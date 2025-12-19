ファッションEC「nugu」、現代百貨店の韓国ブランドプロジェクト「THE HYUNDAI GLOBAL」をオンラインにて12月19日より本格展開

nugu Japan株式会社

本取り組みは、これまで日本各地の百貨店・商業施設におけるポップアップや常設店舗を通じて展開されてきた「THE HYUNDAI GLOBAL」を、オンラインへと拡張するものです。nuguを通じて、日本市場における韓国ファッションブランドとの新たな接点を創出し、オンライン・オフラインを横断した継続的なブランド体験を提供してまいります。

韓国ファッションの魅力を、日本のZ世代へ

「THE HYUNDAI GLOBAL」は、現代百貨店がファッション・ビューティ・エンターテインメントなど多様な分野から競争力のある韓国ブランドを厳選し、海外市場へと展開するグローバルプラットフォームです。今回nugu内に開設されるオンラインモールでは、450以上の韓国ファッションブランドが集結し、トレンド感度の高い日本のユーザーに向けて幅広いスタイルを提案します。

nuguは、2020年のサービス開始以来、インフルエンサーを軸としたキュレーションとストーリーテリングを強みとし、現在では月間アクティブユーザー数180万人を超えるファッションプラットフォームへと成長してきました。ユーザーの約7割を20代が占めており、日本のZ世代を中心に高い支持を得ています。

オンラインならではの出会いと拡張性

今回のオンラインモールは、nuguのトップページや特集企画を通じて大きく展開され、短期間で多くのユーザーとの接点を創出します。オフライン店舗では届けきれなかったエリアや層にもアプローチできる点は、オンラインならではの強みです。

また、現代百貨店が商品輸出入や通関などを一括して担うことで、ブランド側の海外進出に伴う負担を軽減し、日本市場へのスムーズな参入を実現します。nuguは、その受け皿として、日本市場に最適化したUI/UXとマーケティング導線を提供してまいります。

インフルエンサーと共創するマーケティング展開

日本市場での認知拡大に向け、nuguは現代百貨店と連携し、インフルエンサーを起点としたマーケティング施策を本格的に展開します。日本独自の“推し活”文化を背景に、各インフルエンサーの世界観や得意ジャンルを活かしたスタイリング提案やコンテンツを通じて、韓国ブランドの魅力をより立体的に発信していきます。

出店ブランドには、「SLOWAND」「The Barnnet」「Overdue Flare」「SINOON」など、SNSを中心に支持を集める注目ブランドが名を連ねています。今後は、nugu限定企画やオンライン限定商品の展開も予定しており、ここでしか体験できない価値を創出していく方針です。

オンライン×オフラインで広がる韓国ファッションの可能性

nuguは、「THE HYUNDAI GLOBAL」のオンライン展開を通じて、すでに日本国内で展開されているオフライン店舗との相乗効果を高め、韓国ファッションのさらなる浸透を目指します。オンラインとオフライン双方で得られる顧客データやトレンドを活用し、日本市場に最適化したブランドキュレーションを一層強化してまいります。

今後もnuguは、現代百貨店をはじめとするパートナー企業とともに、韓国ブランドが日本市場で長期的に成長できる基盤づくりを推進し、次世代のファッションカルチャーを日本から発信していきます。

