「キャラクターコラボ新幹線」を題材に探究と入試をつなぐLoohcs志塾×JR西日本×異端児、高校生探究イベント・保護者向け相談会を同時開催

Loohcs株式会社

総合型選抜（AO入試）の専門塾である Loohcs志塾（ルークス志塾） は、西日本旅客鉄道株式会社（JR西日本）、探究活動支援団体 異端児（ITANZI） と連携し、2025年12月28日（日）に 「総合型選抜（AO入試）に合格するには？」保護者・教員向け相談会 を開催いたします。

本相談会では、近年ますます重要性が高まっている総合型選抜の最新動向や、合格までのプロセス、保護者・学校ができるサポートの在り方などを専門講師が解説します。

また当日は、同会場にて高校生対象の探究プログラム「キャラクターコラボ新幹線をつくろう！」も同時開催し、探究と入試をつなぐ新しい学びの機会を提供します。

■ 保護者・教員向け相談会

「総合型選抜（AO入試）に合格するには？」

総合型選抜に合格するためには、学力以外の力--すなわち「志」「経験」「思考プロセス」が評価されます。しかし多くの保護者・教員から、

- 何を準備すれば良いのかわからない- 志望理由書や活動実績をどう整えるべきか- そもそも総合型選抜とはどんな入試なのか

といった声が寄せられています。

今回の相談会では、難関大学への合格者を多数輩出してきたLoohcs志塾が、合格までのステップを体系的にわかりやすく解説。保護者・学校が押さえておくべきポイントを具体的に提示し、参加者の不安や疑問にお答えします。

【開催概要】

日時：2025年12月28日（日）14:30～15:30

場所：大阪駅または新大阪駅周辺（参加者に個別案内）

対象：総合型選抜を考えている高校生の保護者・高校教員

定員：20名（先着順）

参加費：無料

キャンペーンページURL：

https://jrw-g.webcas.net/form/pub/webcas002/jrw

■ 高校生向け探究プログラム

キャンペーンページを見る :https://jrw-g.webcas.net/form/pub/webcas002/jrw“人気キャラクター新幹線”を題材に、次世代の新幹線コンセプトを考える！

JR西日本が実際に運行した 「キャラクターコラボ新幹線」 を題材に、文系・理系を問わず参加できる実践型探究プログラムを実施します。

新幹線の企画・設計という非日常のテーマを通して、ワクワクしながら社会課題に触れ、発想力・構想力・思考力を鍛える内容 となっており、探究活動をそのまま総合型選抜の実績や志望理由書に結びつけることができます。

さらに当日は、キャラクターコラボ新幹線の企画に携わった関係者からフィードバックを受けられる特別な機会も予定しています。

【開催概要】

日時：2025年12月28日（日）10:00～17:00

場所：大阪駅または新大阪駅周辺

対象：高校生

定員：20名

参加費：2,980円（活動証明書付き）

キャンペーンページURL：

https://jrw-g.webcas.net/form/pub/webcas002/jrw

■ 実施団体

キャンペーンページを見る :https://jrw-g.webcas.net/form/pub/webcas002/jrw西日本旅客鉄道株式会社

所在地： 大阪市北区芝田二丁目4番24号

設立： 1987年4月

資本金： 226,138百万円

代表： 代表取締役社長 倉坂昇治

事業： モビリティ業／流通業／不動産業／旅行・地域ソリューション業／その他

ルークス志塾

日本全国に30校舎以上を展開し15年以上もの間、総合型選抜（AO入試）を専門に東京大学や慶應・早稲田をはじめ多くの難関大学へ合格者を輩出。

関西では、大阪上本町・大阪梅田・兵庫西宮・京都校舎など2府1県に4校舎を展開し京阪神などの難関国立大学をはじめ関関同立へ毎年多くの合格者を輩出。

専門性の高い社会人講師の集団授業と難関大を突破した学生の個別指導を組み合わせることで自分のペースで年内に早慶や関関同立への年内合格を実現している。

探究活動支援 異端児（ITANZI）

いままでの探究活動を一歩先の入試で使えるレベルにすることをモットーに大阪府立高校や私立高校向けに探究活動プログラムを提供。

ルークス志塾の京都校舎長、関西エリアマネージャーを最短で駆け上がっていくなかで生徒からのもっとはやく探究活動に力を入れてくればよかったという声を少しでもなくしたいと探究活動活動支援に特化した事業を立命館大学在籍中に起業。