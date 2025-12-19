SugaryGroovy公式オンラインショップ＆リアル店舗展開スタート

株式会社ＳＯＬＩＳ

株式会社SOLIS（本社：東京都新宿区、代表：飯田敦己、以下 SOLIS）は、同社がプロデュースするキャラクターブランド SugaryGroovyの公式オンラインショップを、2025年12月19日（金）にオープンいたします。

あわせて、SugaryGroovy公式グッズを実際に購入できるリアル拠点として、ネイルサロンgroovy新宿 を同日オープンいたします。

本取り組みは、キャラクターIPとリアル店舗体験を融合させ、オンライン・オフライン双方からブランドの世界観を体験できる新たな展開です。

【公式オンラインショップ情報】

オープン日：2025年12月19日（金）18:00~

公式オンラインショップURL：

https://sugarygroovy.myshopify.com

【商品ラインナップ／価格】

■ 缶バッジ

種類：全8種類ランダム

価格：各種 \600（税込）

■ アクリルキーホルダー（アクキー）

種類：全5種類ランダム

価格：各種 \1,200（税込）

■ アクリルスタンド（アクスタ）

種類：全7種類ランダム

価格：各種 \1,600（税込）

※公式オンラインショップおよびgroovy新宿にて販売

※価格・仕様は変更となる場合があります

【企画・製造】

本商品の企画・製造は、アサヒドリームクリエイト株式会社が担当。

キャラクターの魅力と世界観を忠実に再現したプロダクト開発を行っています。

【SugaryGroovyについて】

SugaryGroovyは、ポップ×スイートな世界観を持つキャラクターブランドです。

“甘くて、ちょっとクセになる”をコンセプトに、デジタルアート・音楽・ファッション・SNSなど多様なメディアを横断して展開。国内外で幅広い世代から支持を集めています。

「かわいさ」と「かっこよさ」を併せ持つスタイルを追求し、近未来的で洗練されたビジュアル表現を特徴としています。

癒しとしてのキャラクターにとどまらず、ファッションやライフスタイルの一部として“身にまとうキャラクター”へと進化し、次世代カルチャーの象徴として新たな価値を生み出しています。

個性豊かなキャラクターは170体以上にのぼり、それぞれが異なる魅力とストーリーを持っています。

きっとあなたにも、一匹は刺さるキャラクターが見つかるはず。

そして、これからも新たな仲間たちが次々と登場し、『SugaryGroovy』の世界はさらに広がっていきます。

SugaryGroovyは、時代とともに変化するカルチャーの中で、アート・ファッション・音楽が交差する新しいカルチャーを提案し続けます。

今後は日本国内にとどまらず、アジア圏を中心とした海外市場でのブランディング・商品展開も計画しています。

X：https://x.com/amatou_akuma

グッズアカウント

X：https://x.com/AMATOU_AKUMA_

【リアル店舗情報】

groovy新宿

所在地：〒160-0023

東京都新宿区西新宿7-10-17 ダイカンプラザB館304

ネイル施術とあわせて、SugaryGroovy公式グッズを購入できる実店舗です。

【株式会社SOLISについて】

株式会社SOLISは、キャラクターIPのプロデュースおよびコンテンツ開発を中心に、リアルとデジタルを横断した事業展開を行う企業です。

問い合わせ窓口

■ 事業者の名称

アサヒ・ドリーム・クリエイト株式会社

■ 事業者の所在地

大阪府枚方市招提大谷２丁目２２－２０

■ 事業者の連絡先

メールアドレス：shimizu@pop-asahi.com

電話番号：072-855-1100

営業時間：平日 9:00～18:00（日本時間）

株式会社SOLIS 担当：今井月菜