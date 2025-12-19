【ステーキのあさくま】毎月最終土日は”あさくま肉の日”！サーロインステーキを最大66％増量で提供

株式会社テンポスホールディングス

株式会社あさくま（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：廣田陽一）が運営する「ステーキのあさくま」にて、12月27日（土）・28日（日）にて「肉の日 お客様感謝デー」を開催いたします。ランチタイムからディナータイムまで、人気メニューの「サーロインステーキ」を 50～66％増量でご提供いたします。

あさくまの肉の日とは？

「肉の日 お客様感謝デー」は、毎月最終土・日限定で、ステーキファンの皆さまにお得にご来店いただくために実施している特別イベントです。

対象メニューである「サーロインステーキ」は、一頭の牛の中でも特に甘みとやわらかさを持つ人気部位。お値段はそのままで、通常サイズから 50～66％増量 し、ご提供いたします。

【肉の日メニュー：サーロインステーキ】

50%増量 120 g → 180 g（サラダバー付）2,730円

66%増量 180 g → 300 g（サラダバー付）3,510円

50%増量 300 g → 450 g（サラダバー付）4,590円

※価格は全て税抜

サラダバーは４５品。あさくまの濃厚なコーンスープ、牛すじカレー、デザートバーもついてきます！

肉の日 実施店舗

【愛知県】

藤が丘店、八熊店、千音寺店、桜山店、星崎店、東浦通り店、鳴海店、安城店、岡崎店、本店、トヨタ元町店、刈谷店、瀬戸西店、半田店、小牧店、一宮店、一宮浅野店、富木島店、稲沢店、蟹江店、シャオ西尾店、大府店、津島店、春日井店

【三重県】

津店、四日市店、津高茶屋店、松阪店、桑名店、鈴鹿店

【岐阜県】

羽島店、柳津店、可児店、岐阜長良店、関店

【岡山県】

岡山大元店

【静岡県】

函南店、 浜松船越店、藤枝店、 富士宮店、磐田店、宮竹店、鹿谷ガーデン店、富士店、三方原店、浜松本郷店、浜松インター店、袋井店

【東京都】

八王子店

【神奈川県】

長後店、武蔵小杉店、鶴見店、北山田店、相模原店 、伊勢原店

【千葉県】

南柏店、西船橋店、蘇我店、松戸店、野田店、市原店

【埼玉県】

狭山店、川越店、越谷店、三郷店

【茨城県】

牛久店 、学園都市店



https://www.asakuma.co.jp/29day.html

■注意事項

本商品は割引対象外商品です。

十分な量はご用意しておりますが、品切れの際はご容赦ください。

肉の日の内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

写真はイメージです。付け合わせは変更する場合があります。

店舗によって内容や日程が異なります。

一部店舗では実施しておりません。ご利用の際は各店にお問い合わせください。

鶴見店はサラダバーの提供がございませんので、価格が異なります。

■株式会社あさくまとは

1948年創業の株式会社あさくまは、全国に67店舗のステーキレストランを展開。

名物ステーキやハンバーグ、全45品のサラダバーに加え、体験型の店舗演出やお客様参加型企画も好評を博しています。私たちは“食”を通じて、日常に「よろこび」を提供し続けています。

https://www.asakuma.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/steakhouse.asakuma/

X：https://x.com/asakuma_koho

Facebook：https://www.facebook.com/ASAKUMA.JP