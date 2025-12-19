【日本初上陸】メキシコ・ロスアルトス産アガベを使用したテキーラ「CHISPO」国内販売開始

株式会社AULI

酒類の輸入卸売業を行う株式会社AULI(本社：東京都港区、代表取締役：辻 尚)は、メキシコ・ハリスコ州ロスアルトス産のアガベを使用したテキーラ「CHISPO(チスポ)」の正規輸入代理店として、日本初上陸(※)となる「CHISPOシルバー」および「CHISPOゴールド」の日本国内向け販売を、2025年12月20日(土)から開始いたします。

※当社調べ

なお、販売開始を記念し、12月26日(金)より「CHISPOゴールド」のボトルが当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。公式インスタグラムにてご応募いただけます。

CHISPOについて

CHISPOは、メキシコ・ハリスコ州ロスアルトスの高地で育ったアガベを使用した、気軽に楽しめる飲みやすさを意識したテキーラです。名前の由来はスペイン語で、「ちょっとしたきらめき」や「ほろ酔いの楽しさ」。

ロスアルトスは、寒暖差のある高地特有の環境により、甘みがあり、クリーンな味わいのアガベが育つ産地として知られています。

CHISPOは、ロスアルトス産アガベの特性を活かし、柑橘のようにフレッシュな風味とほのかな甘みが特徴で、飲みやすさとテキーラらしさのバランスを重視した味わいを目指しています。ストレートやロックはもちろん、ソーダ割りやカクテルなど、日常のさまざまなシーンで楽しめるテキーラです。

商品ラインナップ

販売概要

プレゼントキャンペーン

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/154811/table/3_1_eee528f5d1fa09ffd1a0bcb02032b16a.jpg?v=202512190921 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/154811/table/3_2_9f944622e76f5daf30bdd6308295b456.jpg?v=202512190921 ]CHISPOシルバーCHISPOゴールド[表3: https://prtimes.jp/data/corp/154811/table/3_3_7eb15a7317a18a40d800242bf53b5311.jpg?v=202512190921 ]

■キャンペーン概要

応募方法：公式インスタグラムをフォローし、対象投稿に「いいね！」

賞品：「CHISPOゴールド」ボトル750ml × 30名様

応募期間：2025年12月26日(金)～2026年1月8日(木)23:59

キャンペーンの詳細は公式インスタグラムにてご確認ください。

※20歳未満の方は応募できません。

▼公式インスタグラム

https://www.instagram.com/fregon_chispo_japan/

企業概要【CHISPO国内正規代理店】

名称：株式会社AULI

所在地：東京都港区麻布十番2丁目3番7号 グリーンコート麻布十番303

役員：代表取締役 辻 尚

資本金：1,000万円

事業内容：酒類の輸入卸業

グループ会社：株式会社アデプトリカー（全酒類卸売業）

お問い合わせ：TEL：03-5843-7830／MAIL：auli_liquor@auli.jp