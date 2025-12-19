浅野忠信が出演の大特集は「犬と映画」。巻頭特集では紗栄子、ヨンア、吉沢悠、マイファスNobも登場！ 愛犬家向けライフスタイルマガジン『DOG LOVERS PRESS』Vol.002 12月22日発売
株式会社徳間書店（本社：東京都品川区上大崎 代表取締役社長：小宮英行）は、愛犬家向けライフスタイルマガジン『DOG LOVERS PRESS』Vol.002の発行をお知らせ致します。
【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4197105738
■『DOG LOVERS PRESS』Vol.002の大特集は「犬と映画」！
表紙は、浅野忠信さん＆愛犬・おはぎ。浅野忠信さん＆おはぎは、巻頭特集「ライフスタイル紹介」と大特集「犬と映画」の両誌面企画に出演！
【メディア情報】
誌名：DOG LOVERS PRESS
体裁：A4正寸、フルカラー、104P
定価：1,650円
発行：株式会社徳間書店
編集長：小出健太郎
発売日：2025年12月22日(月)
※次号は2026年春頃発売予定！
【公式インスタ】各種キャンペーン展開や読者モデルも募集中！撮影アザーカットなども随時公開！
https://www.instagram.com/dogloverspress_official/
【Amazon】
■『DOG LOVERS PRESS』とは？
メディアコンセプトは、“最高の相棒と、最高の人生を”。
ライフスタイルを軸に、犬との日々をもっと豊かにするヒントを、ここからたっぷり届けていきます！
浅野忠信さんの愛犬・おはぎ。
『DOG LOVERS PRESS』は、単なる犬メディアにとどまらない、ライフスタイル提案型メディアとして創刊しました。ステキさ・品格・信頼性・話題性を重視し、愛犬家取材からグッとくるアイテムやスポットの紹介、犬と共に生きるうえで知ってほしいことや楽しんでほしいことなどを、ライフスタイル感あふれるステキな誌面で展開します。『DOG LOVERS PRESS』は、同じ思いの人たちを巻き込みながら、コミュニティフラッグメディアになることを目指します。そして、全国各地のドッグラバーズに向けてさまざまなエンターテインメントコンテンツを提案していきます！！
ドッグラバーズが、もっと自由に、もっと自分らしく、犬との暮らしを楽しめるように！
■12月22日発売Vol.002の特色
Vol.002の大テーマは、「犬と映画」
表紙：浅野忠信＆おはぎ
裏表紙：紗栄子
ストーリーテリングの最高峰ともいえる映画。
笑って、泣いて、怒って、驚いて、考えて--。
ほんの数時間で心を大きく動かされる体験は、かけがえのない記憶となる。
そして、あまたにある映画のなかには、愛犬家だからこそより伝わる、
犬の存在がキラリと輝く作品がある。
犬と映画を愛する人たちが登場し、熱く語るその映画とは？
“心に響く映画を通して、再び犬に恋をする”
‥‥‥そんな大特集を、Vol.002ではお届けします。
心に響く映画を通して、再び犬に恋をしたいあなたへ。
～Contents～
■大特集：犬と映画
・俳優インタビュー／浅野忠信
・映画監督インタビュー／山田あかね
・わたしの推し映画
・名作犬映画フカボリ座談会
・Dog Lovers Press Movie
・栄誉ある賞を受賞した、あの犬たち
――カンヌ国際映画祭「パルム・ドッグ賞」より
・金星シネマ訪問記
・映画の中で、物語に寄り添うあの 1 杯とともに
・家での映画鑑賞のたしなみを、愛犬家らしくアップグレード
■巻頭特集：この上ない相棒と生きるドッグラバーズ
・浅野忠信
・紗栄子
・ヨンア
・吉沢悠
・Nob（MY FIRST STORY）
巻頭特集に出演される紗栄子さん。紗栄子さんのまなざしの先にある、想いをたどる。
「第二の犬生をとことん楽しんでほしい！」と紗栄子さん。
巻頭特集に出演されるヨンアさん。ヨンアさんが語る“犬と暮らす幸せ”の物語。息子さんも登場してくれた。
■その他誌面企画：
・DOG LOVERS SNAP
・With M y Dog ～Family Portraits～
・小野千恵子のPAW LIVE TOWN
・Bowwooo Goods
・PRESENT from DOG LOVERS PRESS
・ドッグライフ入門
・Dog Event Report by the editorial staff
・DOG LOVERS ALBUM
『DOG LOVERS PRESS』Vol.001も絶賛発売中！
全国書店＆ECサイトにて創刊号も発売中。創刊号の表紙は、小野伸二さん、小野千恵子さん＆愛犬・ラウエとローム。
■『DOG LOVERS PRESS』vol.001のContents
この上ない相棒と生きる11組。それぞれのスタイル。それぞれの想い。
小野伸二 ＆ 小野千恵子、peco、雅姫、大村奈央……
家族との暮らしを見つめなおすきっかけとして──。極上体験を叶える宿
小谷流の里 ドギーズアイランド、ハイアットリージェンシー 箱根 リゾート＆スパ、星のや富士、レジーナリゾート旧軽井沢……
あなたと愛犬のスタイルをもっと豊かにする とっておきのアイテム
散歩／雨の日／ウェア／皿／ケア／リラックス／楽しみ／キャリー／家
Smile! 犬ごはん
出演レシピ監修：俵森明子
■『DOG LOVERS PRESS』に関する企業・団体・読者のお問い合わせ先
株式会社徳間書店『DOG LOVERS PRESS』編集部
dlp_info@shoten.tokuma.com
■本件に関する報道関係者のお問い合わせ先
【徳間書店PR窓口】
株式会社C-パブリッシングサービス 広報宣伝部
pr＠c-pub.co.jp