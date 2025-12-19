湘南美容クリニック、外科的アプローチによる片頭痛治療を国内で初めて提供開始―薬物療法に加わる新たな治療の選択肢―

SBCマーケティング株式会社

湘南美容クリニック（本社：東京都新宿区）は、これまで主に薬物療法が中心であった片頭痛治療において、知覚神経に着目した外科的アプローチによる治療を、日本で初めて湘南美容クリニック新宿本院にて2025年12月8日(月)より提供を開始しました。開頭を伴わず、日帰りで行える本治療は、慢性的な片頭痛に悩み、薬による治療だけでは十分な改善を感じられなかった方に向けた、新たな治療の選択肢となります。

※当院調べ（2025年12月時点）。国内の美容医療クリニックによる同様の治療提供に関する公開情報を基に調査。

片頭痛は、日本国内で約4,000万人が何らかの頭痛を抱え、そのうち約800万人が片頭痛に該当するとされる身近な疾患です。一方で、「薬を飲み続けるしかない」「発作が起きるたびに生活が制限される」といった理由から、根本的な改善をあきらめている方も少なくありません。

湘南美容クリニックが提供を開始した本治療は、血管や組織による圧迫が関与していると考えられる知覚神経に着目し、症状の緩和や発作頻度の減少を目的とした外科治療です。

脳や頭蓋内を対象とする手術ではなく、身体への負担を抑えた治療設計である点が特長です。

「脳を手術する治療」ではない、片頭痛への外科的アプローチ

「片頭痛の外科治療」と聞くと、大掛かりな脳の手術を想像されることがありますが、本治療はそれとは異なります。片頭痛の一因として、知覚神経が血管や周囲組織から刺激・圧迫を受けることで痛みが生じる可能性が指摘されており、痛みの原因となっている可能性のある知覚神経に対し、医師が適切な外科的操作を行うことで、症状の緩和を目指します。

日帰り手術・最小限のダウンタイムで、日常生活への影響を抑制

片頭痛の痛みが生じやすい部位（トリガーポイント）は、眉周辺、目尻、目の奥、こめかみ、後頭部、うなじの生え際、頭頂部など、複数存在するとされています。

事前のカウンセリングと診察を通じて痛みの部位を確認し、必要と判断された箇所のみを対象に手術を行います。切開は約1.5～2cmと小さく、腫れや痛みも比較的軽度なため、多くのケースで日帰り手術が可能です。

※効果や経過には個人差があります。

このようなお悩みをお持ちの方に、検討いただける治療です

鎮鎮痛薬やトリプタン系薬剤、制吐薬などを使用しても十分な改善を実感できず、「痛みが出ると横にならざるを得ない」「日常の予定を立てづらい」といった悩みを抱えている方は少なくありません。

本治療は、慢性的な症状が続いている方を対象に、医師の診察のもとで適応が検討される治療です。

ズキンズキンと脈打つような痛みが月に複数回起こり、生活に支障をきたしている場合や、過去6か月以内に初めて発症した片頭痛ではない方などが相談の対象となります。

また、これまでに経験したことのない片頭痛の症状が近年新たに出現していないこと、頭痛薬を過量に使用していないことなども、診察時の重要な判断材料となります。治療の可否については、痛みの部位や頻度、既往歴などを踏まえ、カウンセリングおよび医師の診察によって総合的に判断されます。

※本治療はすべての片頭痛に適応となるものではありません。

※症状や体調により、治療をご案内できない場合があります。

施術概要

施術名：片頭痛治療

施術提供対象院：湘南美容クリニック 新宿本院

施術説明：血管や組織により圧迫されている可能性のある知覚神経に対し、外科的操作を行い、片頭痛症状の緩和や発作頻度の減少を目的とする治療です。

施術時間：部位により異なります

入院：不要（※一部部位を除く）

副作用・リスク：術後一時的な片頭痛の誘発（2～3日程度）、だるさ、熱感、頭痛、蕁麻疹、痒み、むくみ、発熱、感染（化膿）、血腫、知覚の鈍さやしびれ、傷跡の盛り上がり・凹み・色素沈着、毛量の変化、再発などが生じる可能性があります。

料金案内：

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/165112/table/15_1_686e5d011fdfd909866b6d8c15195f54.jpg?v=202512190921 ]

片頭痛の痛みは、複数のトリガーポイントが関与している場合があります。診察の結果、複数部位への治療が適応と判断された場合に限り、治療部位数に応じた料金設定を設けています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/165112/table/15_2_ead610fb67fa60099d5a3c97eab41f92.jpg?v=202512190921 ]

※自由診療です。※別途麻酔代が必要です。

監修医

湘南美容クリニック

代表補佐 兼 ドクター教育部長 兼 技術指導医

居川 和広（いがわ かずひろ）

札幌医科大学医学部卒業。形成外科医として大学病院・総合病院での臨床経験を経て、2006年に湘南美容クリニックへ入職。現在は美容外科治療に加え、グループ全体の医師教育・技術指導にも携わる。

湘南美容クリニックについて

2000年、神奈川県藤沢市で創業。「美容医療をもっと身近に」という信念のもと、先進的な美容医療の提供に努め、現在では国内外にて展開しています。確かな技術と徹底した安全対策により、医療のプロフェッショナルがお客さま一人ひとりに寄り添い、理想の実現をサポートしています。

創業25周年を迎えた湘南美容クリニックが掲げる「湘南美容の約束」

湘南美容クリニックは、お客さまに支えられ2025年に創業25周年を迎えました。

これまで多くのお客さまの美と健康をサポートしてきた私たちは、節目の年を機に、より一層の安心と信頼をお届けするための指針として「湘南美容の約束」を改めて掲げます。私たちはこれからも、美容医療への不安を取り除き、透明性と信頼性をもって、お客さまに安心と前向きな変化を提供することをお約束します。

会社概要

SBCマーケティング株式会社

所 在 地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング7階

事 業 ：マーケティングコンサル、インターネット広告運用

