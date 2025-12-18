株式会社CryptoGarage

株式会社Crypto Garage（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大熊将人、以下：Crypto Garage）所属のリサーチャー・桑原一郎が、ブロックチェーン分野における国際会議「IEEE Blockchain 2025」に論文を提出し、その内容が採択されました。

「IEEE Blockchain 2025」は、IEEE（米国電気電子学会）が主催する、ブロックチェーン分野における世界トップレベルの国際学術会議です。分散型コンセンサス技術としてのブロックチェーンを軸に、理論研究から社会実装に至るまで、最先端の研究成果が発表・議論される場として高い評価を受けています。

同会議では、スケーラビリティ、セキュリティ、プライバシーといった技術的課題に加え、デジタル資産や分散型システムの実運用を見据えた研究が重視されており、今回採択されたCrypto Garageのカストディアルウォレットに関する研究論文は、カストディ事業における現実的な課題解決に根ざした視点と、学術的価値の両立が評価されました。

■採用論文

TransparenKey: TPM-Backed Open-Source Auditable Custody Wallet

https://ieeexplore.ieee.org/document/11264666

■論文の背景と内容

暗号資産のカストディ（管理・保管）業務において、システム内部の挙動が外部から見えない「ブラックボックス化」は、過去のハッキング事件や不正流出の温床となってきました。

このたび採択された論文「TransparenKey: TPM-Backed Open-Source Auditable Custody Wallet」はこの課題に対し、オープンソースソフトウェアとセキュリティチップ（TPM 2.0）のリモート構成証明（Remote Attestation）技術を組み合わせた新たなカストディ・フレームワークを提案するものです。 本技術により、鍵生成やトランザクション署名といったクリティカルな操作に対し、改ざん不可能な「証跡」を生成することが可能となります。これにより、従来のカストディアン（管理業者）への「信用」に依存するモデルから、数学的な証拠に基づき、ユーザーや監査人、規制当局が鍵生成や署名の実装および運用の正当性を外部から検証できる「検証可能なモデル」への転換を提唱しています。

■Crypto Garageの研究開発姿勢について

金融機関が安心してデジタルアセット市場に参入するためには、堅牢なセキュリティはもちろんのこと、その運用プロセス自体が公正であることが求められます。Crypto Garageは、今回のようなアカデミックな領域での先端研究と、実際の金融実務における厳格な要件を融合させることで、次世代のカストディ技術標準の策定や、業界全体の技術水準向上に寄与することを目指しています。今後も、理論と実装の両輪で健全な市場形成とエコシステムの発展に貢献していきます。

