アスリートバリューフォーラム 4　2026年1月10日開催｜競技でつちかった価値を言葉に。現役アスリート10名によるピッチコンテスト

アスユメLabo.第4回となる今回は、プロボクサーの馬場龍成選手が新たにアンバサダーとして参画

アスユメLabo.（東京都大田区：代表 岡安一正）は、アスリートのキャリア支援を目的としたイベント「ATHLETE VALUE FORUM 4 PITCH CONTEST ～未来をつかめ～」を2026年1月10日（土）、docomo R&D OPEN LAB ODAIBA（東京都港区台場）にて開催いたします。

第4回となる今回のメインプログラムは、アスリートたちによるピッチコンテストです。「競技でつちかった私のバリュー」をテーマに、現役アスリート10名が自身の経験や想いを言語化し、ステージ上で発表します。

アンバサダーは昨年に引き続きフェンシングの山田優選手（2024パリ五輪銀メダル、2020東京五輪金メダル／男子エペ団体）、プロテニスプレーヤーの森崎可南子選手（全日本テニス選手権女子ダブルスチャンピオン）、そしてプロボクサーの馬場龍成選手（EBISU K’s BOX所属）が新たに加わり、イベントを盛り上げます。

【Webページ】https://asuyume-labo.com/avf4

イベント開催の背景と目的

＜背景＞

アスユメLabo.は、元アルペンレーサーの岡安一正が、自身の挫折とキャリア再構築の経験を生かし、同じ悩みを抱える後輩アスリートをサポートするために立ち上げた事業でありコミュニティです。

アスリートは競技生活を通じて多くの経験とスキルをつちかいますが、その価値に気づかないまま引退を迎えることが少なくありません。競技にかわる新たな目標を見つけられず、セカンドキャリアに悩むアスリートは非常に多く存在します。これを解決するには、本人だけではなく、アスリートを取り巻く周囲の人々の力が必要です。こうした考えからこのイベントは始まりました。

ATHLETE VALUE FORUMの開催は今回で4回目。第1回を2024年2月19日、第2回を2024年8月30日、第3回を2025年2月22日実施しました。

＜目的＞

現役・引退後を問わず、すべてのアスリートが自身の価値に気づき、新たなキャリアへと踏み出すための支援を目指しています。具体的には以下の3つを本イベントの主な目的としています。

アスリートの価値再発見

競技生活でつちかった経験やスキルの棚卸し

社会で生かせる強みの明確化

多様な関係者との対話

コーチや監督、アスリート支援者たちとの交流

スポンサー企業など、さまざまな業界関係者との接点創出

安全な環境での未来設計

心理的安全性の高い環境での意見交換

現役・元トップアスリートによる経験共有

本イベントを通じて生まれる新たな価値観とつながりが、アスリートたちの人生を支える大きな力となることを目指しています。

アンバサダー

馬場 龍成

プロボクサー

1996年、奈良県出身。

EBISU K’s BOX所属。

アマチュア：71戦 45勝 2RSC 26敗

プロ：8戦 4勝（1KO） 3敗 1分

山田 優

プロフェンサー

全日本フェンシング選手権2024エペチャンピオン

2024パリ五輪男子エペ団体銀メダル

2022アジア杯男子エペ団体金メダル（大会2連覇）

2020東京五輪男子エペ団体金メダル

森崎 可南子

プロテニスプレーヤー

全日本テニス選手権2024女子ダブルスチャンピオン

SAGA2024（国民スポーツ大会）成年女子の部チャンピオン

2024 ITF（国際テニス連盟）ツアー5勝

2023 テニス日本リーグ女子チャンピオン

イベント概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/147006/table/6_1_6bc58c5c506bf194e51f563bbb1b78e8.jpg?v=202512190921 ]

多様な競技のトップアスリートが登壇

ピッチコンテストに挑むのは、現役アスリート10名。サッカー、硬式テニス、フィールドホッケー、トランポリン、総合格闘技、ウインドサーフィン、ビーチサッカー、パデル、馬術など、日本代表経験者を含む多様な競技のトップアスリートが登壇します。

※登壇アスリートのラインアップは、特設サイト(https://asuyume-labo.com/avf4)よりご覧いただけます。

【同時開催】フォトグラファー堀口マモル氏の写真展「HOPE FOR ALL 2026」

アスリート、ダンサー、そして生後間もない赤ちゃん。命の輝く瞬間を切り取り、世界中から高い評価を得てきた写真家・堀口マモル氏。

そのクリエーションを通じて、未来に希望の火を灯そうと発信するプロジェクトが「HOPE FOR ALL」です。



「ATHLETE VALUE FORUM 4」では、この「HOPE FOR ALL 2026」本展示（2026年2月、都内にて開催）に先立ち、その世界観を体感できる作品を一部、特別に公開いたします。



アスリートの“限界を超える瞬間”を捉えた力強い写真の数々を、ぜひAVF4会場でご覧ください。

堀口 マモル

写真家

1978年の渡米を機に写真家としての道を切り拓き、84年NEW YORKに自身のスタジオを設立。ダンサーシリーズ「1/8の瞬間」で世界的評価を獲得し、パリ、ミラノ、上海、東京へと拠点を広げながら、数多のアーティスト撮影と展覧会を重ねる。2007年にはNPOスマイリングベイビーを設立し4,700人の赤ちゃんの笑顔を撮影。支援活動を続けつつ、2022年からはアスリート撮影にも挑戦。

第3回の様子

アスユメLabo.について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/147006/table/6_2_2395476c9a3fb407cf689ed88011f98e.jpg?v=202512190921 ]



