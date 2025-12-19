オンラインガチャ・診断ツール「クロワッサン」利用料の改定のお知らせ

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：井戸 裕哉）は、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツール「クロワッサン」の利用料金について、2026年1月より新料金へ改定することをお知らせします。

オンラインガチャ・診断活用ニーズの拡大と、今後のサービス強化に向けた料金改定

弊社は、法人・自治体・アイドル運営会社・クリエイターなどを対象に、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツール「クロワッサン」を提供してまいりました。

キャンペーンやファン施策、会員向け施策など、オンライン上の「体験づくり」における活用の広がりに伴い、今後も機能強化・サポート体制の拡充を継続的に行っていく予定です。

こうした状況を踏まえ、2026年以降の提供価値にあわせた料金体系への見直しを予定しており、1月 以降は以下のとおり新料金での提供といたします。

『グランドメニュー』（制作代行セット）概要- Lite：デザイン制作代行（1本/隔月）／システム利用料／CSサポート／公開枠は1枠まで参考価格：月額8万円～（税別）- Standard（いちばん人気）：同上／デザインの制作代行（1本/月）参考価格：月額10万円～（税別）- Plus：同上／デザイン制作代行（2本／月）参考価格：月額14万円～（税別）- 初期費用：15万円（税別）※一括払い特典あり（5万円）

※詳細は料金表画像をご参照ください。価格・仕様は予告なく変更となる場合があります。

こんな課題を解決します

- 社内にデザイナー・ディレクターがいないため、着手できていない- 短期間で「映えるLP品質」の施策を立ち上げたい- 企画～公開・運用までの手戻りを最小化したい「システム利用料のみ」プラン（制作代行なし）- 年間：月額5万円～（税別）- 半年：月額7.5万円～（税別）- 1カ月：月額25万円～（税別）- 含まれるもの：システム利用料／CSの運用サポート／公開枠は1枠まで

※公開枠の追加や各種オプションは別途。詳細はお問い合わせください。

活用シーン（実績のある用途）- 鉄道会社の沿線周遊企画での回遊促進ガチャ- 大手メーカーのブラックフライデー施策での購買誘導診断- アーティストの新作／ツアー連動キャンペーンでの参加型ガチャ・診断

※個人向け販売は行っておりません。企業・自治体・アイドル運営会社、クリエイター所属組織などでの利用を想定しています。

代表コメント

井戸 裕哉（いど ひろや）／株式会社on the bakery 代表

「作りたいのに人手が足りないという声に応えて、『クロワッサン』を成果が出る形で最短リリースできるメニューを用意しました。LP級のクオリティで、オンラインガチャや診断の『体験の良さ×運用の軽さ』を両立させます。」

本件に関するお問い合わせ・個別相談について

お問い合わせ・ご相談はこちら :https://www.lp.croissant.buzz/contact/

「どのくらいの規模・頻度のキャンペーンだと、どの料金プランが適切か」「年明け以降の施策を見据えて、年内に契約すべきか相談したい」といったご質問については、オンライン面談にて個別にご案内します。

お問い合わせ・ご相談窓口

クロワッサンお問い合わせフォーム：https://lp.croissant.buzz/contact/

メール：satou@onthebakery.co.jp

オンラインガチャ・診断・アンケートツール「クロワッサン」について

クロワッサンは、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。

法人・自治体・アイドル運営会社・クリエイターなどを対象に、Webブラウザ上の操作のみで企画コンテンツを立ち上げることができ、キャンペーンやファンコミュニケーション、会員施策など、オンラインならではの「体験づくり」を支援しています。

会社概要

会社名 ：株式会社on the bakery

所在地 ：神奈川県横浜市

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉

事業内容：ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるツール「クロワッサン」の

開発・提供

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/

「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Web

マーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。



「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

