TVアニメ『結婚指輪物語II』より、「抱き枕カバー」「ミニミニ抱き枕」「BIGアクリルスタンド」が発売決定！「FaNeMa」にて受注開始！発売記念キャンペーンも開催！

システムサービス株式会社

システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、アニメ・マンガ・ゲーム作品等のキャラクター商品の企画・製作・販売をする自社ECサイト「FaNeMa」（URL：https://fanema.jp/）にて、『結婚指輪物語II』より「抱き枕カバー」「ミニミニ抱き枕」「BIGアクリルスタンド」を発売いたします。

さらに、新商品発売を記念したX(旧Twitter)フォロー＆リポストキャンペーンも実施いたします。

▼結婚指輪物語II 抱き枕カバー

TVアニメ『結婚指輪物語II』より抱き枕カバーが登場！

新規両面描きおろしイラストを使用。

ほぼ等身大のサイズで再現！

▽ヒメ

表面は紅いランジェリーを上下身にまとい、少し恥じらいがありつつも優しい微笑みをむけてくれる姿を、

裏面は脱ぎ掛けのショーツで少しだけ身を隠し、じゃれて甘えるような姿をそれぞれイメージ。

▽ネフリティス

表面は白とピンクのランジェリーを上下身にまとい、戸惑いながらも喜びを感じ身を委ねたような姿を、

裏面はショーツのみとなった姿で、全身で幸せを感じているような姿をそれぞれイメージ。

生地は「ライクトロンリッチ」(2way トリコット)を使用「きめ細やかさ」と「とろみのある感触」を追求した「ふんわり」「もっちり」とした感触、抱きしめたときには「ギュッと感」が得られる国内最高級の生地となります。

＜商品詳細＞

【価格】各14,300円(税込)

【サイズ(約)】W50×H160cm

【材質・仕様等】ライクトロンリッチ（2wayトリコット）

【発売・販売元】システムサービス株式会社

▼結婚指輪物語II ミニミニ抱き枕

TVアニメ『結婚指輪物語II』よりミニミニ抱き枕が登場！

新規両面描きおろしイラストを使用。

▽ヒメ

▽ネフリティス

＜商品詳細＞

【価格】各2,200円(税込）

【種類】全2種（ヒメ、ネフリティス）

【サイズ(約)】W5cm×H16cm

【材質・仕様等】ポリエステル、鉄

【発売・販売元】システムサービス株式会社

▼結婚指輪物語II BIGアクリルスタンド

TVアニメ『結婚指輪物語II』よりBIGアクリルスタンドが登場！

新規両面描きおろしイラストを使用。

▽ヒメA

▽ネフリティスA

＜商品詳細＞

【価格】各2,200円(税込）

【種類】全4種（ヒメA、ヒメB、ネフリティスA、ネフリティスB）

【サイズ(約)】H150mm（種類によって異なります。）

【材質・仕様等】アクリル

【発売・販売元】システムサービス株式会社

ECサイト「FaNeMa」にて、予約受注生産による販売となります。

【予約受付期間】2025年12月18日(木)～2026年1月19日(月)まで

【お届け時期】

抱き枕カバー/BIGアクリルスタンド：2026年3月下旬頃より順次発送

ミニミニ抱き枕：2026年4月下旬頃より順次発送

■発売記念キャンペーン

TVアニメ『結婚指輪物語II』新商品「抱き枕カバー」の予約開始を記念して、X(旧Twitter)フォロー＆リポスト（RT）キャンペーンを実施いたします。

参加された方の中から抽選で2名様に「抱き枕カバー」をプレゼントいたします。

＜開催期間＞

～2026年1月5日(月)まで

＜参加方法＞

１.「FaNeMa」公式X(旧Twitter)（@Fanema_Official）をフォロー

２.該当の投稿（https://x.com/Fanema_Official/status/2001396992266899642）をリポスト（RT）

※対象となる投稿、および詳細は１.の「FaNeMa」公式X(旧Twitter)アカウントよりご確認ください。

■著作権表記

(C)めいびい／SQUARE ENIX・「結婚指輪物語II」製作委員会

■システムサービス株式会社「FaNeMa(ファネマ)」

https://fanema.jp/

■FaNeMa公式Twitter「Fanema_Official」

https://twitter.com/Fanema_Official

※掲載画像・写真はイメージまたは試作品です。監修中につき、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※一部商品は全国のホビーショップ、オンラインショップ、イベント等にて販売を行う場合があります。

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。