プレイド、Shopify連携を強化し、CXプラットフォームKARTEを手軽にインストールできるShopifyアプリをリリース

株式会社プレイド

株式会社プレイド（東京都中央区：代表取締役CEO 倉橋健太）は、Shopify Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、カントリーマネージャー：馬場 道生）が提供するコマースプラットフォーム「Shopify」との連携をスムーズにするShopifyアプリをShopify App Storeにリリースしました。

本アプリによりShopifyで構築したECサイトに対し、CX（顧客体験）プラットフォーム「KARTE」をはじめとする当社のKARTEシリーズを素早く実装することが可能となります。ツール実装に掛かる時間やコストを削減し、ECサイトを利用する顧客の体験向上を通じたロイヤルティとLTVの向上を支援します。

連携の背景について

今回当社が連携を強化する世界有数のコマースプラットフォーム「Shopify」は、その汎用性と拡張性の高さから国内外で多くのEC事業者に活用されています。日本でも小規模事業者から導入が始まり、近年では大手ECサイトもShopifyへプラットフォーム移行するなど、活用事例が増えています。

当社が提供するKARTEおよびKARTEシリーズの製品は、ウェブサイトに来訪する顧客をリアルタイムに解析し、顧客理解を軸とした施策配信やパーソナライズ、サイト改善までワンストップで可能なCX（顧客体験）向上プラットフォームです。KARTEで収集した顧客データは店舗などオフラインを含めたあらゆるタッチポイントで活用できることから、ECを中心に、金融や人材サービス、予約サイトなど幅広い業種でナーチャリングやLTV向上を目的にご利用いただいています。

ECサイトの運用に必要なCRMやマーケティングツール、あるいは分析ツール等の導入と実装には通常、開発コストや時間が掛かりますが、今回リリースしたShopifyアプリは、Shopifyで構築したECサイトにおけるKARTEシリーズの導入・実装の工数を大幅に削減することが可能になります。イベント設計やタグの設置などの一部がノーコードとなっており、 素早くKARTEの運用を開始し、継続的にCX（顧客体験）向上およびECサイト改善に取り組むことができる環境を実現します。

ShopifyサイトでのKARTE活用紹介ページ： https://karte.io/solutions/shopify/

※本アプリの利用は無料ですが、KARTEシリーズの利用には別途契約が必要となります。

詳細は https://karte.io/pricing/ をご確認ください

CXプラットフォーム「KARTE」

「KARTE」は、あらゆる顧客接点でのお客様の行動をリアルタイムに解析して一人ひとり可視化し、個々のお客様にあわせた自由なコミュニケーションをワンストップで実現するCX（顧客体験）プラットフォームです。独自のデータ解析基盤を強みに高い拡張性を備え、デジタルマーケティング全般はもちろんのこと、顧客理解や市場理解が必要な広範な企業活動を支える顧客中心経営の基盤として機能します。KARTEのデータによる圧倒的な顧客理解はKARTEを使う「人」の創造性を引き出し、エンドユーザーにおける体験価値の向上と企業の独自価値の創造を実現します。

https://karte.io/

株式会社プレイドについて

プレイドは「データによって人の価値を最大化する」をミッションに掲げるテクノロジーカンパニーです。2015年にCX（顧客体験）プラットフォーム「KARTE」の正式提供を開始しました。1st Party Customer Dataのリアルタイム解析を強みとするKARTEシリーズのプロダクトとCX戦略策定から実行まで担うプロフェッショナルサービスの提供により、顧客提供価値最大化のための伴走パートナーとして企業の事業成長に貢献します。

https://plaid.co.jp/