【年収630万円】WordPress案件のフリーランス副業調査｜2025年最新

CAMELORS株式会社

フリーランス・複業・副業の求人マッチングサービス『SOKUDAN(ソクダン)(https://sokudan.work/)』を運営する、CAMELORS株式会社(https://www.camelors.com/)（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：田根 靖之）がお知らせいたします。

2025年最新のフリーランス・副業の「事業企画の調査レポート」を発表します。

約5,500件のSOKUDAN(https://sokudan.work/)に掲載されている実際のフリーランス・副業案件（一部抜粋）から作成しました。

■調査サマリー

・WordPress案件の平均年収630万円

・週3日までの案件が42%超

・フルリモート案件が66%超

■目次

・WordPress案件の平均年収、案件数

・WordPress案件のリモート可否、稼働日数

・WordPress案件の多い業界、職種

・WordPressの職種における特徴

■調査結果はこちら

【2025年】WordPress案件の平均年収、案件数｜フリーランス副業調査(https://magazine.sokudan.work/post/CKBlAtsq)

調査対象

SOKUDAN(https://sokudan.work/)に掲載された求人案件（一部抜粋）の単価と稼働時間から平均時給を計算し、その平均時給から1日8時間、月21日稼働で想定月収と想定年収を試算しました。

・対象期間

2019年7月1月ー2024年12月31日

・対象案件数

5,524件 ※一部抜粋

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SOKUDAN Magazine(https://magazine.sokudan.work) https://magazine.sokudan.work(https://magazine.sokudan.work)

WordPress案件の平均年収

世界で最も広く使われているCMSであるWordPressのスキルは、企業サイトからECサイト、ブログまで幅広い需要があります。カスタマイズやプラグイン開発、テーマ作成など、技術レベルによって報酬に幅がありますが、全体として安定した年収水準を維持しています。比較的習得しやすい技術でありながら実務需要が高く、フリーランスとして独立しやすい職種といえます。

WordPress案件の稼働日数

週4~5日: 57.1%

週2~3日: 40.5%

週1日: 2.4%

週4~5日が57.1%と過半数を占める一方で、週2~3日も40.5%と高い割合です。WordPress案件はサイト構築やカスタマイズなどプロジェクト単位で進むことが多く、フルタイムでの参画から柔軟な稼働まで幅広い働き方が選べます。週1日はわずか2.4%と少なく、ある程度まとまった稼働が求められる傾向にあります。フルタイムでしっかり稼ぎたい人から、複数案件を掛け持ちしたい人まで、WordPress開発者として多様なキャリアスタイルを実現できる職種です。

WordPress案件のリモート可否

フルリモート(在宅OK): 66.7%

リモート(一部)可: 26.2%

リモート不可: 7.1%

フルリモートが66.7%と高く、リモート一部可を合わせると92.9%がリモート対応可能です。WordPressの開発業務は、開発環境さえあればどこでも作業が可能で、リモートとの相性が非常に良い職種です。クライアントとの打ち合わせや要件確認など、対面が必要な場面もありますが、全体としてはオンラインで完結するケースが多い状況です。リモート不可は7.1%と少なく、全国どこからでもWordPress案件に参画できる柔軟性の高い職種といえます。

WordPress案件の多い業界

その他IT関連 25.58%

その他人材サービス 23.26%

Web制作 16.28%

コンサルティング 9.30%

人材紹介・派遣 4.65%

その他IT関連が25.58%でトップ、その他人材サービスが23.26%と続き、この2業界で約半数を占めています。Web制作16.28%、コンサルティング9.30%、人材紹介・派遣4.65%と、多様な業界に需要が分散しているのが特徴です。WordPressは世界シェアNo.1のCMSとして、企業サイト、採用サイト、コーポレートサイト、メディアサイトなど幅広い用途で利用されており、業界を問わず安定した需要があります。特にIT関連や人材業界では、自社サイトの構築・運用にWordPressを採用する企業が多く、継続的な開発・保守案件が豊富にあります。

WordPress案件の多い職種

フロントエンドエンジニア 85.71%

デザイナー 12.24%

バックエンドエンジニア 2.04%

WEBディレクター 9.30%

マーケティング 6.98%

フロントエンドエンジニアが85.71%と圧倒的で、WordPress案件の中心的な職種となっています。デザイナー12.24%、WEBディレクター9.30%、マーケティング6.98%と続き、WordPressサイトの構築には多様な職種が関わっています。フロントエンドエンジニアが多いのは、WordPressのテーマ開発やカスタマイズでHTML/CSS/JavaScriptのスキルが中心的に求められるためです。バックエンドエンジニアは2.04%と少なく、PHP開発やプラグイン開発などの高度な技術が必要な案件は限定的ですが、その分専門性の高い人材として重宝されます。





■SOKUDANのフリーランス調査記事（ランキング・レポート）

SOKUDANでは、毎月フリーランスに関する調査記事をランキング・レポート記事として投稿しています。

＜「データでみる」フリーランス・副業の記事一覧＞(https://magazine.sokudan.work/category/freelance_data)

【2025年】C#案件の平均年収、案件数｜フリーランス副業調査 (https://magazine.sokudan.work/post/2jUqaNkN)

【2025年】PHPエンジニア案件の平均年収、案件数｜フリーランス副業調査 (https://magazine.sokudan.work/post/GY2lVzlS)

【2025年】JavaScript案件の平均年収、案件数｜フリーランス副業調査 (https://magazine.sokudan.work/post/NNYWSCK7)

【2025年】Flutter案件の平均年収、案件数｜フリーランス副業調査 (https://magazine.sokudan.work/post/5EWju5sx)

【2025年】Unity案件の平均年収、案件数｜フリーランス副業調査 (https://magazine.sokudan.work/post/EU0ed1x_)

【2025年】Javaエンジニア案件の平均年収、案件数｜フリーランス副業調査 (https://magazine.sokudan.work/post/Vyh7baWc)

【2025年】Goエンジニア案件の平均年収、案件数｜フリーランス副業調査 (https://magazine.sokudan.work/post/20U05XUd)

最新ランキングやレポートを見逃したくない方は、PRTIMESやTwitterのフォローがおすすめです。

SOKUDAN 公式X（旧Twitter）(https://twitter.com/sokudan_work)

『SOKUDAN（ソクダン）(https://sokudan.work/business/)』とは

転職マーケットにいない即戦力人材を最短1日で見つけることができる、最速の複業マッチングプラットフォームです。20代後半～40代前半のIT領域に強いエンジニア、マーケター、セールス、BizDev、UI・UXデザイナーの5職種を中心に、最近ではコーポレート人材なども増えております。

また、スタートアップや上場企業との取引も増え、正社員で即戦力人材を採用したくても「採用するまで何か月も時間を要する」「スカウトメールの反応率が下がってきている」

といったお悩みを持つ採用担当者様の課題解決のためのサービスを提供しております。

▶最新の導入事例はこちら(https://magazine.sokudan.work/category/case)