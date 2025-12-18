まるで“ガラスが存在しない”かのような透明感を実現！

株式会社コーワ

板ガラス・鏡・アルミ複合板のオーダーカット販売及びECサイト「コーワガラスショップ」を運営する株式会社コーワ（所在地：大阪府吹田市、代表取締役社長：安藤 幸治）は、光の反射や映り込みを劇的に低減する低反射ガラス「ノンテカガラス」を、2025年12月12日より販売開始いたしました。

ノンテカガラスは、展示物や商品をより自然な見え方で伝えることを目的に開発されたガラスです。映り込みを抑えることで、まるでガラスが存在しないかのような透明感を実現し、クリアな視界を提供します。

美術館・ギャラリーの展示ケースや、店舗のショーウインドーなど、「見せたいもの」をより正確に伝えたい場面での使用を想定しています。

■新商品の背景

詳細を見る :https://www.glass-kowa.jp/low-reflective.html

通常のガラスでは、照明や外光による映り込みが避けられず、展示物の鑑賞を妨げる大きな課題がありました。

一方で、従来の低反射ガラスは高価であることが多く、導入できる施設や用途が限られていました。

そこでコーワでは、見え方そのものに着目し、より多くの場所で使いやすい低反射ガラスの開発に取り組み、高透過ガラスに低反射フィルムを両面施工することで、視認性と導入しやすさを両立した低反射ガラス「ノンテカガラス」を開発しました。

■ノンテカガラスの特徴

◆映り込みを大幅に抑えたクリアな視界

一般的なガラスと比べ、映り込みを大きく抑えています。まるでガラスが存在しないかのような透明感で、展示物や商品をより鮮明に引き立てます。

◆高透過ガラスと低反射フィルムを組み合わせた構成

ノンテカガラスは、高透過ガラスと低反射フィルムを組み合わせることで、見え方と導入しやすさのバランスを重視した低反射ガラスです。

◆導入しやすい価格帯

従来は高価になりがちだった低反射ガラスを、より多くの施設や個人のお客様にもご利用いただきやすい価格帯で提供しています。

◆両面加工による安全性への配慮

フィルム加工により、万一ガラスが割れた場合でも、破片の飛散を抑える効果が期待できます。

◆1枚からオーダーメイド対応

すべてオーダーカット販売のため、サイズや用途に合わせて1枚から製作・配送が可能です。

■ 製品概要

商品名 ノンテカガラス（低反射ガラス）

発売開始日 2025年12月12日

販売サイト コーワガラスショップにてオーダーメイド販売

用途例 美術館・博物館の展示ケース、店舗ディスプレイ、写真・絵画の額縁など

詳細URL ノンテカガラス（低反射ガラス）(https://www.glass-kowa.jp/low-reflective.html)

■ 株式会社コーワについて

大阪府吹田市に本社を置き、鏡・ガラス・アルミ複合板のオーダーカット販売を行うECサイトを運営しています。

「ガラスカガミ自動販売機」をはじめ、複数のECサイトを通じて、プロの施工業者様からDIYユーザー様まで、全国のお客様へ高品質なガラス製品を提供しています。