで、LP運用の課題を解決し、広告効果の最大化を実現いたします。

特長１.スワイプ型LPフォーマット

ユーザーがSNSを閲覧するように、カード形式の画面をスワイプして直感的に読み進められるLP形式です。「1カード1メッセージ」で構成するため、情報の読み飛ばしを防ぎ、訴求内容を確実にユーザーに届けます。また、離脱率が高いカードを定量的に特定できるため、明確な根拠に基づいた改善が可能になります。

特長２.AIによる事前予測

本プロダクトは国内最大級の広告取扱高を誇るサイバーエージェントグループの膨大な配信データを基に、サイバーエージェントが開発した「極予測LP※」と連携しています。「極予測LP」は現在配信中の最も効果が出ている既存LPに対し、クリエイターが大量に制作したLPのCVR効果予測値を競わせ、既存LPよりも予測値が上回った新LPのみを配信するものです。これにより、効果の低いLPへの配信による予算ロスを防ぎ、精度の高い検証のみを効率的に実施することが可能になります。

※極予測LPについて(https://www.cyberagent.co.jp/news/detail/id=26317)

特長３.広告バナー感覚での「高速検証」

カード単位で画角が固定されているため、広告バナー制作と同様の感覚で、短期間での制作と高頻度の改善が可能になります。

また、LPの差し替えや更新時にクライアント側で発生する、コーディング確認やサーバーアップ作業などの負担をゼロにします。当社サーバー上で、週次または隔週というスピーディーな効果検証サイクルを実現いたします。

■導入実績

先行導入いただいたクライアント企業において、CVRが最大255%改善するなど、業種を問わず高い成果を上げています。本サービスの導入により、以下の成果改善を実現いたします。

業界 CVR改善実績

BtoB 255％ 改善

教育（飲食・開業）136％ 改善

学習塾 107％ 改善

ライフスタイル 150％ 改善

※先行導入いただいたクライアントにおいて、8社中7社で効果改善を確認しております。

サービスリリースを記念し、期間限定で「既存LPからスワイプ型LPへの制作初期費用200,000円（税抜）」が無料となるキャンペーンを実施中です。

当社は今後も、サイバーエージェントグループが持つ高い技術力を活かした商品開発を通じて、クライアントの広告効果最大化に尽力してまいります。

＜広告運用に関するお問い合わせはこちら＞(https://cyberace.co.jp/contact/contact-promotion/)

