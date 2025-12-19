FUJIBASEが書き下ろした新曲「yosuga」が主題歌に決定！脚本家・生方美久が手がける待望の新作フジテレビドラマ「嘘が嘘で嘘は嘘だ」スポット映像公開！
株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小林 智）と株式会社kand production（本社：東京都渋谷区、代表取締役：片岡 大記）が共創事業としてマネジメントを行う、ソロプロジェクトアーティストFUJIBASE（読み：フジベース）が書き下ろした新曲「yosuga（読み：ヨスガ）」が主題歌に起用されている、フジテレビドラマ『嘘が嘘で嘘は嘘だ』のスポット映像がFOD Official YouTube ChannelおよびInstagramより初公開されました。
本作は、『silent』 『いちばんすきな花』 『海のはじまり』など数々のヒット作で知られる 脚本家・生方美久による待望の新作ドラマです。菊地凛子、錦戸亮、竹原ピストル、塩野瑛久ら豪華キャストが出演、さらに今回、中田青渚の出演も合わせて発表されました。
（C）フジテレビ
本日公開されたスポット映像にも使用されている、主題歌 「yosuga」 は、FUJIBASEがドラマ脚本からインスピレーションを受けて書き下ろされた新曲で、FUJIBASEとしては初のドラマ主題歌となります。タイトルの「yosuga」には、頼りになる手段” と “心の拠り所” という2つの意味が込められており、「心の拠り所を守るために」 人が思わず使ってしまう頼みの綱としての”嘘”をテーマとして制作されました。また、1対1の人間関係をベン図のように重ね合わせて、そこでどんな種類の嘘が、どんな瞬間に生まれるのか？という関係性の機微が、この曲の歌詞に表現されています。
『嘘が嘘で嘘は嘘だ』の放送はフジテレビが運営する動画配信サービスFODにて12月24日（水）0時より４話が一挙先行独占配信され、地上波にて2026年１月11日（日）23:15より放送開始予定です。
◇ 『嘘が嘘で嘘は嘘だ』ドラマスポット映像
https://youtu.be/6w7ZyImrqKI （60秒予告）
◇ ドラマ概要
■タイトル： 『嘘が嘘で嘘は嘘だ』（全４話）
■配信： 12月24日（水）0時～全話一挙先行配信
■放送：
2026年１月11日（日）23:15～放送開始 以降毎週日曜23:15放送
※放送日時は予告なく変更となる場合があります。予めご了承下さい。
■出演： 菊地凛子、錦戸亮、竹原ピストル、塩野瑛久ほか
■スタッフ：
脚本：生方美久
主題歌：FUJIBASE「yosuga」（kand production/NTT DOCOMO Studio&Live）
プロデュース：金城綾香
演出：高野舞
制作プロダクション：AOI Pro.
制作著作：フジテレビ
■URL：
https://fod.fujitv.co.jp/title/10ev （配信ページ）
◇ 『嘘が嘘で嘘は嘘だ』配信ページ
https://fod.fujitv.co.jp/title/10ev
◇ FUJIBASE Profile
2024年に始動した、作詞・作曲・編曲・歌唱・トラックメイク・ドラム演奏までを自身で手がけるソロプロジェクト・アーティスト。ラフに制作したデモ楽曲を“Demo Sketch“と題して毎月音楽サブスクリプションサービスより楽曲を公開していたところ SNSを中心に多くの反響を呼ぶ。幅広いジャンル、年代の洋楽や映画、アニメ、漫画などの多彩なカルチャーをバックボーンに創り出される彼の楽曲は、多くのアーティストや音楽ファンや関係者から注目を集めている。
◇ リリース実績
2025年7月16日
1 st full album『新東京市音頭』
NOW ON STREAM
https://linkcloud.mu/fdbbace4
◇ HP / SNS
Official HP：https://fujibase.tokyo/
X：https://x.com/fujibase_jp
TikTok：https://www.tiktok.com/@fujibase_jp
Instagram：https://www.instagram.com/fujibase_jp
YouTube：https://www.youtube.com/@fujibase_jp
■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ 会社概要
会社名：株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ
所在地：東京都新宿区新宿5丁目18-14 北西ビル 8F
代表者：代表取締役社長 小林 智
Webサイト：https://fanystudio.com/
■株式会社kand production 会社概要
会社名：株式会社kand production（読み：カンドプロダクション）
所在地：東京都渋谷区渋谷1-3-9 ヒューリック渋谷一丁目ビル7F
代表者：代表取締役 片岡 大記
Webサイト：https://www.kandpro.com/