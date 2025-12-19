Hokanグループ、保険業法改正対応のための実務ハンドブック「保険業法改正 0.5」出版のお知らせ

株式会社Hokanグループ

テクノロジーとソリューションとクリエイティビティによる三位一体の価値共創を通じ、Industry Contributor （業界の貢献者）を目指す株式会社Hokanグループ（本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO：小坂直之、以下：当社）は、2026年施行予定の改正保険業法に対応した実務ハンドブック「保険業法改正0.5」を2025年12月19日（金）より発売いたします。

本書は、2025年9月時点で判明している情報に基づき、改正保険業法施行に向けて、保険代理店関係者が実際に取り組むべき準備事項を、実務目線で体系的に整理したハンドブックです。

法令解釈にとどまらず、「今、何から着手すべきか」「どのような手順で社内対応を進めるべきか」に焦点を当てた、業界に先駆けた一冊となっています。

背景

2026年5月末から6月にかけて予定されている改正保険業法の施行を前に、保険会社・保険代理店の現場では、制度対応に向けた準備が急務となっています。当社グループでは、2025年を通じて「改正保険業法解説セミナー」を多数開催してまいりました。オフライン・オンラインを問わず、いずれの開催回も申込数や参加率が極めて高く、「条文解説だけでなく、実務として何をすべきかを知りたい」「社内でどう進めればよいかの指針が欲しい」と言った声が多く寄せられています。

また、セミナーの参加者からは「まだ何も手を付けられていない」「一体何から手をつければいいかわからない」「社内の体制整備が追いつかない」との声をよくいただきます。こうした現場の声を受け、2025年9月時点までで整理可能な情報を「今すぐ着手すべき実務」に特化したハンドブックとして集約して緊急出版するに至りました。

本書の特徴（3つのポイント）

１. 業界最速級の「改正保険業法 実務対応」解説

2025年9月時点の最新情報をベースに、改正保険業法のポイントと実務への影響を整理。

不確定な部分についても、現時点で考え得る最適な対応方針を提示し、「情報が出揃うまで何もしない」という状態に陥らないための指針を示します。

２. 「学習」ではなく「現場実務」のための構成

条文解釈に終始せず、「現場でどのようなフローで対応を進めるべきか」 「誰が・いつ・何を判断すべきか」 といった実務プロセスを、アクションプランとチェックリスト形式で解説しています。

３. 【購入者限定】社内推進にすぐに使える「実務フォーマット」付き

購入者特典として、改正保険業法対応プロジェクトを社内で推進する際に活用できる「保険業法改正対応PJ企画書サンプル」「改正対応チェックリスト」などの実務フォーマットをダウンロード提供。ゼロから資料を作成する負担を大幅に軽減します。

【特別寄稿】「保険代理店に対する期待」収録

本書には、早稲田大学 中出 哲 教授（早稲田大学商学学術院 教授/金融庁「損害保険業等に関するあり方に関する有識者会議」メンバー/金融審議会専門委員「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」委員）より、保険代理店の皆様に向けてお寄せいただいた特別寄稿を収録しています。改正の背景や実務への示唆を丁寧に解説いただいておりますので、ぜひご一読ください。

著者コメント

Hokanグループ パブリック・アフェアーズ室長/コンプライアンス室長 弁護士 中村 譲2008年慶應義塾大学法科大学院卒業、2009年弁護士登録（東京弁護士会）。都内法律事務所・損害保険会社・銀行を経て、株式会社hokanに入社。「「誠実義務」が求める保険実務におけるDXの方向性（週刊金融財政事情 2024.9.17）」、「実務担当者のための今日から始める保険業法改正対応」（保険毎日新聞連載 2025.5.15～7.3、12.1～12.3）等を執筆。

2025年5月末に成立した改正保険業法の施行が、いよいよ目前に迫っています。すでに監督指針の一部は改正が行われ、8月28日から適用が開始されました。今回の法改正は、比較推奨販売の見直しに注目が集まりがちですが、過度の便宜供与の防止、特別利益の提供の禁止、代理店に対する管理・監督の在り方、情報管理体制の強化など、業界の構造そのものに影響を及ぼす内容を多く含んでおり、まさに転換点と呼ぶべき改正です。

改正法、府令、監督指針が順次に改められる中で、「最終的に何が正解なのか」を待っている時間的余裕はありません。いま、「なにも対応をしていない」とすると、すでに監督指針に抵触している可能性があります。実務の現場では、不確実性を抱えたままでも、一定の判断と対応を求められる場面が増えています。

本書のタイトルに掲げた「保険業法改正 0.5」という言葉には、そうした問題意識が込められています。完璧な解釈や確定的な正解が示されるのを待つのではなく、現時点で得られている公開情報を踏まえ、「いま何を考え、何から着手すべきか」を整理する。そのための暫定的でありながらも、実務に耐えうる具体的な業務の手順を示すことを本書の目的としています。

本書は、結論を断定的に提示する「完成形の解説書」ではありません。むしろ、今後の運用や解釈の深化を前提に、速やかに対応できるように「まずは行動に移すため」の「羅針盤」となることを目指しています。

本書を手に取られた皆様が、このハンドブックを起点として、改正対応の第一歩を踏み出されることを願っています。

書籍情報

タイトル：保険業法改正 0.5

発売日：2025年12月19日

定価：2800円（税込）

ISBN：978-4-86254-313-4

目次（抜粋）：

第1章 ハンドブックの使い方

第2章 保険業法・監督指針改正の全体像

第3章 保険業法改正対応プロジェクト総論

第4章 保険代理店編：共通対応事項

第5章 保険代理店編：タイプ別対応事項

第6章 保険会社編

詳細：https://www.fps-net.com/php/cms/cmsDtl.php?id=178&categorycd=0(https://www.fps-net.com/php/cms/cmsDtl.php?id=178&categorycd=0)

■株式会社Hokanグループの概要

「保険業界全体のアップデートとアップグレードを実現する」というミッションを掲げ、プロダクトを提供する株式会社hokanとソリューションを提供する株式会社CIEN、クリエイティビティ溢れるP2P（Peer to Peer）補償モデルや関連システムを提供するFrich株式会社からなる純粋持株会社です。デジタルテクノロジーの活用や包括的なソリューションの提供を通じて、保険に関わるすべての人を支え、保険業界を新たな時代へと牽引してまいります。

コーポレートサイト：https://hkn-group.jp/

■株式会社hokanの概要

「保険業界をアップデート（更新）し、アップグレード（革新）する」ことを目指し、保険代理店向け顧客・契約管理サービス「hokan(R)︎」を提供しております。多くの保険業界関係者に支えていただきながらソフトウェアサービスを提供してきた知見を活かし、最新の技術を保険業界に適用することで、誰もが正しく適切に保険商品を享受できる社会をつくってまいります。

コーポレートサイト：https://www.corp.hkn.jp/

■株式会社CIENの概要

「価値と成果を拡張し、卓越させる」をミッションに掲げ、クラウド型保険代理店システム「hokan(R)︎」の開発・提供で得られた知見・ノウハウと、保険業界の専門知識を有するプロフェッショナル人材とを掛け合わせた独自のプロフェッショナルサービスを提供しております。CIENを通じて、保険業界におけるお客様の経営・事業・人材育成を一貫して支援し、新たな価値創出と持続的な成長の実現に貢献いたします。

コーポレートサイト：https://cien.group/

■Frich株式会社の概要

「創りたいをカタチに。」のミッションを掲げ、保険や公助によるカバーが難しい領域における補償設計サービスとその運営プラットフォームを提供しております。個人間でお金を拠出しあうP2P (Peer to Peer)型の補償づくりを得意とし、主にペットや自治体等の領域でニッチな補償づくりを支援しております。「補償の価値が、必要な人に正しく届く社会」の実現を加速していきたいと考えております。

コーポレートサイト：https://frich.co.jp/