【最大50%OFF】エフシーエル(fcl.)Amazon店にて初売りセール開催

車・バイク用カスタムパーツ専門店エフシーエル(fcl.)を展開する株式会社WiNEEDS HOLDINGS（所在地：広島市南区、代表取締役社長：尾田 雅史）は、2026年1月3日（土）9:00よりAmazonにて開催される「Amazonスマイルセール（新春初売り）」に参加し、人気LED製品などを最大50%OFFで提供するキャンペーンを開始します。

冬の運転環境と「信頼光」の重要性

日照時間が短く、夜間の走行が増える冬季において、自動車のライトはドライバーの安全を守る生命線です。

エフシーエル（fcl.）は、単に明るい数値を追求するのではなく、ドライバーが本当に必要とする「見やすさ」と「安全性」を両立する「信頼光」をコンセプトに掲げています。

対向車への配慮を欠いた眩しすぎる光（爆光）ではなく、本来照らすべき場所を正確に照らす配光設計こそが、事故の未然防止につながると私たちは考えています。

2026年の幕開けにあたり、より多くのドライバーへ安全で快適な視界を提供すべく、Amazon初売りセールにて特別価格での提供を決定いたしました。

Amazonスマイルセール（新春初売り） 開催概要

新年のドライブをより安全に、そして快適にするためのカスタムパーツをお得にお求めいただける機会です。

エフシーエル(fcl.)について

広島に本社を置く自動車用LED・HIDライトの専門ブランドです。「安心・安全・高品質」をモットーに、お客様のカーライフをより豊かに、そして快適にするための製品開発に取り組んでいます。

また、単なる明るさ（ルーメン値）だけを追求するのではなく、ドライバーが本当に必要とする「見やすさ」と「安全性」を両立する「信頼光」をコンセプトとしています。正確な配光設計と、購入後も安心のサポート体制を通じて、お客様に誠実な製品を提供し続けます。

