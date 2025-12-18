【時短・在宅でも正社員キャリア】　ライフ＆ワークス、「子育てしながら働きやすい会社10選 2025」に選出

株式会社オデッセイ

人事領域に特化したITコンサルティング事業を手掛ける株式会社ライフ＆ワークス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：秋葉 尊）は、子育てする人の「働く」を考えるWebメディア「はたママ project」が発表した、「子育てしながら働きやすい会社10選 2025」に選出されました。

今年で4回目となる本企画は、はたママproject編集部が過去の取材データをもとに、「子育てと仕事の両立」において優れたモデルケースとなる企業10社を選出するものです。 最大の特徴は、制度の有無にとどまらず「制度が現場で実際に使われているか」「実質的な両立支援につながっているか」という“実態”を重視して選定される点にあります。働く個人のリアルな視点から、これからの時代の柔軟な働き方を提言するアワードです。

■評価されたポイント

当社は、育児や介護による時間・場所の制約があっても「正社員としてキャリアを積み続けられること」を会社の存在意義として掲げております。今回の選出では、この理念を支える制度と育成の両面における取り組みが高く評価されました。

具体的には、時短・フルリモート・フレックス・中抜け制度を標準化し、ライフステージの変化に左右されず長期的なスキルアップやフルタイム復帰を目指せる設計としている点です。また、オンラインで参加できる新人社員研修や資格取得支援など、地方在住者であっても「未経験から自立までの伴走」を徹底している点や、ファミリーデイ等を通じて家族と共に働く喜びを分かち合い、安心して挑戦できる文化を根付かせている点などが選出の決め手となりました。

はたママprojectによるインタビューページはこちら

https://www.hatarakumama-pj.com/interview1192/

■ 代表取締役社長 秋葉 尊のコメント

当社は 2017 年、働き方改革の流れの中で『働く時間に制約がある方々のためのコンサルティング会社』として設立いたしました。創業以来、その設立趣旨に基づき、勤務時間や居住場所に関係なく『正社員としてキャリアを積み上げられること』、そして未経験の方でも『コンサルタントとして輝けること』にこだわり続けてまいりました。

今回、その制度の実効性と現場での定着を評価いただけたことを、経営者として大変誇らしく思います。今後も、ライフステージや居住地に関係なくキャリアアップできる社会を目指し、新しい働き方のモデルケースとなれるよう尽力してまいります。

【はたママprojectについて】

はたママprojectでは、コロナ前の2019年11月に開設して以来、「働く・働きたいと考えるママ・パパを応援する」ことを目的として運営しています。実際に活躍されている子育てワーカーの方、子育てしながら働ける環境を作っている企業様へのインタビュー記事をはじめ、在宅で働くためのお役立ち情報や求人情報などを配信しており、これまでに累計100社以上の企業・子育てワーカーを取材してきました。

URL：https://www.hatarakumama-pj.com

ターゲット層：20代～40代の子育て中のママ・パパ

【株式会社ライフ＆ワークスについて】

ライフ＆ワークスの母体となっているのは株式会社オデッセイです。2017年、政府主導の「働き方改革」をきっかけに、結婚や育児等の理由で、働きたいけれど働く時間に制限がある方々に活躍の場を提供したいという思いで、「働き方」にフォーカスした会社として設立したのがライフ＆ワークスです。

本社 ：東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル

社名 ：株式会社ライフ＆ワークス

代表者 ：代表取締役社長 秋葉 尊

資本金 ：1,000万円

事業内容：SAP導入プロジェクトに対するコンサルティング支援

UＲＬ ：https://lw-net.co.jp/