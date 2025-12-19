FUJIBASEが書き下ろした新曲「yosuga」が主題歌に決定！脚本家・生方美久が手がける待望の新作フジテレビドラマ「嘘が嘘で嘘は嘘だ」スポット映像公開！

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小林 智）と株式会社kand production（本社：東京都渋谷区、代表取締役：片岡 大記）が共創事業としてマネジメントを行う、ソロプロジェクトアーティストFUJIBASE（読み：フジベース）が書き下ろした新曲「yosuga（読み：ヨスガ）」が主題歌に起用されている、フジテレビドラマ『嘘が嘘で嘘は嘘だ』のスポット映像がFOD Official YouTube ChannelおよびInstagramより初公開されました。

本作は、『silent』 『いちばんすきな花』 『海のはじまり』など数々のヒット作で知られる 脚本家・生方美久による待望の新作ドラマです。菊地凛子、錦戸亮、竹原ピストル、塩野瑛久ら豪華キャストが出演、さらに今回、中田青渚の出演も合わせて発表されました。

（C）フジテレビ

本日公開されたスポット映像にも使用されている、主題歌 「yosuga」 は、FUJIBASEがドラマ脚本からインスピレーションを受けて書き下ろされた新曲で、FUJIBASEとしては初のドラマ主題歌となります。タイトルの「yosuga」には、頼りになる手段” と “心の拠り所” という2つの意味が込められており、「心の拠り所を守るために」 人が思わず使ってしまう頼みの綱としての”嘘”をテーマとして制作されました。また、1対1の人間関係をベン図のように重ね合わせて、そこでどんな種類の嘘が、どんな瞬間に生まれるのか？という関係性の機微が、この曲の歌詞に表現されています。

『嘘が嘘で嘘は嘘だ』の放送はフジテレビが運営する動画配信サービスFODにて12月24日（水）0時より４話が一挙先行独占配信され、地上波にて2026年１月11日（日）23:15より放送開始予定です。

◇ 『嘘が嘘で嘘は嘘だ』ドラマスポット映像

https://youtu.be/6w7ZyImrqKI （60秒予告）

◇ ドラマ概要

■タイトル： 『嘘が嘘で嘘は嘘だ』（全４話）

■配信： 12月24日（水）0時～全話一挙先行配信

■放送：

2026年１月11日（日）23:15～放送開始 以降毎週日曜23:15放送

※放送日時は予告なく変更となる場合があります。予めご了承下さい。

■出演： 菊地凛子、錦戸亮、竹原ピストル、塩野瑛久ほか

■スタッフ：

脚本：生方美久

主題歌：FUJIBASE「yosuga」（kand production/NTT DOCOMO Studio&Live）

プロデュース：金城綾香

演出：高野舞

制作プロダクション：AOI Pro.

制作著作：フジテレビ

■URL：

https://fod.fujitv.co.jp/title/10ev （配信ページ）

https://youtu.be/6w7ZyImrqKI （60秒予告）

◇ 『嘘が嘘で嘘は嘘だ』配信ページ

https://fod.fujitv.co.jp/title/10ev

◇ FUJIBASE Profile

2024年に始動した、作詞・作曲・編曲・歌唱・トラックメイク・ドラム演奏までを自身で手がけるソロプロジェクト・アーティスト。ラフに制作したデモ楽曲を“Demo Sketch“と題して毎月音楽サブスクリプションサービスより楽曲を公開していたところ SNSを中心に多くの反響を呼ぶ。幅広いジャンル、年代の洋楽や映画、アニメ、漫画などの多彩なカルチャーをバックボーンに創り出される彼の楽曲は、多くのアーティストや音楽ファンや関係者から注目を集めている。

◇ リリース実績

2025年7月16日

1 st full album『新東京市音頭』

NOW ON STREAM

https://linkcloud.mu/fdbbace4

◇ HP / SNS

Official HP：https://fujibase.tokyo/

X：https://x.com/fujibase_jp

TikTok：https://www.tiktok.com/@fujibase_jp

Instagram：https://www.instagram.com/fujibase_jp

YouTube：https://www.youtube.com/@fujibase_jp

■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ 会社概要

会社名：株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

所在地：東京都新宿区新宿5丁目18-14 北西ビル 8F

代表者：代表取締役社長 小林 智

Webサイト：https://fanystudio.com/

■株式会社kand production 会社概要

会社名：株式会社kand production（読み：カンドプロダクション）

所在地：東京都渋谷区渋谷1-3-9 ヒューリック渋谷一丁目ビル7F

代表者：代表取締役 片岡 大記

Webサイト：https://www.kandpro.com/