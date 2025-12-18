東京青年会議所とまち未来製作所が連携協定を締結　再エネで地域と家計を支え、こどもに投資する新モデルの「e.CYCLE（いいサイクル）」を推進

株式会社 まち未来製作所

株式会社まち未来製作所（代表取締役：青山英明、本社：神奈川県横浜市、以下「まち未来製作所」）は、電気代の一部をこどもの未来につながる投資に活用する「e.CYCLE（いいサイクル）」の新たなモデルの推進に向け、公益社団法人東京青年会議所（東京JC）と連携協定を締結しました。

本協定により、自治体・企業の連携体制を構築し、持続可能な地域づくりと子どもの未来に投資する新たなエネルギーモデルを推進していきます。

（写真左から）当社 代表取締役 青山英明、公益社団法人東京青年会議所 理事長 石川暁棋

【「e.CYCLE（いいサイクル）」について】

「e.CYCLE（いいサイクル）」は、株式会社まち未来製作所が提供する、自然エネルギー（再エネ）を活用した“地域貢献型”の電力供給スキームです。地域で生まれた電力を地域内で使い（地産地消）、さらに需要の多い都市部へも供給することで、地域を超えたエネルギー需給の最適化を実現します。

特徴は、電力供給にとどまらず、支払われた電気代の一部が「地域活性化原資」として地域に還元される仕組みを備えている点です。この“電気代で地域を応援できる”モデルを通じて、地域の活性化や社会課題の解決につながる好循環を生み出していきます。現在までに50を超える自治体が参画し、地域連携による新しいエネルギーエコシステムが全国で広がっています。

これまでは公共施設や企業向けに提供されてきましたが、今後は一般家庭向けのサービス提供を予定しており、地域への還元だけでなく、子どもの未来につながる投資を行っていきます。

・まち未来製作所 代表取締役 青山英明コメント

「私たちは、エネルギーを“地域の未来をつくる力”として再定義したいと考えています。『e.CYCLE』には、電気を使うことが地域の活性化につながり、次世代を支える原資になるという新しい仕組みがあります。

今回、東京青年会議所という強い地域ネットワークを持つパートナーと連携できたことは、エネルギーの力で子どもの未来を支えるモデルを全国に広げていく大きな一歩です。地域、企業、家庭が一つの循環に参加できる“いいサイクル”を、ともにつくっていきたいと考えています。」

・公益社団法人東京青年会議所 理事長 石川暁棋コメント

「未来をつくるのは、今を生きる私たちの行動です。『e.CYCLE』は、日々使うエネルギーが地域の未来、そして子どもたちの成長を支える循環として機能する革新的な仕組みです。青山代表とともに、この取り組みを東京から全国へ広げ、地域の若者や子育て世代が希望を持てる社会づくりを推進していきます。」

【まち未来製作所について】

まち未来製作所は、地域を再生する再生可能エネルギー“地域再エネ”の地産地消と地域間流通により地域活性化を実現することを目的に、再エネアグリゲーションプラットフォーム「e.CYCLE（いいサイクル）」を開発・提供しています。



【会社概要】

会社名：株式会社まち未来製作所

代表者：代表取締役 青山 英明

住 所：〒231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通4-17 東信ビル6F

資本金：1,500万円

設 立：2016年11月1日

H P：https://machimirai.co.jp/