生成AIとデジタル技術で介護の未来を支える CareFran、Gazelle Capitalをリード投資家として資金調達を実施

株式会社CareFran（ケアフラン）はこのたび、Gazelle Capitalをリード投資家とし、株式会社UNERI、株式会社ちゅうぎんキャピタルパートナーズなどを引受先とする資金調達を実施いたしました。

今回の資金調達によりCareFranでは、多地域への事業所展開を一層加速させていくとともに、生成AIおよびデジタル技術を活用した介護支援サービスのさらなる拡大を目指していきます。



■多地域への事業所展開

現在、CareFranでは、居宅介護支援事業所を岡山県浅口市、岡山市に構えています。今回の資金調達を機に、居宅介護支援事業所を以下のエリアに立ち上げます。

〈新設予定〉

山梨県甲府市、静岡県静岡市・沼津市・浜松市、兵庫県姫路市、広島県広島市・福山市・三原市

■生成AIを活用した介護支援サービス「TR」のバージョンアップと普及促進

CareFranが提供する「TR」は、録音データをアップロードすれば、AIが瞬時に文字起こしし、介護報酬の要件を満たしたケアプラン原案を自動生成するAIドキュメントシステムです。

ケアマネージャーは、この原案を専門的な視点から微修正するだけでケアプランが完成するため、作成時間を大幅に短縮できます。

この「TR」の研究開発をさらに進めていくとともに、普及を促進させていきます。

〈背景と意義〉

日本では介護ニーズの高まりに対し、介護現場の人材不足やケアマネジャーの業務過多、そして介護を担う家族や働きながら介護をする人の負担増という構造的な課題があります。

CareFran はこの社会課題解決に取り組むべく、「介護をもっと軽やかに」をミッションに、生成AIやデジタル技術を使ってケアマネジメントの業務効率化を図り、ケア従事者の待遇改善と、利用者・家族の介護負担の軽減を目指しています。

【主な出資者からのコメント（五十音順）】

▼株式会社UNERI 芝尾 法子様

この度、Care Fran社への出資機会をいただけたことを大変光栄に思います。

同社は介護現場の痛みや非効率を深く理解し、それを丁寧にテクノロジーへ落とし込む稀有なチームです。久保田さんの現場知見やプロダクトへのこだわり、利用者に真摯に向き合う姿勢に強い信頼を感じました。複雑な課題が絡む介護領域において、Care Fran社が業界を前進させる存在になると期待しています。UNERIも共に未来づくりに伴走してまいります。

▼Gazelle Capital株式会社 シニアキャピタリスト 大谷 直之様

CareFranは、ケアマネジャー不足や家族の時間の奪われ方といった介護の構造的な課題を、この10年で本気で変えにいこうとしているチームだと感じました。

現場の事業所運営と、ケアプラン原案を自動生成するプロダクト開発を同時に進めるのは決して楽な道ではありませんが、その積み重ねが新しい介護のスタンダードにつながると確信し、今回出資をさせていただきました。

久保田さん、CareFranチームとともに介護の当たり前をアップデートしていく挑戦に伴走していきます。

▼株式会社ちゅうぎんキャピタルパートナーズ 中西 祐梨様

CareFranが掲げる“利用者・家族・ケアマネージャーが、その人らしく生きられる介護の実現”というビジョンに深く共感しました。経営陣の久保田さん、高橋さんは、現場の声を丁寧に拾い、単なるツール導入ではなく、現場で使われるプロダクトを開発しながら、ケアマネージャーの働き方を柔軟かつ効率的に変革することに本気で取り組んでいます。その挑戦の第一歩として岡山から踏み出し、介護のあり方を地方から変えていく過程に共に挑戦できることを心から楽しみにしています。応援しています！

●インパクトスタートアップ協会に加盟

またこのたび、CareFranは一般社団法人インパクトスタートアップ協会に2026年度会員として加盟しました。これを機に、インパクトスタートアップ協会が掲げる「社会課題の解決」と「持続可能な成長」に弊社も取り組んでまいります。

【インパクトスタートアップ協会について】

インパクトスタートアップは、「社会課題の解決」と「持続可能な成長」の両立を目指す企業体を指します。ISAは、インパクトスタートアップエコシステムを構築し、持続可能な社会の実現を目的とし、2022年10月14日に設立いたしました。

政財官と協働し、より良い社会を創出するためのポジティブ・インパクトを与えるスタートアップが数多く生まれ、継続的に成長していく環境を作ることを目指し、「共有」「形成」「提言」「発信」の4つの柱で活動を実施しています。現在、協会のパーパスに共感し正会員として活動を共にするインパクトスタートアップ企業は325社、活動趣旨に賛同いただきインパクトエコノミーの拡張を支援する賛同会員は、日系・外資系企業を含め15社となりました。

今後も「社会課題の解決」と「持続可能な社会」の実現に向け、正会員・賛同会員の皆様からのご支援・協力を受け、精力的に活動に取り組んでまいります。

【株式会社CareFran（https://carefran.co.jp/）】

会社名：株式会社CareFran（ケアフラン）

設立：2022年11月11日

所在地：東京都千代田区神田錦町3-15 錦精社神田ビル3階3100

資本金：3,000万円

代表者：久保田 洋介（代表取締役）

事業内容：ケアマネジメントプラットフォーム事業、居宅介護支援事業（介護保険事業）、法人向け介護相談窓口

