トレンドお届けメディアTrepo(トレポ)が選ぶ「2026年上半期Z世代トレンド予想ランキング」

株式会社Creative Group

株式会社Creative Group(本社：東京都千代田区、代表取締役:中原一真)が運営する10代~20代女性向け『トレンドメディアTrepo(トレポ)』は、10代~20代の女性(Trepo girls)を対象に、2026年上半期のZ世代トレンド予想調査を行いました。WEBで実施したアンケート調査(以降「Trepo girls調査」)の結果をお知らせします。

今回は、10代～20代の女性(Trepo girls)(※1)を対象に「芸能・インフルエンサー」「アーティスト」「モノコト」「キャラクター」「フード」「ファッション」「スポット」の7部門に分け、2025年上半期のＺ世代(※2)トレンド予想をランキング化しました。

※1 Trepo girls(トレポガールズ)とは、10代～20代女性向けトレンドメディア『Trepo(トレポ)』の女性読者と『Trepo(トレポ)』公式Instagramのフォロワーになります。

※2 Z世代とは、1990年後半頃から2012年頃に生まれた世代です。ソーシャルメディアやスマホ時代に生まれたソーシャルネイティブを指します。

【芸能・インフルエンサー部門】1位は恋愛リアリティ番組で誕生した話題のカップル

第1位 きんりのカップル

1位には、内田金吾（うちだ きんご）と多田梨音（ただ りのん）の「きんりのカップル」がランクイン。

2025年夏にABEMAで配信された恋愛リアリティ番組「今日、好きになりました。夏休み編2025」に出演し、カップルとして成立した2人。

共に現在高校2年生の2人が醸し出す柔らかい雰囲気と、出演番組やYouTube企画などからも伝わる自然体で仲の良い関係性が、Z世代を中心に共感を呼んでいます。

Instagramのフォロワー数は内田さんが41万人、多田さんが48.9万人と急成長を見せており、2026年上半期にはさらなるメディア出演が期待されています（2025/12/19時点）。

第2位 NAOYA

2位にランクインしたのは「NAOYA」。

NAOYAは、SKY-HI（スカイハイ）が代表を務めるBMSGが企画したオーディション番組「MISSION×2（ミッション・ミッション）」を経て、2023年にデビューしたアーティストグループ「MAZZEL（マーゼル）」のメンバー。

可愛らしい仕草や美意識の高さから「姫ポジ」として愛され、ファンからも親しまれています。

2025年6月には、全国で上映が始まった映画「君がトクベツ」で国民的アイドルグループのメンバー役として俳優デビューを果たし、10月から放送のドラマ「セラピーゲーム」で初主演を務めるなど、現在注目を集めています。

第3位 岩瀬洋志（いわせようじ）

第3位にランクインしたのは、今最も注目を集める若手俳優「岩瀬洋志」。

2023年のドラマ「最高の教師」で連続ドラマ初レギュラーとして俳優デビューを果たし、その後も「新空港占拠」、「タカラのびいどろ」（初主演）、「南くんが恋人!?」など多くの話題作に出演してきました。

2019年、高校1年生だった岩瀬洋志が電車を待つ姿を先輩が撮影し、ハッシュタグ「#僕の後輩が可愛い」とTikTokに投稿したことがブレイクのきっかけに。

現在はInstagramのフォロワーが42.3万人を超え、SNS発のスターとしても注目度が急上昇（2025/12/19時点）。

“次世代の国民的俳優候補”として、2026年上半期の活躍がますます期待されています。

【アーティスト部門】“癖になる”曲を連発した5人組ボーカルダンスユニットがランクイン

第1位 M!LK（ミルク）

1位には「M!LK」がランクイン。

「M!LK」は、佐野勇斗、塩崎太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人から構成される5人組ダンスボーカルグループです。

2025年3月にリリースした楽曲「イイじゃん」では、「今日ビジュイイじゃん」というフレーズや曲調の展開が話題となり、TikTokでは「イイじゃん」の音源を使用した投稿は9.4万件を超え、SNS総再生数は10億回を突破しています。

また、同年10月にリリースした「好きすぎて滅！」という楽曲も"癖になる"と注目を集めており、TikTokでは「好きすぎて滅！」の音源を使用した投稿数は2.8万件にも上ります。

2025年の「NHK紅白歌合戦」の初出場も決定しており、今後さらなる活躍が期待されるグループです（2025/12/19時点）。



第2位 Hearts2Hearts（ハーツ・トゥー・ハーツ）

2位には「Hearts2Heartst」がランクイン。

韓国4大事務所である「SMエンターテインメント」から2025年2月24日にデビューした8人組ガールズグループで、メンバーは韓国人7名（うち1名は韓国とカナダに国籍を持つ）とインドネシア人1名で構成されています。

デビュー曲の「The Chase」は、耳に残るリズムと癖になる振付が多くの人からの関心を呼び、デビューから15日で韓国の音楽番組1位を獲得、HANTEOチャートでの初週売上は40万枚に迫る記録を達成しました。

メンバーそれぞれの個人活動も広がっており、音楽番組やバラエティでの出演、MCとしての抜擢などグループ外での露出も増加。

グループとしての勢いに加え、メンバーの多方面での活躍が相まって、2026年上半期にさらに人気が加速していくことが期待されます。



第3位 ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）

3位には「ALPHA DRIVE ONE」がランクイン。

ALPHA DRIVE ONEは、Mnetのグローバルボーイズオーディション番組「BOYS II PRANET（ボーイズツープラネット）」から誕生した8人組グループ。

グループ名には、「必ず最高になる」という目標（ALPHA）と、情熱と推進力（DRIVE）を持つ、1つの公式チーム（ONE）という意味が込められています。

正式デビュー前に初の先行公開シングル「FORMURA（フォーミュラ）」を発表。

デビュー前にも関わらず、世界的に話題性と注目を集めており、Instagramフォロワー数は135万人を超えています（2025/12/19時点）。

【モノコト部門】1位は“好き”を詰め込む、最新推し活アイテム

出典：お薬手帳ケースデコ/@___6827nn AI動画/@trepo.jp Mellojoy/@frn_haruka

第1位 お薬手帳ケースデコ（関連記事(https://trepo.jp/entertainment/255600/)）

1位にランクインしたのは「お薬手帳ケースデコ」。

お薬手帳ケースデコとは、お薬手帳ケースの中に推しの写真やアクスタなどを入れて、シールやデコパーツなどで自分好みにデコる新たな推し活グッズ。

透明ケースにボンボンドロップ系の立体シールを重ねたり、推しカラーで統一したりするなど、デザインの自由度が高いことや、実際にライブ会場へ持っていける収納グッズとして人気を集めています。

Instagramではハッシュタグ「#お薬手帳界隈」をつけた投稿が1,000件を突破し、推し活グッズの最先端となっています（2025/12/19時点）。

第2位 AI動画

2位には「AI動画」がランクイン。

「AI動画」とは、AIに写真や説明を入力するだけで動物やキャラクターが料理をしたり、ダンスをするなどの“動く動画”を自動作成できるもの。

まるで本当に料理しているように包丁で野菜を切ったり、人気K-POPの振り付けを踊ったりと、現実では見られないシーンを簡単に作れる面白さがZ世代に刺さり、SNSで急速に広がっています。

難しい編集スキルがいらず、誰でも動画を作れる手軽さから、動画づくりそのものがエンタメ化。

Instagramではハッシュタグ「#AI動画」をつけた投稿が6.2万件を突破し、今後もさらに注目が高まりそうです（2025/12/19時点）。

第3位 Mellojoy（メロジョイ）

3位にランクインしたのは「Mellojoy」。

Mellojoyとは、可愛いデザインと“ふわとろ”な触り心地が話題を集めている新感覚スクイーズのこと。

発売と同時に売り切れが続出するほどの人気で、SNSでは「無限に触っていられる」と話題を呼んでいます。

職人が手作りしているMellojoyは、袋の中にスクイーズが入っているのが特徴で、袋に吸い付くような独特の粘着力があり、袋の中で広がるスクイーズに指が吸い込まれるような感覚を楽しめます。

また、SNSでは開封動画やASMR動画が多数投稿されています。

TikTokでは「#mellojoy」が付いた投稿が1.9万件に上り、2026年上半期にはさらに人気が高まることが予想されます（2025/12/19時点）。

【キャラクター部門】1位はユーモアたっぷりの癒し系キャラクター

第1位 パペットスンスン

1位には「パペットスンスン」がランクイン。

パペットスンスンとは、SNS上のマンガやムービーに登場する6歳のパペットの男の子「スンスン」のこと。

SNS映えするビジュアルや、スンスンのユーモアさからZ世代を中心に大人気のキャラクターになりました。

TikTokではハッシュタグ「#スンスンダンス」をつけたパペットスンスンを真似したダンス動画が流行し、今後もさらなる人気拡大が見込まれます。

第2位 ジュディとニック（映画『ズートピア２』）

2位にランクインしたのは「ジュディとニック」。

ジュディとニックとは、2016年に公開され世界中で大ヒットとなったディズニー・アニメーション映画『ズートピア』に登場するキャラクターです。

頑張り屋なウサギ初の警察官・ジュディと、皮肉屋だけど根は優しいキツネの詐欺師ニックは、正反対ながらも最高のバディとして話題になりました。

Z世代を中心にジュディとニックのコーデを真似するズートピアコーデがトレンドとなっており、大ヒット上映中の『ズートピア２』をきっかけに更なるブームが予想されます。

第3位 レゼ（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』）

3位にランクインしたのは、人気漫画『チェンソーマン』に登場するキャラクター「レゼ」。

主人公デンジが雨宿りで偶然出会う、明るく無邪気な少女。しかし一方でその正体とは…。

デンジに見せるさまざまな表情に魅了されるファンが続出しました。

2025年9月19日に公開され大ヒットした映画、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』をきっかけに、一気にブームが加速しました。

ノースリーブの白シャツと黒のショートパンツを合わせたスタイルも話題に。

TikTokではハッシュタグ「#レゼ」をつけた投稿が2.3万件を突破し、今後もさらに注目が高まりそうです（2025/12/19時点）。

【フード部門】「人気スイーツ×○○」がトレンドに

出典：ヨアジョン/@ayumi1222910 クロッチ/@trepo.jp マカロンシリアル/@trepo.jp

第1位 ヨアジョン

1位には、2021年に韓国で誕生したフローズンヨーグルトの専門店「ヨアジョン」がランクイン。

2025年には日本に初上陸し、その後SNSでは、TikTokやInstagramを中心に取り上げられ、人気を博しています。

自家製フローズンヨーグルトをベースに、コムハニー（蜂の巣）、フルーツ、シリアル、チョコレートソース、クッキーなど様々なトッピングを自由に選んでカスタマイズでき、自分好みのヨーグルトアイスを作ることができます。

新大久保、表参道、原宿、神戸など、日本国内での店舗展開が広がっており、2026年にはさらなる人気の上昇が予想されます。

第2位 クロッチ

2位にランクインしたのは、クロワッサンにお餅を挟んだ新感覚スイーツ「クロッチ」。

クロワッサンの中にもちもちのお餅が入っており、サクサクとモチモチが同時に楽しめる斬新なおいしさが魅力です。きな粉や黒蜜などを付けて味変できるのも人気のポイントです。

韓国のカフェで話題となり、SNSでもじわじわと注目度が上昇中です。日本には未上陸ながら、ソウルの人気店「What a bread」で食べられることから、旅行先グルメとしても話題を集めています。

第3位 マカロンシリアル（関連記事(https://trepo.jp/food/276548/)）

3位には「マカロンシリアル」がランクイン。

「マカロンシリアル」とは、マカロンを牛乳に浸して楽しむ海外発祥の新感覚のスイーツアイデアです。

カラフルでポップな見た目が話題となり、SNSを中心に注目が拡大しました。

インフルエンサー兼アイドルプロデューサーの神楽ひなこ（かぐらひなこ）さんがTikTokに投稿した動画が380万回再生されている他、実際にマカロンシリアルを食べる様子が数多く投稿されるなど、Z世代を中心に人気が高まっています（2025/12/19時点）。

【ファッション部門】Y2Kが更なる進化を遂げる

出典：MUSINSA/@tmiivy レオパード柄/@_dolly__o0 カバーブーツ/＠da_hama1006

第1位 MUSINSA（ムシンサ）

1位にランクインしたのは「MUSINSA」。

MUSINSAは、韓国発のファッションプラットフォームであり、「MUCENT（ムセント）」や「Matin Kim（マーティンキム）」などの人気ブランドを多数展開しています。

2025年10月3日（金）～26日（日）に東京・渋谷で開催された「MUSINSA TOKYO POP-UP STORE 2025」では、人気ブランドの限定アイテムや最新コレクションなど80以上のブランドが参加しました。

2025年11月にはZOZOTOWNにオープンし、2026年上半期にさらに注目を集めると期待されています。

第2位 レオパード柄

2位にランクインしたのは「レオパード柄」。

2000年代前半に流行したレオパード柄の人気が再燃し、トレンドのファッションとして返り咲いています。

特に東京ディズニーリゾートではレオパード柄のアイテムが販売され、パーク内でレオパード柄を取り入れたコーディネートをするZ世代が増加。

また2025年冬にはレオパード柄のアウターやボトムスが多く登場し、Instagramではハッシュタグ「#レオパード」を付けた投稿が47.4万件にも上ります（2025/12/19時点）。

洋服だけでなくアクセサリーやネイルデザインにも展開されるなど、2026年上半期にはさらなるトレンドとして広がりを見せると予想されます。

第3位 カバーブーツ

3位には「カバーブーツ」がランクイン。

ブーツの筒部分から足首にかけてカバーをかけたような独特のシルエットが特徴で、履くだけで足の細見えやスタイルアップが叶うと注目されています。

今までにないユニークなデザインであるため、コーデのアクセントにもなり、シンプルな着こなしに合わせるだけで一気に“韓国っぽ”コーデが完成すると話題になっています。

韓国アイドルやインフルエンサーの着用をきっかけに人気が加速し、SNSではハッシュタグ「#カバーブーツ」をつけた投稿も増加し、Instagramでは累計30万回再生されているリール動画もあります（2025/12/19時点）。

秋冬はもちろん、春先までロングシーズンで楽しめることから新たな定番シューズとして期待されています。

【スポット部門】“推し活”や“レトロ”を楽しむスポットに注目

出典：My fave cafe/@trepo.jp 柴又/@ren_teruya_ 貴和製作所/@marrrink

第1位 My fave cafe（マイフェイブカフェ）（関連記事(https://trepo.jp/trip/241504/)）

1位には「My Fave Cafe」がランクイン。

東京・新大久保にある「My Fave Cafe」は、顔、髪型、洋服、小物など5,000種類以上にわたる豊富なパーツの中から、推しのイメージに合うものを選び、自分好みのドールワッペンを作ることができるお店です。

オリジナルドールワッペンは、アクリルスタンドやぬいぐるみに次ぐ新たな“携帯推し活グッズ”としてZ世代の間で注目が集まっています。

全国でもPOPUPイベントが開催されており、2026年上半期にその人気はさらに拡大していくと予想されます。

第2位 柴又

2位にランクインしたのは「柴又」。

東京都・葛飾区にあるエリアで、昭和レトロな街並みと食べ歩きスポットとして注目を集めています。

柴又は、映画「男はつらいよ」の舞台として知られており、「寅さん記念館」など作品の世界観を楽しめるスポットとしても人気です。

Instagramでは、「#柴又」をつけた投稿が16万件にも上ります（2025/12/19時点）。

名物の揚げ餅や草だんごを食べ歩きしながら、参道をゆっくりと散策するのが定番となっています。

第3位 貴和製作所（きわせいさくしょ）

3位にランクインしたのは「貴和製作所」。

1975年創業のアクセサリーパーツの専門店で、「豊富なパーツの種類と品質の高さ」と「洗練されたデザイン力」が特徴です。

アクセサリーの「ハンドメイド」や「DIY」文化の盛り上がりを背景に、自分だけのオリジナルを表現したいというZ世代のニーズとも重なり、支持を集めています。

TikTokに投稿された貴和製作所でアクセサリーを製作する動画が注目されており、今後もさらなる人気が予想されています。

ー調査概要ー

調査対象:Trepo girls（10代～20代女性1,000名）

調査期間:2025年11月1日~2025年12月19日

調査実施:Trepo編集部

トレンドお届けメディア『Trepo(トレポ)』について

トレンドお届けメディアTrepo(トレポ)は、“流行"や"かわいい"の最先端を追う女の子のための情報を発信しています。編集部独自の特集のほか、芸能・美容・ファッション・グルメ・ライフスタイル・おでかけスポットなど、すぐに役立つ情報を幅広く提供しています。

Trepo WEB

https://trepo.jp/

公式Instagram

https://www.instagram.com/trepo.jp/

公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/trepo_jp(https://x.com/trepo_jp)

公式TikTok

https://www.tiktok.com/@trepo.jp

■会社概要

社名 ：株式会社Creative Group

住所 ：東京都千代田区三番町22-7三番町関野ビル4F

代表者 ：代表取締役 中原一真(なかはら かずま)

事業内容：PR事業、口コミプロモーション事業、エンタメ・プロダクション事業、インフルエンサー・タレントキャスティング事業、SNS運用代行事業、広告事業、メディア事業、クリエイティブ制作事業、飲食事業、他