【北海道・第一生命保険主催】第７回どさんこ北海道自慢サラ川募集中！

　北海道と第一生命保険株式会社は、包括連携協定に基づく取組として、第一生命保険（株）が実施するサラ川こと「サラッと一句！わたしの川柳コンクール」の北海道版である「第7回どさんこ北海道自慢サラ川（川柳）」を実施し、北海道のＰＲにつながるユニ ークな作品を募集しております！


　また、今回はどさんこ北海道自慢サラ川を盛り上げるため、作品を応募しなくても、クイズにお答えいただくことで協賛企業の提供商品が 40 名に当たる、「道サラ応援！キャン ペーン」も実施しております。


　皆様、奮ってご応募ください！



（１）主催


　　　北海道、第一生命保険株式会社



（２）応募期間　　


　　　令和７(2025)年12月1日（月）～令和８(2026)年１月23日（金）



（３）テーマ　


　　　『北海道自慢』


　　　北海道に関する気候・名所・方言・動物・食べ物など、あなたの北海道自慢を川柳にして


　　　ご応募ください！



（４）応募方法　　


　　　直接：第一生命保険株式会社の社員（生涯設計デザイナー）に応募用紙を提出


　　　郵送：応募用紙を以下まで送付


　　　　　（送付先）第一生命保険株式会社　


　　　　　　　　　　東日本マーケット統括部北海道マーケット推進課


　　　　　　　　　　〒060-0003札幌市中央区北3条西4-1-4 D-LIFEPLACE 札幌 6F


　　　Web：応募フォームから投稿


　　　　　　※応募用紙の二次元コードを読み込んでスマホからも投稿可能です。


　　　　　　※応募用紙は以下HPに掲載しております。


　　　　　　（道HP）https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/daiichilifesalasen.html


　　　　　　　　


応募フォーム :
http://engage.dai-ichi-life.co.jp/mlmg/tofu/index.aspx?content=25100039&route=000001&cp=1767&staff=51630344


（５）選　　考　　


　　　令和８(2026)年３月中に入賞作品を発表予定



（６）入賞賞品　


　　　大　賞　道産品海の幸（子どもの部、一般の部　各１作品）


　　　優秀賞　道産肉（子どもの部、一般の部　各３作品）


　　　入　賞　道産お菓子（子どもの部　10作品、一般の部　20作品）



（７）お問い合わせ先


　　　第一生命保険株式会社　東日本マーケット統括部北海道マーケット推進課


　　　TEL 011-231-7236