LayerX、「バクラクAIエージェント」の新機能として「AI勤怠初期設定」を提供開始　AIが就業規則を読み解き、複雑な有給休暇の付与ルールを自動提案

株式会社LayerX（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：福島良典、以下「 LayerX」）は、勤怠管理サービス「バクラク勤怠」において、AIが自社の就業規則や運用ルールを読み取り、初期設定案を自動生成する「AI勤怠初期設定」を12月23日（火）より提供開始することをお知らせします。第一弾として、企業ごとにルールが異なり、設定負荷の高い「有給休暇の自動付与ルール」に対応します。

リリースの背景

これまで「バクラク勤怠」は、複雑な承認経路や組織図も直感的に設定できるUIにより、「マニュアルなしでも操作がわかる」「初期設定が2時間程度で完了できた」といった喜びの声を多くの導入企業様よりいただいてまいりました。

評価いただいている操作性に加え、さらなる初期設定の負荷の軽減を目指し、最先端のAI技術を活用した「AI勤怠初期設定」を提供開始いたします。

「AI勤怠初期設定」の詳細

本機能は、「バクラク勤怠」導入後の初期設定プロセスをAIがサポートし、作業効率を大幅に向上させます。

これまでは担当者が就業規則と画面を見比べながら手動で行っていた設定反映作業をAIが代行します。まずは、企業ごとに独自の規定が多く、設定ミスが起きやすい「有給休暇の自動付与ルール設定」に対応しました。

システム上に自社の就業規則のPDFをアップロードするだけで、AIが内容を解析し、自動的に就業規則に合わせた初期設定案を作成・反映します。

これにより、一から設定項目を入力する手間が省け、担当者はAIが提案した設定内容の確認と微調整を行うだけで初期設定が完了します。

今後の展開

今回対応した「有給休暇」に加え、その他設定項目にもAIが解析・設定できる範囲を順次拡大し、担当者が「確認ボタンを押すだけ」で導入が完了する世界を目指します。

※本機能は設定の補助を行うものであり、完全に自動化されるわけではありません。最終的な設定内容については、必ずご担当者による目視での確認をお願いします。

バクラクはこれからも、「働くをラクに。ラクをもっと創造的に。」というプロダクトビジョンの実現に向け、今後も圧倒的に使いやすいプロダクトを提供してまいります。

バクラク勤怠とは

一般的な固定時間制（定時）はもちろん、フレックス・裁量労働制・変形労働時間制など、異なる働き方が混在する環境でもスムーズに管理できます。残業時間予測や有休取得状況をリアルタイムで可視化でき、法改正への対応も自動化。さらに、メールやSlackとの連携により、打刻漏れの防止・各種リマインドの工数削減を実現し、月次勤怠締めの短縮をサポートします。

バクラクとは

バクラクは、稟議、経費精算、法人カード、請求書受取、請求書発行、債権管理、勤怠管理などの業務を効率化するAIクラウドサービスです。最先端のAIを組み込むことで、手入力や紙の管理などの業務から解放し、従業員一人ひとりがコア業務に集中できる新しい働き方を創造します。中小企業から大企業まで、15,000社を超えるお客様の働きやすい環境づくりと事業成長を支援しています。

株式会社LayerX概要

LayerXは、「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げるAIカンパニーです。 AI SaaS「バクラク」事業、Fintech事業、「Ai Workforce」事業などの複合的な事業を通して日本の社会課題を解決し、AIの力で人々の創造力がより発揮される未来をつくります。

設立：2018年8月

代表者：代表取締役CEO 福島良典 / 代表取締役CTO 松本勇気

所在地：東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア5階

