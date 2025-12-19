¥«¥ä¥Ã¥¯¡¢·úÄ¹»û¤Ç¤Î¥Ö¥ì¥¹¥ÈÉÕ¤¡Ö³ô¼çÁí²ñ¡×¤È¼ÒÄ¹¤È¥µ¥¦¥Ê¤ÇÂÐÏÃ¤¹¤ë¡Ö³ô¼çÁÖ²÷¡Ê¤½¤¦¤«¤¤¡Ë¡×¤ò3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë½é³«ºÅ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ä¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ìøß·ÂçÊå¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹3904¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë³«ºÅ¤ÎÂè21²óÄê»þ³ô¼çÁí²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¾Íè¤Î·Á¼°¤òÄ¶¤¨¡¢³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¤È¤Î¿·¤¿¤ÊÂÐÏÃ¤Î¾ì¤òÁÏ½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãë¤Ï¡¢Åö¼Ò¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ùÁÒ¡¦·úÄ¹»û¤Ç¤ÎËÜÁí²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¤È¼Ò°÷¤¬¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤¢¤¦¥Ö¥ì¥¹¥ÈÉÕ¤¡Ö³ô¼çÁí²ñ¡×¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤·¤ÆÌë¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤ä¼Ò°÷¤È¶¦¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤äÇ¼²ñ¤ÇÉ¨¤òÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤ë¡Ö³ô¼çÁÖ²÷¡Ê¤½¤¦¤«¤¤¡Ë¡×¤ò½é³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¸Ä¿Í³ô¼ç¿ô¤¬±ä¤Ù8000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡Ê¢¨¡Ë¡¢¤Ê¤ªÁý²Ã¤·Â³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢³ô¼ç¤È´ë¶È¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä´ë¶È¤«¤é¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤âÊÑ²½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¾å¾ì°ÊÍè¡¢³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¤ò°ì½ï¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤ò¡ÖÌÌÇò¤¯¤¹¤ë¡×Ãç´Ö¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡ÖÌÌÇò³ô¼ç¡×¤È¾Î¤·¡¢³èÈ¯¤ÊÂÐÏÃ¤Îµ¡²ñ¤òÀß¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿®Ç°¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢·úÄ¹»û¤Ç¤ÎÃÎÅª¤Ê¶¦ÁÏ¤È¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤Î¾ð½ïÅª¤ÊÍç¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¡Ö¥½¥¦¥«¥¤¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¢¤ëÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·Á¼°Åª¤Ê¼Áµ¿±þÅú¤Ç¤ÏÃ©¤êÃå¤±¤Ê¤¤ËÜ²»¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¤È¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»²¹Í¡§ÆüËÜ¼è°ú½ê¥°¥ëー¥×¡Ö³ô¼°Ê¬ÉÛ¾õ¶·Ä´ºº2024Ç¯ÅÙ¡×¤è¤ê
¡Ö³ô¼ç¡áÃç´Ö¡×¡£¥Ö¥ì¥¹¥È¤äÌ¡²èÌ¾»É¤Ê¤É¡¢¾ï¼±ÇË¤ê¤ÎIR¤ËÄ©Àï
¡¡Åö¼Ò¤Ï¾å¾ì°ÊÍè¡¢³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¤ò¡ÖÌÌÇò³ô¼ç¡×¤È¾Î¤·¡¢¡Ö·Ð±Ä¤Î´Æ»ëÌò¡×¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ê¤¯Åö¼Ò¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌÌÇòË¡¿Í¡×¤ò¶¦¤Ë¼Â¸½¤¹¤ëÃç´Ö¤ÈÄêµÁ¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢³ô¼çÁí²ñ¤Ç¤ÏµÄ°ÆºÎ·è¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò°÷¤È¤Î¥Ö¥ì¥¹¥È¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ä¥¢ー¤ò¼Â»Ü¡£Â¾¤Ë¤â¡¢³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Î¼Ò°÷¤¬¤â¤Ä¡ÖÌ¡²èÌ¾»É¡×¤ÎÇÛÉÛ¤ä¡¢Áí²ñ¸å¤Ë¤Ï¼Ò°÷¤ä³ô¼çÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤òÂ¥¤¹¡Ö³ô¼ç¥ª¥Õ²ñ¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤»Üºö¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ì¥¹¥È¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÍÍ»Ò
¡ÖÃùÃß¤«¤éÅê»ñ¤Ø¡×¤Î»þÂå¤¬ÅþÍè¤·¡¢¸Ä¿Í³ô¼ç¤¬Áý²Ã¤¹¤ëº£¡¢³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤è¤êÌ©¤Ë¤·¡¢Åö¼Ò¤Î¡ÖÃç´Ö¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÂè21²óÄê»þ³ô¼çÁí²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ãë¤ÈÌë¡¢2¤Ä¤Î¡Ö¥½¥¦¥«¥¤¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãë¤Ï¡¢³ùÁÒ¤ÎÁµ»û¡Ö·úÄ¹»û¡×¤Ç¥Ö¥ì¥¹¥È¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤È¸·½Í¤Ë¹Ô¤¦¡Ö³ô¼çÁí²ñ¡×¡£Ìë¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤È¤Î¥µ¥¦¥Ê¤ä¼Ò°÷¤È¤ÎÇ¼²ñ¡Ê¿©»ö¡Ë¤ò³Ú¤·¤à¡Ö³ô¼çÁÖ²÷¡×¡£¡Ö³ô¼çÁÖ²÷¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥«¥ä¥Ã¥¯¤¬¼ê¤¬¤±¤¿°Æ·ï¤Î¤´¾Ò²ð¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¤Ä¤Î¡Ö¥½¥¦¥«¥¤¡×¤Ë¤è¤ê¡¢·úÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ËÜ²»¤ÎÂÐÏÃ¤È¡¢¤è¤ê¿¼¤¤Áê¸ßÍý²ò¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼çÁÖ²÷¡ªCEOÌøß·¡¢CTO³Èª¤È¥µ¥¦¥Ê¤ÇÇ®¤¯¸ì¤ê¹ç¤¦¥«¥ä¥Ã¥¯¤ÎÌ¤Íè
▪️¡ÖÌÌÇò³ô¼çÁí²ñ2026～³ô¼çÁí²ñ¤È³ô¼çÁÖ²÷～¡×³µÍ×
»²²Ã»ñ³Ê¡§100³ô¡Ê1Ã±¸µ¡Ë°Ê¾å¤òÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼çÍÍ
ÆüÄø¡§3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢¨2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¤Î³ô¼çÌ¾Êí¤ËµºÜ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸¢ÍøÉÕºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯12·î26Æü¡Ë¤Î¼è°ú½ªÎ»»þÅÀ¤Ç³ô¼°¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãë¤ÎÉô¡§¡Ö³ô¼çÁí²ñ¡×
»þ´Ö¡§13»þ00Ê¬～15»þ30Ê¬
¾ì½ê¡§·úÄ¹»û ¢©247-8525 ¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô»³¥ÎÆâ8
ÆâÍÆ¡§Âè21²óÄê»þ³ô¼çÁí²ñ¡¢¥Ö¥ì¥¹¥È¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
Ìë¤ÎÉô¡§¡Ö³ô¼çÁÖ²÷¡×
»þ´Ö¡§16»þ30Ê¬～19»þ30Ê¬¡ÊÍ½Äê¡Ë
¾ì½ê¡§ÌÌÇòË¡¿Í¥«¥ä¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¡¡¢©248-0012 ¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¸æÀ®Ä®4-31¡Ê¤Ü¤¯¤é¤Î²ñµÄÅï¡Ë
¸æÀ®·¬Ù½¡Ê¤ª¤Ê¤ê¥µ¥¦¥Ê¡Ë¢©248-0012 ¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¸æÀ®Ä®10-24
ÆâÍÆ¡§¡Ö¼ÒÄ¹¤È¥µ¥¦¥Ê¡×Â¾¡¢¼Ò°÷¸òÎ®²ñ
▪️¡Ö³ô¼çÁÖ²÷¡§¼ÒÄ¹¤È¥µ¥¦¥Ê¡×³µÍ×
»þ´Ö¡§16»þ45Ê¬～19»þ00Ê¬¡ÊÍ½Äê¡Ë
¾ì½ê¡§¸æÀ®·¬Ù½¡Ê¤ª¤Ê¤ê¥µ¥¦¥Ê¡Ë¡¿ ÃË½÷º®Íá¡Ê¿åÃåÃåÍÑ¡Ë
ÆâÍÆ¡§ÌÌÇòË¡¿Í¥«¥ä¥Ã¥¯ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÌøß·ÂçÊå¡ÊCEO¡Ë¡¢³ÈªÀ¯ÆÁ¡ÊCTO¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¤ÈÇ®¤¤¥Èー¥¯¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³ô¼çÁÖ²÷¡§¼ÒÄ¹¤È¥µ¥¦¥Ê¡×¤Î»²²Ã´õË¾¼Ô¤¬Â¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅöÆüÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Âè21²óÄê»þ³ô¼çÁí²ñ¾¤½¸¤´ÄÌÃÎ¤ò2026Ç¯3·îÃæ½Üº¢¤ËÈ¯Á÷¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ä¥Ã¥¯¡ÊÌÌÇòË¡¿Í¥«¥ä¥Ã¥¯¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´ûÀ®³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤È¯ÁÛÎÏ¡¦´ë²èÎÏ¡¢·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯µ»½ÑÎÏ¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¤ä¹¹ð¡¦Web¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¤ò»Ï¤á¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ÄÌ²ß¡¢°Ü½»¡¦´Ø·¸¿Í¸ýÂ¥¿Ê¤Ê¤ÉºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤ò¥æー¥¶ー¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò°÷¤Î9³ä¤¬¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ä¥×¥í¥°¥é¥Þー¤Ê¤É¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¿Íºà¤Ç¡¢¡Ö¤Ä¤¯¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤¹¡×¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤ËÂ¿ÍÍÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¿Í»öÀ©ÅÙ¤ä·Ð±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÌÇòË¡¿Í¥«¥ä¥Ã¥¯¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://www.kayac.com/
ÀßÎ© ¡¡¡¡¡§2005Ç¯1·î21Æü
ÂåÉ½¼Ô ¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Ìøß·ÂçÊå ³ÈªÀ¯ÆÁ µ×¾ìÃÒ´î
½êºßÃÏ ¡¡¡§¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¸æÀ®Ä®11-8
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ÆüËÜÅªÌÌÇò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È
URL¡¡ ¡¡¡§https://www.kayac.com/