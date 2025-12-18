プロダクトフォース、 WeWork入居メンバー向けユーザーインタビュー支援を開始

株式会社プロダクトフォース

ダイレクトリサーチサービス「ユニーリサーチ」を運営する株式会社プロダクトフォース（本社：東京都港区、代表取締役CEO：浜岡 宏樹、以下 プロダクトフォース）は、フレキシブルオフィス WeWork を展開する WWJ株式会社（以下、WeWork Japan）のWeWork入居メンバーを対象にユーザーインタビュー調査を特別優待価格で利用できる「ユニーリサーチ スタートアップ支援プラン」を開始しました。

WeWork 入居メンバーへのプラン提供開始の背景

スタートアップや新規事業の現場では、限られた人員と予算のなかでプロダクト開発を進める一方、ユーザーの声を定期的に聞くための時間やノウハウが不足しがちです。プロダクトフォースは、ユーザーの声を起点にしたプロダクトづくりを広げることを目指し、少額からでもスピーディにインタビューを実施できる仕組みとして「ユニーリサーチ スタートアップ支援プラン」を提供しています。

同社はWeWork 神谷町トラストタワーを拠点としており、施設内に設置していたユニーリサーチのチラシでの認知をきっかけに、日々メンバー企業から「ユーザーの声をもっと簡単に取り入れたい」という相談を受けてきました。こうしたニーズと、メンバーの事業成長を支援したいWeWorkの思いが重なったことから、両社はWeWorkメンバーがユーザーインタビューの一歩目を踏み出しやすくなる特典を共同で用意しました。

WeWorkメンバー限定特典概要

【特典内容】

WeWorkメンバー限定で、ユーザーインタビュー調査を最大3回まで40％OFFで提供します。本特典では、専用ページからクーポンコードをお申し込みいただくことで、すぐにインタビュー調査を開始できます。

対象者：WeWorkメンバー（スタートアップ企業／個人／フリーランス）

有効期限：クーポン発行から2か月間

対象プラン：オンラインインタビューLiteプラン

キャンペーン利用方法

１、「スタートアップ支援プラン」のページ（https://startup-plan.unii-research.com/）にアクセスします。

２、ページ内の「お問い合わせはこちら」ボタンをクリックし、お申込みフォームで提携先として「WeWork」を選択してください。

３、フォーム送信後、担当者よりクーポンコードおよび利用方法のご案内をお送りします。

ユニーリサーチについて

限定特典の詳細・お申し込みはこちら :https://startup-plan.unii-research.com/

「ユニーリサーチ」は、“最短当日・従来調査コストの10分の1以下”でユーザーインタビューを実施できるダイレクトリサーチプラットフォームです。新規事業やサービス開発に取り組む企業が、ユーザーのリアルな声をスピーディかつ低コストで収集することができます。現在までに3,200社以上の企業が導入し、累計72,000件以上のインタビューが行われており、スタートアップから大企業まで幅広い企業が顧客理解・仮説検証・新規事業開発に活用しています。



公式サイト：https://unii-research.com/business

株式会社プロダクトフォース 会社概要

会社名：株式会社プロダクトフォース

代表者：代表取締役CEO 浜岡 宏樹

所在地：東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー 23F

設立：2023年1月

事業内容：ダイレクトリサーチプラットフォーム「ユニーリサーチ」の開発・運営

コーポレートサイト：https://productforce.co.jp