シンク・ネイチャー、フィンランド大使館にて生物多様性クレジット・オフセットに関する講演イベントを実施

株式会社シンク・ネイチャー

株式会社シンク・ネイチャーは、在日フィンランド大使館にて当社CSOであるアッテ・モイラネン (Atte Moilanen) 博士による生物多様性クレジットとオフセットに関する講演イベントを開催いたしました。

Atte MoilanenCSOによる講演の様子

当日の講演に関するレポート記事はネイチャーポジティブジャーナル(https://np-journal.jp/articles/biodiversity-offset-credit-lecture/)（NATURE POSITIVE JOURNAL)にてご覧いただけます。

【イベント概要】

・ イベント名：ネイチャークレジット・オフセットの実装：カーボンニュートラルとネイチャーポジテイブを調和したビジネスを目指して

(Nature Credit-Offsets based on a scientific approach: toward climate-biodiversity nexus business)

・ 日時：2025年10月30日（木）15時～18時

・ 場所：フィンランド大使館（東京都港区南麻布3-5-39）

・ 主催：株式会社シンク・ネイチャー

・ 共催：フィンランド大使館

・ キーノート・スピーカー：アッテ・モイラネン博士（株式会社シンク・ネイチャー CSO、元ヘルシンキ大学教授）