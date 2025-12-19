(株)ゼブラアンドカンパニー代表取締役 阿座上が、経済産業省委託調査事業『JAPAN Design Resource Databaseの持続可能な活用検討会』有識者委員に就任
株式会社Zebras and Company（ヨミ：ゼブラ アンド カンパニー、本社：東京都港区麻布十番、代表取締役：阿座上陽平、田淵良敬、以下Z＆C）は、経済産業省が実施する委託調査事業「我が国企業のデザイン資源を活用した海外展開促進事業」の一環として開催される「JAPAN Design Resource Databaseの持続可能な活用検討会」の有識者委員に、代表取締役の阿座上陽平が就任いたしましたことをお知らせいたします。
本事業は、日本各地の美術館・企業ミュージアム等に所蔵されている「デザイン資源」を、日本の貴重なクリエイティブ資産として収集・アーカイブ化し、新たな産業創出のヒントとなるネットワーク型の知のデザインアーカイブとしてデジタル公開と利活用を進める、国家的な取り組みです。
Z＆Cは、これらのデザイン資源を「文化資産」であると同時に、「社会共通資本」としても捉え、産業や社会課題の解決に資する活用のあり方を、社会的・経済的価値の両面から検討するため、専門的な立場から必要な支援を行う予定です。
▼Zebras and Company代表取締役 阿座上陽平より就任コメント
この度、令和６年度「補正クリエイター事業者支援事業（我が国企業のデザイン資源を活用した海外展開促進事業）有識者委員」を拝命いたしました。
日本各地に眠るデザイン資源を、産業や文化の未来につなげるこの取り組みに関わらせていただけることを光栄に思います。デザインを通じて、地域と世界を結び、持続可能な価値創造の一助となれるよう尽力してまいります。
以上
▼株式会社Zebras and Company（ゼブラ アンド カンパニー）とは
「Different scale, Different future （新しいものさしがあれば、新しい成長が起こり、新しい未来が作れる）」をテーマに、誰もが社会課題解決と持続的で健康的な企業経営に挑戦できる「優しく健やかで楽しい社会」を目指し、投資と経営支援を行う会社です。投資・経営支援、行政や金融企業との連携、「ゼブラ企業」に関するリサーチと情報発信を通してゼブラ的経営を体系化し、「ゼブラ企業」という概念が全ての企業に実装され新たなビジネスモデルの可能性を広がる世界を目指しています。
https://www.zebrasand.co.jp
