『サミー50周年記念 パチンコ・パチスロ北斗の拳 レザージャケット』限定20着をSNKRDUNK（スニーカーダンク）にて抽選販売実施のお知らせ

サミー株式会社

サミー株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役 社長執行役員 COO：星野 歩）は、設立50周年を記念した特別企画として、「パチンコ・パチスロ北斗の拳」をモチーフにした限定モデルレザージャケットを株式会社SODA（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：内山 雄太）が運営する国内最大級のファッション&コレクティブル マーケットプレイス「SNKRDUNK（スニーカーダンク）」（以下、スニダン）のECサイトにて2025年12月18日（木）20時より数量限定で抽選販売の受付を開始いたします。

2003年10月に初代「パチスロ北斗の拳」が登場して以来、「パチンコ・パチスロ北斗の拳シリーズ」は、多くのユーザー様に長らくご愛顧いただいております。この度、全ての「北斗の拳」ファンの皆さまへコンテンツ価値の拡張を図ることを目的に、原作の世界感を象徴する限定モデルレザージャケットを制作いたしました。

■ 販売概要

商品名：サミー50周年記念 パチンコ・パチスロ北斗の拳レザージャケット

価格：\198,000/枚（税込）

販売数：20着

販売形式：下記、スニダンの特設サイトにて抽選販売

抽選応募期間：2025年12月18日（木）20：00～12月21日（日）23：59

当選発表：2025年12月23日（火）

特設サイト： https://snkrdunk.com/campaigns/drops/399

限定販売に関する詳細は、特設サイトにてご確認ください。

■特徴

夜空に輝く北斗七星をかたどったスタッズデザインで、さらに袖口には、原作のキャラクターたちの運命を示す「死兆星」をイメージした赤のスタッズを配置し、一目で“北斗の拳”の世界感を彷彿とさせるデザインです。裏地には「パチンコ・パチスロ北斗の拳シリーズ」と「サミー設立50周年」ロゴをあしらい、ファンの皆さまにとっては、時代とともに歩んだ記憶そのものを纏う究極のアイテムとなっており、“着る”だけでなく、“背負う”感覚が宿る一着です。

また、サミー設立50周年を祝う記念モデルであると同時に、「パチンコ・パチスロ北斗の拳シリーズ」がこれからも進化を続けるというブランドメッセージを示すアイテムとして製作いたしました。

■購入特典

スニダンのロゴと「スマスロ北斗の拳」の“チェリー図柄”、さらにはサミープレミアムキャラクター“エイリやん” を組み合わせた限定デザインカードを購入特典としてプレゼントいたします。

購入特典限定デザインカード

本企画を通して、より一層皆さまに「パチンコ・パチスロ北斗の拳シリーズ」の世界感をお楽しみいただければ幸いです。皆様のご応募をお待ちしております。

■ ファッション&コレクティブル マーケットプレイス 「SNKRDUNK（スニーカーダンク）」 について

「SNKRDUNK（スニーカーダンク）」 は、月間600万人以上が利用する鑑定付きスニーカー&トレカフリマアプリです。スニーカー、アパレル、トレーディングカードを中心に取り扱っています。全ての取引商品にて、鑑定を行うことで偽造品の流通を防ぎ、安心・安全に取引をおこなっていただくことができます。