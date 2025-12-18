朝日新聞社の「AI短歌プロジェクト」がAICA賞を受賞

株式会社朝日新聞社

株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO：角田克）の「AI短歌プロジェクト」がこのほど、一般社団法人AICAが新設した「AI Creative Future Awards（AICA）」のAICA賞を受賞しました。2022年に始まったAI短歌プロジェクトは、短歌生成AIの開発と歌人との対話を軸に、「人間にとって短歌とは何か」を問い直す研究・実践です。同賞では、AI時代におけるクリエイティブの新たな可能性を審査。LLM（大規模言語モデル）ブームにおける文章領域の革新を体現し、短歌という文化形式にどうAIが関わるかという批評的・文学的な視点が評価されました。

「朝日歌壇ライブラリ」のトップページ

AIによる短歌検索基盤「朝日歌壇ライブラリ」

朝日歌壇から1995年以降の入選歌約５万首を収めたライブラリです。「恋」「寂しい」といった単語や作者名から目当ての短歌を探したり、AI検索エンジンで今の気持ちに寄り添う短歌に出会ったりすることができます。

朝日歌壇ライブラリ :https://www.asahi.com/special/asahikadan-library/

リッチコンテンツのトップページ短歌とAIの世界を表現

俵万智×AI短歌 歌人と拓く言葉

2022年7月に公開した朝日新聞のデジタル版特集「プレミアムＡ」。短歌を生成できるAIに、「サラダ記念日」で知られる俵万智さんの歌集を学習させ、「万智さんAI」を作りました。俵さんと一緒に、短歌とAIの世界を体験してもらう内容になっています。短歌ＡＩ開発者の浦川通がナビゲーターを務めました。

連載「AIと歌人が出会ったら」

俵さんや朝日歌壇選者の永田和宏さんに、短歌を生成するAIの世界を体験してもらいました。俳句や小説の話題も交え、創作とAIの関係について考えています。

俵万智×AI短歌 歌人と拓く言葉 :https://www.asahi.com/special/tawaramachi-aitanka/連載「AIと歌人が出会ったら」 :https://www.asahi.com/rensai/list.html?id=1549

朝日新聞社員でもあった石川啄木朝日歌壇

初代選者に石川啄木を据えて1910年に開始。投稿はウェブか、はがきで受け付け、4人の選者がすべての投稿に目を通して入選歌を選んでいます。紙面は毎週日曜日に掲載。

読者とも交流しながら「ＡＩと短歌」

2023年、24年にはリアルイベント「記者サロン」を開き、読者とも交流しながら「ＡＩと短歌」について考察を深めていきました。

「歌人・科学者 永田和宏さん×AI短歌」（2023年10月開催）

AIが歌を詠み、鑑賞することはできるのか。そこから見えてくる、創作という営みの本質とは。朝日歌壇の選者で科学者でもある永田和宏さんと、AIとの「遊び」を通じて考えました。

「木下龍也さん×AI短歌 あなたのために詠む短歌」（2024年４月開催）

「こんな短歌を作ってほしい」というお題に生身の人間が悩みながら生み出す歌と、AIが瞬時に生成する歌はどう違うのか。誰かに向けて歌を詠むことの本質とは。気鋭の歌人とAI開発者、記者が語り合いました。

朝日新聞社のメディア研究開発センター

「AI短歌プロジェクト」を担った朝日新聞社のメディア研究開発センターは2021年4月に発足。ＡＩを始めとする先端メディア技術と、新聞社ならではの豊富なテキストや写真、音声などの資源を活用し、社内外の問題解決をめざすとともに、自然言語処理や画像処理をはじめとした先端技術の研究・開発を進めています。

メディア研究開発センターのウェブサイト :https://cl.asahi.com/人工知能研究の取り組みについても紹介しています。

AI Creative Future Awards

一般社団法人AICA（東京都、照屋逸郎・代表理事）が主催し、2025年に初回を開催したクリエイティブアワードです。テクノロジーとクリエイティブの関係を横断的に探求するクリエイター・研究者らを審査員として迎え、広告、アート、音楽、映像、ゲームなど、ジャンルを問わずAIによって新しい発想や社会的インパクトを生み出したプロジェクトを対象に審査を実施。AIによる表現が人の感覚や社会にどんな新しい可能性をもたらすのかを探るものです。12月17日にグランプリ作品とAICA賞23作品を発表しました。