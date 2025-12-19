獣医師出身・取引実績1,000軒超の知見を結集。株式会社PERE、動物病院の「経営課題」と「現場の負担」を同時に解決する『動物病院特化型Web制作・運用支援サービス』を本格始動

株式会社PERE

動物病院経営のコンサルティング及び支援事業を展開する株式会社PERE（本社：[都道府県市区町村]、代表取締役：[代表者名]）は、関東圏を中心に約1,000軒の動物病院と取引を行ってきた実績とノウハウを活かし、動物病院に特化したホームページ制作およびWebマーケティング支援サービスを本格的に展開いたします。

【サービス紹介ページ】 https://pere.ltd/webdesign.html

■ 背景：獣医師先生が抱える「孤独」と「時間不足」を解消したい 株式会社PEREの代表は獣医学部出身であり、外資系製薬会社勤務時代から多くの動物病院と関わる中で、医療者としての「志」と、経営者としての「重圧」の板挟みになる先生方の姿を目の当たりにしてきました。 「スタッフが気持ちよく働ける環境を作りたい」「ペットと飼い主に長く幸せでいてほしい」。そんな願いを持ちながらも、日々の診療業務と経営課題、そして集患や採用活動に追われ、慢性的な時間不足に陥っている現状があります。

私たちは単なるWeb制作会社ではなく、「動物病院のサポーター」として、Webサイトを通じて業務効率化と理想的な集患を実現し、先生方が医療に専念できる環境作りを支援します。

■ 株式会社PEREのWeb制作サービス 3つの特徴

1. 獣医療業界を知り尽くした「特化型」コンテンツ 一般的な制作会社では伝わりにくい業界特有のニーズ（専門診療科目のアピール、高度医療設備の紹介、夜間救急体制の明確化など）を深く理解しています。獣医師監修による医療コンテンツの作成や、病院の理念・特色を効果的に伝える原稿作成代行も可能です。

2. 現場の負担を減らす「業務効率化DX」 ただおしゃれなサイトを作るだけではありません。電話対応を劇的に減らす「オンライン予約」「順番待ちシステム」、飼い主様との連絡をスムーズにする「LINE公式アカウント連携」、来院前の「Web問診」など、現場スタッフの負担を軽減する機能を実装します。

3. 「待ちの経営」から脱却する戦略的マーケティング 「地域名＋動物病院」での上位表示（SEO対策）はもちろん、Googleマップでの検索順位を上げるMEO対策を標準装備。さらに、専門外来やセカンドオピニオンの受け入れ強化など、病院の強みに合わせたターゲット層へアプローチし、安定的な経営基盤の構築をサポートします。

■ サービスプラン概要

テンプレートプラン（40万円～）： 動物病院専用テンプレートを使用し、低コストかつ短期間で高品質なサイトを構築。開業初期の先生におすすめです。

オリジナルプラン（100万円～）： 完全オリジナルデザインに加え、予約システムや高度なSEO・マーケティング機能を搭載。地域での差別化やブランディングを図りたい病院様に最適です。

運用サポート（月額5,000円～）： セキュリティ管理から、コンテンツ更新、SNS運用支援まで、病院の規模に合わせて選べるプランを用意しています。

■ 株式会社PEREについて

社名の「PERE（ペレ）」は、代表の中村が獣医師を志すきっかけとなった愛犬の名前です。獣医師という職業が輝き続け、動物たちと飼い主様が幸せに暮らせる社会を目指し、今後も動物病院経営を多角的にサポートしてまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社PERE

代表者：代表取締役 中村翔平

所在地：〒121-0813

東京都足立区竹の塚6丁目6-1

URL：https://pere.ltd/

事業内容：動物病院経営コンサルティング、Webサイト制作・運用支援、

マーケティング支援、人材マネジメント、開業支援、事業承継・M&A等

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社PERE 担当：中村

E-mail：shohei.nakamura@pere.ltd