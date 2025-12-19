【北海道・第一生命保険主催】第７回どさんこ北海道自慢サラ川募集中！

北海道

北海道と第一生命保険株式会社は、包括連携協定に基づく取組として、第一生命保険（株）が実施するサラ川こと「サラッと一句！わたしの川柳コンクール」の北海道版である「第7回どさんこ北海道自慢サラ川（川柳）」を実施し、北海道のＰＲにつながるユニ ークな作品を募集しております！

また、今回はどさんこ北海道自慢サラ川を盛り上げるため、作品を応募しなくても、クイズにお答えいただくことで協賛企業の提供商品が 40 名に当たる、「道サラ応援！キャン ペーン」も実施しております。

皆様、奮ってご応募ください！

（１）主催

北海道、第一生命保険株式会社

（２）応募期間

令和７(2025)年12月1日（月）～令和８(2026)年１月23日（金）

（３）テーマ

『北海道自慢』

北海道に関する気候・名所・方言・動物・食べ物など、あなたの北海道自慢を川柳にして

ご応募ください！

（４）応募方法

直接：第一生命保険株式会社の社員（生涯設計デザイナー）に応募用紙を提出

郵送：応募用紙を以下まで送付

（送付先）第一生命保険株式会社

東日本マーケット統括部北海道マーケット推進課

〒060-0003札幌市中央区北3条西4-1-4 D-LIFEPLACE 札幌 6F

Web：応募フォームから投稿

※応募用紙の二次元コードを読み込んでスマホからも投稿可能です。

※応募用紙は以下HPに掲載しております。

（道HP）https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/daiichilifesalasen.html

応募フォーム :http://engage.dai-ichi-life.co.jp/mlmg/tofu/index.aspx?content=25100039&route=000001&cp=1767&staff=51630344

（５）選 考

令和８(2026)年３月中に入賞作品を発表予定

（６）入賞賞品

大 賞 道産品海の幸（子どもの部、一般の部 各１作品）

優秀賞 道産肉（子どもの部、一般の部 各３作品）

入 賞 道産お菓子（子どもの部 10作品、一般の部 20作品）

（７）お問い合わせ先

第一生命保険株式会社 東日本マーケット統括部北海道マーケット推進課

TEL 011-231-7236