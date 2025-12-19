【回答者数9,477名】「普段の現金の持ち歩き」に関するアンケート調査結果【2025年11月実施】

株式会社メディアシーク

株式会社メディアシークが提供する累計3,600万DL超スマートフォンアプリ「QR/バーコードリーダー・アイコニット」内で、アプリユーザーを対象に毎日実施しているアンケート「アイコニット・リサーチ」において、「普段の現金の持ち歩き」に関するアンケートを9,477名に対して2025年11月23日に実施いたしました。

■普段、お財布やポーチなどに入れている現金の金額はどのくらいですか。

10,001円～20,000円程度(22.5%)

5,001円～10,000円程度(22.4%)

20,001円以上(18.7%)

3,001円～5,000円程度(12.5%)

1,000円～3,000円程度(11.4%)

1,000円未満(3.6%)

■現金を持ち歩いている主な理由は何ですか。（複数選択可／回答数順・上位5項目）

1.緊急時の備えとして持っている

2.キャッシュレスに対応していないお店があるため

3.万が一、決済トラブルが起きたときのため

4.現金で支払う場面がまだ多いと感じるため

5.特に理由はなく、習慣として持っている

■普段、現金を使うことが多い場面はどこですか。（複数選択可／回答数順・上位5項目）

1.病院・クリニック

2.自動販売機やコインロッカー

3.小規模・個人経営の飲食店

4.美容院や整体などのサービス業

5.神社・寺などの参拝やお賽銭

■今後、現金の持ち歩きについてどのように考えていますか。

1.今と同じくらい持ち歩くと思う

2.やや減らしたいと思う

3.できるだけ持ち歩かないようにしたい

4.状況によって判断したい

＜普段の現金の持ち歩きに関するアンケート調査概要＞

調査方法：「QR/バーコードリーダー・アイコニット」アプリ内アンケートコーナーにて実施

実施時期：202511月23日

有効回答者数：9,477人

※表、グラフ、文中の数字は小数第一位または第二位を四捨五入しているため、合計しても100％にならなかったり、同じパーセンテージでも見え方が異なったりする場合があります

※有効回答者数については、質問項目により異なります

