DMMオンラインクリニック禁煙に関する診療及び医療用医薬品の処方を12月18日（木）より開始

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、イノベーションカンパニーCEO：緒方悠、以下DMM）と医療法人社団DMH（理事長：島佑介）の連携事業であるオンライン診療プラットフォーム「DMMオンラインクリニック」は、2025年12月18日より禁煙に関する診療及び医療用医薬品の処方、受け渡しを開始いたします。

サービスURL：https://clinic.dmm.com/menu/stop-smoking/

■禁煙に関する診療・処方について

年末年始を控え、生活習慣を見直すきっかけが増えるこの時期は、「健康のことを考えて、来年こそ禁煙に取り組みたい」と感じる方が多くなる季節でもあります。一方で、忙しさや通院の手間、過去の挫折経験などから、なかなか一歩を踏み出せない方も少なくありません。

こうした課題に対しDMMオンラインクリニックでは、禁煙治療へのハードルを下げる環境を提供するべく、この度12月18日（木）より禁煙の診療及び医療用医薬品の処方を開始いたしました。初診からオンラインでの診療が可能で、時間や場所にとらわれず受診いただけます。通院の負担を抑えながら、禁煙について相談できる環境を整えており、これまで禁煙外来の受診に踏み切れなかった方にもご利用いただきやすいサービスです。

※診療は提携医療機関が行います。

■処方薬について

下記2種類の薬剤を処方可能です。

１.チャンピックス錠

２.ニコチネルTTS

■禁煙治療プランについて

DMMオンラインクリニックでは、禁煙に関するオンライン診療において、医師の診察結果に基づき、複数の治療プランをご案内しています。治療方法の異なる選択肢を用意することで、利用者一人ひとりの状況に応じた相談が可能です。

１. チャンピックス スタートプラン

禁煙治療に初めて取り組む方を想定したプランです。

ニコチンを含まない飲み薬「チャンピックス」を用いた治療について、医師の診察のもと開始します。

２. チャンピックス 追加12週間プラン

チャンピックス スタートプランを終えた方を対象としたプランです。

治療を継続したい場合に、医師の判断により12週間分をまとめて処方します。

３. ニコチンパッチプラン

飲み薬の服用に不安がある方などを想定したプランです。

貼って使用するニコチンパッチを用いた治療について、医師に相談しながら進めることができます。

※いずれのプランも、治療内容および処方の可否は医師の診察結果に基づき判断されます。

※本診療は自由診療となり、公的医療保険は適用されません。

■医療法人社団DMH 副理事長 辛島史憲先生コメント

国内の喫煙者は約1,400万人と推定され、毎年その3分の1にあたる約460万人が禁煙に挑戦しています。しかし、診療サポートを受けない自力での禁煙成功率は1～3％とされ、極めて難しいのが実情です。

標準的な禁煙治療は12週間で、保険診療の禁煙プログラムを完遂した方（病院受診5回）では治療終了時に約75％が禁煙に成功したという報告もありますが、完遂できる割合は4～5割にとどまります。

忙しさや通院時間、対面受診の抵抗感など、禁煙治療を受けたくても踏み出しにくい理由は人それぞれです。オンライン診療はこうしたハードルを下げ、自身のペースで禁煙治療に取り組める選択肢としてお役に立てると考えております。当院のオンライン禁煙治療が、多くの方の禁煙成功につながることを願っています。

■「DMMオンラインクリニック」について

「医療で人々を幸せにする」をミッションとして、誰でもどこからでも通える、医療を身近にするサービスを提供することで、人々の健康的な生活を守りQOL向上の実現を目指しています。

【DMMオンラインクリニックの特徴】

【概要】

サービス名称：DMMオンラインクリニック

提携医療機関名称：医療法人社団DMH

診療内容：男性AGA、女性AGA、男性メディカルダイエット・肥満症、女性メディカルダイエット・肥満症、ED・早漏防止、汗の悩み（多汗症）、飲む日焼け止め、メディカルアイラッシュ、メディカルスキンケア、不眠症・睡眠障害、性感染症、花粉症、インフルエンザ予防、ピル、二日酔い、禁煙治療

オンライン診療受付時間：24時間対応

※診療は提携医療機関が行います。

※他院での診察が必要な場合は、医療機関である医療社団法人DMHが他院の紹介などの個別対応をいたします。

サイトURL：https://clinic.dmm.com/

