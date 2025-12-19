【12/19より】「躍進的な事業推進のための設備投資支援事業」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

東京都の大人気助成金「躍進的な事業推進のための設備投資支援事業」の公募が開始します！

申請予約期間：令和8年1月9日（金曜日）10時00分から1月22日（木曜日）17時00分まで

申請受付期間：令和8年1月21日（水曜日）10時00分から2月2日（月曜日）17時00分まで

中小企業者等による革新的な取組みに必要となる機械設備等の導入経費に対して、最大1億円(助成率4/5)を助成します。

ものづくり補助金・事業再構築補助金と比べて、助成額も助成率も大きいため、大型の設備投資を検討している方はチャレンジしてみてはいかがでしょうか？

ナビットでは本助成金の相談・申請サポートを受け付けております。

ご興味がある方は是非お申し込みください！！

〇申請サポート相談はこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

〇本補助金の詳細はこちら↓

https://joseikin-now.jp/?p=76961

☆お問い合わせはこちら↓

株式会社 ナビット 助成金なう事務局

TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702

営業時間：(月～金 10:00～19:00)

e-mail：info@joseikin-now.com